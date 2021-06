IRW-PRESS: Discovery Silver Corp. : Discovery erbohrt in Cordero 258 g/t AgÄq über 66 m und 120 g/t AgÄq über 143 m

22. Juni 2021, Toronto, Ontario - Discovery Silver Corp. (TSX-V: DSV, OTCQX: DSVSF) (Discovery oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-metals-corp/) gibt die Ergebnisse aus 12 Kernbohrungen bekannt, die auf eine großvolumige Vererzung auf ihrem Vorzeige-Silberprojekt Cordero (Cordero oder das Projekt) im Bundesstaat Chihuahua, Mexiko, abzielen. Die Bohrungen sind Teil des kürzlich abgeschlossenen Phase-1-Bohrprogramms. Die Ergebnisse dieses Programms werden in der zweiten Jahreshälfte in eine neue Ressourcenschätzung und PEA einfließen. Phase-2-Bohrungen sind im Gange und konzentrieren sich auf die Ressourcenabgrenzung und -erweiterung.

Zu den wichtigsten Abschnitten gehören:

- 65,9 m mit durchschnittlich 258 g/t AgÄq1 ab 309,4 m (69 g/t Ag, 0,11 g/t Au, 0,7 % Pb und 3,7 % Zn) in Bohrung C21-417

- 143,0 m mit durchschnittlich 120 g/t AgÄq1 ab 517,8 m (39 g/t Ag, 0,13 g/t Au, 0,4 % Pb und 1,3 % Zn) in Bohrung C21-425

- 59,5 m mit durchschnittlich 153 g/t AgÄq1 ab 443,3 m (54 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 0,9 % Pb und 1,5 % Zn) in Bohrung C21-415

- 86,0 m mit durchschnittlich 108 g/t AgÄq1 ab 392,2 m (33 g/t Ag, 0,17 g/t Au, 0,3 % Pb und 1,2 % Zn) in Bohrung C21-420

- 82,3 m mit durchschnittlich 136 g/t AgÄq1 ab 267,9 m (44 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 0,7 % Pb und 1,5 % Zn) in Bohrung C21-423

- 59,4 m mit durchschnittlich 171 g/t AgÄq1 ab 419,4 m (48 g/t Ag, 0,06 g/t Au, 1,0 % Pb und 2,0 % Zn) in Bohrung C21-425

- 48,9 m mit durchschnittlich 159 g/t AgÄq1 ab 232,3 m (85 g/t Ag, 0,08 g/t Au, 0,6 % Pb und 1,1 % Zn) in Bohrloch C21-429

Taj Singh, President und CEO, sagt: Diese aktuelle Reihe von Bohrungen, die in Gebieten niedergebracht wurden, in denen es bei früheren Bohrungen erhebliche Lücken gab, bestätigt die Kontinuität der höhergradigen Vererzung in der Tiefe des South Corridor. Durchgängig wurden hervorragende Gehalte über große Mächtigkeiten gefunden, die das Potenzial von Cordero unterstreichen, sich zu einer der wenigen Mehrgenerationen-Minen im Silbersektor zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, die endgültigen Analyseergebnisse unseres Phase-1-Bohrprogramms zur Aufnahme in unsem Ressourcen-Update im dritten Quartal 2021 und in die vorläufige wirtschaftliche Bewertung im vierten Quartal 2021 zusammenzustellen.

BOHRERGEBNISSE:

Die Bohrungen in dieser Pressemitteilung bestätigen die Kontinuität der höhergradigen großvolumigen Vererzung in der Tiefe im zentralen Teil des South Corridor. Die Vererzung ist in den nach Nordosten streichenden Domänen beherbergt, die über eine Streichlänge von etwa 1,4 km definiert wurden und nach Nordosten offen sind. Die Bohrung C21-425 durchteufte 143,0 m mit durchschnittlich 120 g/t AgÄq1 ab 517,8 m und bestätigte die Vererzung bis in eine Tiefe von 600 m, etwa 100 m unterhalb der Sohle der in der PEA 2018 skizzierten Tagebaugrube.

Die Vererzung besteht hauptsächlich aus Bleiglanz, Sphalerit (Zinkblende)m und Pyrit in Disseminationen, kleinen Erzgängen und Stockworks, die in Brekzien, Rhyodazit und Abschnitten von Verdrängungsvererzung in kalkhaltigen Sedimenten beherbergt sind. Höhergradige Zonen werden in der Regel von mittel- und niedrighaltiger Vererzung flankiert, was auf die Skalierbarkeit des vererzten Systems in Cordero hinweist.

Die Lage der Bohrungen ist in Abbildung 1 dargestellt (siehe Links unten) und detaillierte wichtige Bohrergebnisse aus den 12 Bohrungen in dieser Pressemitteilung sind in der Tabelle unten aufgeführt.

