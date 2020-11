IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond heißt Michael Owen, einen Strategen für nachgelagertes Marketing, in seinem Investitionsausschuss willkommen

Michael Owen bringt über 30 Jahre Erfahrung mit ein, um das Wachstum der Portfoliogesellschaften von Eat Beyond in der Praxis zu unterstützen

Vancouver (British Columbia), 26. November 2020. Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS, FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent, dessen Hauptaugenmerk auf den globalen Sektor der pflanzlichen und alternativen Lebensmittel gerichtet ist, gibt bekannt, dass Michael Owen in den Investitionsausschuss von Eat Beyond aufgenommen wurde.

Herr Owen kann eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen und ist in leitender Position in den Bereichen Marketing und Vertrieb tätig. Er hatte Führungspositionen in einer Reihe von Unternehmen inne, deren Hauptaugenmerk auf verpackte Konsumgüter gerichtet ist, und verfügt über Führungserfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Lieferkette. Er verbrachte über zehn Jahre als Partner bei Crombie Kennedy, einer führenden kanadischen Vertriebsagentur, die im Jahr 2010 von Advantage Solutions übernommen wurde. Bei Advantage Solutions spielte Herr Owen in den fünf Jahren nach der Übernahme als VP Business Development sowie Verantwortlicher für die Schaffung innovativer Vertriebs- und Lieferkettenlösungen für führende Marken in mehreren Kategorien eine entscheidende Rolle bei der Verdoppelung des EBITDA.

Davor hatte er Marketing- und Vertriebspositionen bei Robin Hood Multifoods Inc., Unilever, Nestle und Mars Incorporated inne, wo er als CMO der US-amerikanischen Sparte von Uncle Bens Rice tätig war. Zuvor hatte Herr Owen unternehmerischen Erfolg verzeichnet, einschließlich der Eigentümerschaft an der Marke Duncan Hines in Kanada und der Beteiligung an mehreren Lebensmittel-Start-ups. Herr Owen ist außerdem Mitglied des Advisory Board von Nature Bio Foods, dem größten Exporteur von Bio-Lebensmitteln und -Zutaten Indiens.

Eat Beyond richtet sein Hauptaugenmerk auf einen Bereich, den ich als einen der aufregendsten im Bereich der verpackten Konsumgüter und der Lebensmittel im Allgemeinen erachte. Die Verbraucher suchen nach gesünderen, intelligenteren, pflanzlichen und unkonventionellen Produkten, sagte Michael Owen. Ich bin davon überzeugt, dass meine umfassende Betriebserfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing einen enormen Mehrwert und Einblick in das Portfolio von Eat Beyond bieten kann.

Herr Owen folgt Lloyd Lockhart, Diane Jang und Allen Linder in den Investitionsausschuss und vervollständigt das Team mit seiner Marketing- und Vertriebskompetenz. Der Investitionsausschuss sucht und wählt Unternehmen für das Portfolio von Eat Beyond aus und arbeitet eng mit den Portfoliogesellschaften von Eat Beyond zusammen, um deren Erfolg zu unterstützen.

Wir unterstützen unsere Portfoliogesellschaften aktiv, helfen ihnen bei der Umsetzung des Wachstums und verbinden sie mit Branchenkontakten und Ressourcen, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Herr Owen ist angesichts seiner außergewöhnlichen Erfolgsbilanz und seiner umfassenden Erfahrung in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Wachstum von verpackten Konsumgütern ein hervorragender Kandidat für den Investitionsausschuss. Wir freuen uns, ihn im Team willkommen heißen zu können.

Das Unternehmen meldet außerdem eine Gewährung von 100.000 Aktienoptionen des Unternehmens an Herrn Owen, die zu einem Preis von 0,71 Dollar ausgeübt werden können und fünf Jahre nach dem Datum der Gewährung verfallen. Diese Gewährung unterliegt einer behördlichen Genehmigung.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass seine Stammaktien für die Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) unter dem Börsenkürzel 988 angenommen wurden. Die Stammaktien des Unternehmens notieren nun sowohl an der Canadian Securities Exchange (die CSE) als auch an der FWB.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Brittany@Exvera.com

Für Investment-Anfragen kontaktieren Sie bitte: Info@Eatbeyondglobal.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Cindy Chiu unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54415

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54415&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.