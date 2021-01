IRW-PRESS: District Metals Corp.: District schließt Bohrvertrag für Tomtebo-Grundstück ab

18. Januar 2021 - District Metals Corp. (TSX-V: DMX) (FRA: DFPP); (District oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass ein Bohrvertrag mit Hy-Tech Drilling Sweden AB (Hy-Tech) abgeschlossen wurde, um Kernbohrungen in der Polymetall-Mine Tombeto des Unternehmens im Bergbaubezirk Bergslagen im südlichen Mittelschweden durchzuführen. Der Vertrag umfasst Kernbohrungen von mindestens 5.000 Metern mit dem Ziel des Nachweises und Ausbaus polymetallischer Mineralisierung in der historischen Tomtebo-Mine. Der Bohrbeginn wird zwischen Ende Februar und Anfang März erwartet. Nähere Angaben zum Starttermin und zu spezifischen Bohrzielen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Garrett Ainsworth, CEO von District, kommentierte: Hy-Tech Drilling ist führend in der Diamantenbohrindustrie und betreibt die Zinkgruvan-Mine von Lundin Mining in Schweden seit 2019 erfolgreich. Wir freuen uns, Hy-Tech für Kernbohrungen von mindestens 5.000 Metern in unserer Tombeto-Mine unter Vertrag genommen zu haben. Unsere Bohrgenehmigungen sind bisher außerordentlich gut angelaufen, und wir sollten in der Lage sein, mit dem Bohren gemäß unserer ursprünglichen Planung zu beginnen.

Hy-Tech hat eine erfahrene Bohr-Crew zusammengestellt und wird eine TECH 5000 Bohrmaschine auf Raupen einsetzen, die Bohrungen in eine Tiefe von 2.000 Metern mit NQ und 1.000 Metern mit HQ erlauben. Bei allen Bohrlöchern wird der Bohrkragen platziert bevor Bohrarbeiten mit einem DGPS-System (Differential Global Positioning System) beginnen, um sicherzustellen das die Ziele optimal durchbohrt werden. Bohrlochorientierte Untersuchungen werden mit einem nichtmagnetischen, und nach Norden ausgerichteten Vermessungskreisel durchgeführt und der Bohrkern wird entsprechend ausgerichtet, um ein besseres Verständnis der polymetallischen Mineralisierung in Tomtebo zu erlangen. Dies sind wichtige Werkzeuge, die während der Bohrarbeiten von Stora AB (frühere Betreiber), die zwischen 1916 und 1972 durchgeführt wurden, nicht verfügbar waren. Zusätzlich setzt District im Zuge seiner Selbstverpflichtung, Umweltbestimmungen einzuhalten und zu übertreffen, ein AMC Centrifuge Core Cuttings Management System ein.

Elektromagnetische Bohrlochmessungen (BHEM) werden an allen Bohrlöchern durchgeführt. Dies ist eine wichtige modern Technologie, die nie zuvor bei Bohrungen in der Tomtebo-Mine angewendet wurde. BHEM-Messungen identifizieren leitfähige Strukturen, geben an, ob sich ein Bohrschnittpunkt im zentralen oder distalen Teil einer leitfähigen Struktur befindet, können die Position einer leitfähigen Struktur außerhalb des Bohrlochs schätzen, und können somit mit den Daten der SkyTEM Juli 2020 kombiniert werden. BHEM-Messungen waren maßgebend an der Entdeckung mehrerer großer polymetallischer mineralisierter Substanzen in der Garpenberg Mine in den 1990igern beteiligt.

Das Unternehmen hat einem Berater des Unternehmens 50.000 Aktienoptionen gemäß den Bedingungen des Aktienoptionsplans zugesichert. Jede Aktienoption kann zu 0,45 USD pro Stammaktie ausgeübt werden (dies ist der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am 15. Januar 2020, dem Zusicherungsdatum). Alle Stockoptionen haben eine Laufzeit von fünf Jahren und können zum Zeitpunkt der Zusicherung ausgeübt werden.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Garrett Ainsworth, PGeo, President und CEO des Unternehmens, erstellt oder von ihm genehmigt. Herr Ainsworth ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Herr Ainsworth hat keine der Informationen zu den Konzessionsgebieten oder Projekten, auf die hierin Bezug genommen wird, ausgenommen das Konzessionsgebiet Tomtebo, verifiziert. Eine Mineralisierung in einem anderen Konzessionsgebiet, auf das hierin Bezug genommen wird, lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung im Konzessionsgebiet Tomtebo zu.