Bohrung von bis LängeAg Au Pb Zn AgÄq1

(m) (m) (g/t)(g/t)(%) (%) (

(m) g/t)

C20-415 317,4339,922,5 35 0,07 0,7 1,3 120

und 400,3420,820,5 23 0,09 0,1 1,5 98

und 443,3502,859,5 54 0,08 0,9 1,5 153

C21-417 44,0 113,969,9 22 0,05 0,1 0,6 56

und 309,4375,365,9 69 0,11 0,7 3,7 258

einschlie350,3364,314,0 151 0,14 1,9 4,1 400

ßlich

C21-420 392,2478,286,0 33 0,17 0,3 1,2 108

C21-423 113,3137,023,7 63 0,11 0,8 0,4 116

einschlie132,7133,81,1 913 0,97 12,2 4,0 1,589

ßlich

und 267,9350,282,3 44 0,06 0,7 1,5 136

C21-425 182,3203,521,2 46 0,09 0,8 1,1 129

und 378,9402,423,6 45 0,10 0,8 1,3 136

und 419,4478,859,4 48 0,06 1,0 2,0 171

und 517,8660,8143,039 0,13 0,4 1,3 120

C21-429 232,3281,248,9 85 0,08 0,6 1,1 159

C20-433 360,1379,419,3 28 0,09 0,1 2,4 139

und 458,2478,520,3 63 0,13 1,2 2,8 231

und 554,2593,539,3 44 0,06 0,9 1,5 142

und 635,2673,638,4 32 0,13 0,5 2,2 152

C21-438 260,1293,933,8 28 0,06 0,6 1,3 105

und 311,6360,448,9 20 0,10 0,3 1,0 83

und 547,9565,417,5 71 0,05 1,2 2,1 205

und 600,7644,543,9 44 0,04 1,1 1,4 146

C21-441 22,5 46,3 23,8 48 0,07 0,9 0,4 103

1Alle Ergebnisse in dieser Pressemitteilung sind gerundet. Die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt und unverdünnt. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um erbohrte Mächtigkeiten, nicht um die wahren Mächtigkeiten, da eine vollständige Interpretation der tatsächlichen Ausrichtung der Vererzung nicht vollständig ist. Die Abschnitte mit Stockwork-Vererzung wurden auf der Grundlage eines Cut-off-Gehalts von 25 g/t AgÄq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 10 m gewählt. Die Abschnitte mit Gangvererzung wurden auf der Grundlage eines Cut-off-Gehalts von 100 g/t AgÄq mit einer Verdünnung von nicht mehr als 1 m gewählt. AgÄq-Berechnungen werden als Grundlage für Berechnungen des Gesamtmetallgehalts verwendet, da Ag in etwa 70 % der vererzten Abschnitte des Unternehmens der dominierende Metallbestandteil als Prozentsatz des AgÄq-Werts ist. AgÄq-Berechnungen für gemeldete Bohrergebnisse basieren auf US$16,50/Unze Ag, US$1.350/Unze Au, US$0,85/Pfund Pb, US$1,00/Pfund Zn. Die Berechnungen gehen von einer metallurgischen Ausbringung von 100 % aus und sind indikativ für den In-situ-Bruttometallwert zu den angegebenen Metallpreisen. Siehe technische Anmerkungen unten für metallurgische Ausbringung, die in der 2018 auf Cordero abgeschlossenen PEA angenommen werden.

AKTUELLER STAND DES BOHRPROGRAMMS:

Phase-1-Bohrungen: Das Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens wurde Ende April abgeschlossen. Die Daten aus den 75.000 Bohrmeter umfassenden neuen Bohrungen (178 Bohrungen), die im Rahmen dieses Programms niedergebracht wurden, werden zusammen mit den 133.000 Bohrmeter umfassenden historischen Bohrungen (292 Bohrungen) verwendet, um eine aktualisierte Ressource (3. Quartal 2021) und PEA (4. Quartal 2021) zu unterstützen.

Phase-2-Bohrungen: Das Unternehmen hat im Rahmen seines Phase-2-Bohrprogramms, das bis zum Rest des Jahres andauern wird, 31 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.000 m niedergebracht. Die Bohrungen der Phase 2 werden sich auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren: (1) Hochstufung der vermuteten Ressourcen zur Aufnahme in eine Vormachbarkeitsstudie; (2) Ressourcenerweiterung der großvolumigen Vererzung; und (3) Prüfung der Mächtigkeit, des Gehalts und der Kontinuität der umfangreichen hochgradigen Gangsysteme, die die Lagerstätte durchziehen. Derzeit sind vor Ort vier Bohrgeräte im Einsatz.

