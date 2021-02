IRW-PRESS: DataMetrex AI Limited: Datametrex AI trackt Social-Media-Daten, um den Reddit-Effekt zu verstehen

Toronto, Kanada, 4. Februar 2021 - Datametrex AI Limited (das Unternehmen oder Datametrex) (TSXV: DM, FWB: D4G, OTC: DTMXF) freut sich bekannt zu geben, dass NexaSMART eine genauere Analyse und ein besseres Verständnis des Einflusses sozialer Medien auf die Aktienkurse ermöglicht. Nexalogy wird in Kürze Reddit und andere Datenquellen hinzufügen, um die Interpretation solcher Trends mittels Künstlicher Intelligenz (KI) zu erweitern. SMART in NexaSMART steht für Social Media Automated Reporting Technology.

Viele Anleger interessieren sich für Diskussionsforen wie Reddit, da diese Auswirkungen auf den Aktienmarkt und den Preisanstieg bestimmter Aktien haben können, manchmal sogar trotz schlechter Geschäftsaussichten. Laut dem Wall Street Journal haben Mainstream-Journalisten Kryptowährungen, Aktienspekulation und Verschwörungstheorien als Formel für Volatilität an den Märkten miteinander verknüpft. Quelle: Wall Street Journal - 29. Januar 2021: GameStop, Bitcoin and QAnon: How the Wisdom of Crowds Became the Anarchy of the Mob

Im heutigen Umfeld verlassen sich Investoren noch mehr auf ihre Investitionen, um ihren sorgenfreien Ruhestand sicherzustellen. Wir glauben, dass es für die Menschen wichtig ist zu wissen, was Wahrheit und was Fiktion ist, wenn sie online nach Informationen suchen, die einen großen Einfluss auf ihre Erträge haben können.

Nexalogy, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von Datametrex AI, verfügt über Erfahrung in der Desinformatikforschung und ist in der Lage, Phänomene dieser Art zu verfolgen, wie in NexaSMART-Berichten dargelegt wird (Bericht hier lesen - https://nexalogy.com/wp-content/themes/nexalogy/assets/images/products/1_reddit-wallstreetbets_2021_02_01.pdf)

Laut MarketWatch zeigte ein Artikel in Market Extra auf, inwiefern Überwachung eine Marktchance Quelle: Market Extra - 1. Februar 2021: GameStop short squeeze fuels new stock-market services tracking Reddit messages

ist; und zwar eine, von der Nexalogy glaubt, dass SMART-Technologie verwertbare Erkenntnisse im Hinblick auf die Überwachung der Aktienvolatilität liefern kann.

Die wichtigsten Punkte des Berichts: Der KI-Bericht von NexaSecurity fasst die Aktiengewinner und -verlierer sowie den Kern der Diskussionen ohne menschlichen Input zusammen. Dieser neu erstellte Bericht zeigte auch deutlich, dass ein Silver Squeeze in r/wallstreetbets und anderen Reddit-Subreddits-Foren sowie auf Twitter diskutiert wurde. Der Bericht beschreibt auch das Interesse der Journalisten an Daytradern, Hedgefonds und den Auswirkungen des Reddit-Effekts auf den Aktienmarkt insgesamt.

Wir haben Ende Januar damit begonnen, diese Daten zu sammeln, sagt Marshall Gunter, CEO von Datametrex. Dieser Bericht wurde nach drei Tagen Datenerfassung generiert und ist ein Beispiel für unsere KI in Aktion. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass NexaSMART ab Q2/2021 Reddit und andere Datenquellen umfassen wird. Dies wird unser Angebot erweitern und die neue Informationsumgebung nutzen, die sich in den Reddit-Events widerspiegelt.

Außerdem freut sich Datametrex bekannt zu geben, dass das Manmagement am Dienstag, den 9. Februar 2021, um 19:30 Uhr MEZ ein Investor-Update-Webinar veranstalten wird, um über die neuesten Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz-Technologien und COVID-19-Testkits zu informieren.

Informationen zum Webinar:

Datum: Dienstag, 9. Februar 2021

Uhrzeit: 19:30 Uhr MEZ

Link zur Anmeldung:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_Ge6setHBRAyeBLbKaUIUHQ

Datametrex plant, während des Webinars - nach Ermessen des Managements und falls zeitlich möglich - Fragen zu beantworten, die im Vorfeld an support@datametrex.com geschickt wurden.

Über Nexalogy AI

Unsere Künstliche Intelligenz liest die Texte vorab, wählt Schlüsselwörter aus und fasst Themen rasch, zuverlässig und präzise zusammen. Die KI-Technologie erstellt auf der Grundlage unserer Algorithmen leistungsstarke Berichte und wählt automatisch die wichtigsten Originalbeiträge aus, die aufgenommen werden sollen - innerhalb von Minuten anstatt Stunden.

Analysten können Filter für die Daten festlegen, um automatische Berichte über Teilmengen der Daten zu erhalten, die auf bestimmte Zeiten, Institutionen, Social-Media-Nutzer oder Themen fokussiert sind. Das bedeutet, dass Trends in den sozialen Medien sowie in Diskussionsforen rascher und einfacher erfasst werden können und die Firmen damit immer am Ball bleiben.

Weitere Informationen zu Nexalogy und andere KI-Informationen erhalten Sie unter: https://nexalogy.com/product/

Über Datametrex

Datametrex AI ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Nexalogy (www.nexalogy.com) in den Bereichen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen aktiv ist. Die Aufgabe von Datametrex besteht darin, Hilfsmittel bereitzustellen, die Unternehmen bei der Erfüllung ihrer betrieblichen Ziele, einschließlich Gesundheit und Sicherheit, mit auf Vorhersagen und Prävention ausgerichteten Technologien, unterstützen.

Das Unternehmen bietet durch seine Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Festlegung neuer Standardprotokolle durch Künstliche Intelligenz und Gesundheitsdiagnostik fortschrittliche Lösungen zur Unterstützung der Lieferkette.

Weitere Informationen zu Datametrex und zusätzliche Details finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.datametrex.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Marshall Gunter - CEO

Tel: (514) 295-2300

E-Mail: mgunter@datametrex.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten zahlreiche Annahmen, die das Unternehmen auf der Grundlage seiner Erfahrung, der Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, getroffen hat. Darüber hinaus bergen diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen können, wobei einige dieser Risiken und Ungewissheiten außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass die Parteien erfolgreich eine endgültige Vereinbarung zu für beide Seiten akzeptablen Bedingungen aushandeln oder abschließen werden oder dass die Transaktion überhaupt oder in der hierin vorgesehenen Weise abgeschlossen wird, dass die Due-Diligence-Prüfung der Parteien zufriedenstellend sein wird oder dass die Parteien alle erforderlichen Genehmigungen der Vorstände, der Aktionäre, Dritter und/oder der Aufsichtsbehörden oder anderer Behörden erhalten werden. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, verpflichtet sich das Unternehmen nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemeldung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie im Hinblick auf das Eintreten zukünftiger, nicht vorhergesehener Ereignisse zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