Über District Metals Corp.

District Metals Corp. wird von Branchenexperten geleitet, die eine Erfolgsbilanz in der Bergbauindustrie vorweisen können. Die Aufgabe des Unternehmens besteht darin, durch einen disziplinierten, wissenschaftsbasierten Ansatz vielversprechende Mineralkonzessionsgebiete zu suchen, zu erkunden und zu erschließen, um einen Aktionärswert und Vorteile für andere Interessensvertreter zu schaffen.

Das Konzessionsgebiet Tomtebo, das sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindet, liegt im Bergbaugebiet Bergslagen im Süden von Schweden und steht im Mittelpunkt der Arbeiten des Unternehmens. Das Konzessionsgebiet Tomtebo umfasst 5.144 Hektar und befindet sich zwischen der historischen Mine Falun und der Mine Garpenberg von Boliden, etwa 25 Kilometer weiter nordwestlich bzw. südöstlich liegen. Zwei historische Minen und zahlreiche Vorkommen mit mehreren Metallen befinden sich im Konzessionsgebiet Tomtebo entlang eines etwa 17 Kilometer langen Abschnitts, der eine ähnliche Geologie, Struktur, Alteration und VMS/SedEx-artige Mineralisierung aufweist wie andere bedeutsame Minen innerhalb dieser Region. Die Mineralisierung, die in der Tiefe und entlang des Streichens bei den historischen Minen im Konzessionsgebiet Tomtebo offen ist, wurde nicht weiterverfolgt und im Konzessionsgebiet wurden noch nie moderne systematische Explorationen durchgeführt.

Für das Board of Directors

Garrett Ainsworth

President und Chief Executive Officer

+1 (604) 288-4430

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen Fällen, können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen identifiziert werden, wie z.B. plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, es besteht eine Gelegenheit, ist positioniert, schätzt, beabsichtigt, geht davon aus, nimmt an oder nimmt nicht an oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücken oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus sind Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich voraussichtlicher Ergebnisse zukünftiger Explorationen und der Ergebnisse zusätzlicher Erschließungsarbeiten.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der Zuverlässigkeit historischer Daten und der Genauigkeit der öffentlich berichteten Informationen bezüglich vergangener und historischer Minen im Bergbaugebiet Bergslagen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, ausreichend Kapital zur Finanzierung geplanter Explorationsaktivitäten aufzubringen, die Unternehmenskapazität aufrechtzuerhalten und die Anforderungen an die Explorationsausgaben, die in der endgültigen Kaufvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Verkäufer des Konzessionsgebiets Tomtebo (die endgültige Kaufvereinbarung) festgelegt sind, bis zu den darin festgelegten Zeitpunkten zu erfüllen (andernfalls verwirkt das Unternehmen das Konzessionsgebiet Tomtebo ohne jegliche Rückzahlung an das Unternehmen); und der Stabilität auf den Finanz- und Kapitalmärkten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als korrekt und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind u.a.: das Risiko, dass historische Daten bezüglich des Konzessionsgebiets Tomtebo unzuverlässig sind; das Risiko, dass sich Informationen bezüglich der Produktion und Mineralisierung in aktuellen und historischen Minen im Bergbaugebiet Bergslagen als ungenau erweisen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichend Kapital zur Finanzierung der geplanten Exploration zu beschaffen (einschließlich der gemäß der endgültigen Kaufvereinbarung vorgeschriebenen Explorationsausgaben; andernfalls verfällt das Konzessionsgebiet Tomtebo ohne jegliche Rückzahlung des Kaufpreises); zukünftige Metallpreise, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage sowie andere Explorations- oder sonstige Risiken, die hier und regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden, einschließlich jener, die unter der Überschrift Risks and Uncertainties in der MD&A des Unternehmens für das am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr beschrieben sind. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, außer in Übereinstimmung mit geltendem Recht. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