BEGLEITENDE UNTERLAGEN:

Unterstützende Karten und Abschnitte, Lage der Bohrungen und vollständige Analyseergebnisse finden Sie unter folgendem Link:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5688/2021-06-22-dsv-sa.pdf

Ein PDF dieser Pressemitteilung mit unterstützenden Karten und Abschnitten als Anhänge finden Sie unter folgendem Link:

https://discoverysilver.com/site/assets/files/5688/2021-06-22-dsv-nr.pdf

Über Discovery

Discoverys Vorzeigeprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Cordero, eines der weltweit wenigen Silberprojekte, die Spielraum, Größe und Skalierbarkeit bieten. Cordero liegt in der Nähe der Infrastruktur in einem produktiven Bergbaugürtel im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua und wird durch eine branchenführende Bilanz unterstützt, in der über 90 Millionen CAD für aggressive Exploration, Ressourcenerweiterung und zukünftige Erschließung zur Verfügung stehen. Discovery wurde mit dem TSX Venture 50 Award 2020 und dem OTCQX Best 50 Award 2021 ausgezeichnet.

Im Auftrag des Board of Directors,

Taj Singh, M.Eng, P.Eng, CPA,

President, Chief Executive Officer und Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Forbes Gemmell, CFA

VP Corporate Development & Investor Relations

Tel.: 416-613-9410

E-Mail: forbes.gemmell@discoverysilver.com

Website: www.discoverysilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Probenanalyse und QA/QC-Programm

Die wahren Mächtigkeiten der Erzgänge wird auf ca, 70 % der Bohrlängen geschätzt. Die Analyseergebnisse sind nicht gedeckelt, sofern nicht anders angegeben. Alle Bohrkernanalysen stammen, sofern nicht anders angegeben, aus Bohrkernen mit HQ-Durchmesser. Bohrkerne werden protokolliert und in einem sicheren Kernlager am Projektstandort 40 km nördlich der Stadt Parral beprobt. Die Kernproben aus dem Programm werden mit einer Diamantsäge halbiert und an ALS Geochemistry-Mexico zur Vorbereitung in Chihuahua City (Mexiko) und anschließend zur Analyse an ALS Vancouver (Kanada), einem akkreditierten Mineralanalyselabor, gesandt. Alle Proben werden nach einem Verfahren aufbereitet, bei dem die gesamte Probe zerkleinert wird, 70 % kleiner als 2 mm. Eine Teilprobe von 250 g wird pulverisiert, 85 % kleiner als 75 Mikron. 50 Gramm dieser Teilprobewerden mittels Standard-Brandproben-AAS-Techniken (Au-AA24) auf Gold analysiert. Bei Gehalten über dem Grenzwert erfolgt eine Analyse mittels Brandprobe und anschließender Gravimetrie. Die Proben werden auch mittels induktiv gekoppelten Plasmas ("ME-ICP61") auf 30 Elemente analysiert. Bei Gehalten über dem Grenzwert erfolgt eine erneute Analyse: (1) Zinkgehalte > 1 %; (2) Bleigehalte > 1 %; und (3) Silbergehalte > 100 g/t. Die Proben werden mittels ME-OG62 (hochgradiges Material ICP-AES) Analysepaket erneut untersucht. Bei Silbergehalten über 1.500 g/t werden die Proben mit der Analysemethode Ag-CON01, einer Standard-Brandprobe von 30 g mit anschließender Gravimetrie, erneut untersucht. Zertifizierte Standards und Leerproben werden routinemäßig in alle Probenlieferungen eingefügt, um die Integrität des Analyseverfahrens zu gewährleisten. Ausgewählte Proben werden aus dem grobkörnigen Ausschuss und dem Gesteinspulver der Originalprobe für eine Doppelanalyse ausgewählt. Bei den hier berichteten Ergebnissen wurden keine QAQC-Probleme festgestellt.

Qualifizierte Person

Gernot Wober, P.Geo, VP Exploration, Discovery Metals Corp., ist die vom Unternehmen für diese Pressemitteilung ernannte qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") und hat die Richtigkeit der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen überprüft und bestätigt.

TECHNISCHE ANMERKUNGEN & ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Der neueste technische Bericht für das Cordero-Projekt ist die 2018 Preliminary Economic Assessment (PEA, wirtschaftliche Erstbewertung), die von M3 Engineering und Technology Corp. erstellt wurde und die jüngste Ressourcenschätzung enthält, die von Independent Mining Consultants, Inc. durchgeführt wurde. Sie ist auf der Website von Discovery und auf SEDAR unter Levon Resources Ltd., einer 100%igen Tochtergesellschaft der Discovery verfügbar. Die PEA geht von metallurgischen Ausbringungsraten von 89 % für Ag, 84 % für Pb, 72 % für Zn und 40 % für Au aus.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung ist nicht zur Weitergabe an Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch soll es einen Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Act von 1933") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zu Gunsten von US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Discovery der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen in vorausschauenden Aussagen beschriebenen unterscheiden, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich Metallpreise, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Privatplatzierung zu den angekündigten Bedingungen abgeschlossen wird. Discovery übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

