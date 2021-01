IRW-PRESS: Eat Beyond Global Holdings Inc.: Eat Beyond wird Mitglied des Verbands Plant-Based Foods of Canada (PBFC)

Vancouver, B.C. - 25. Januar 2020 - Eat Beyond Global Holdings Inc. (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) (Eat Beyond oder das Unternehmen), ein Investment-Emittent mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt seinen Beitritt zu Plant-Based Foods of Canada (PBFC) bekannt.

PBFC vertritt die gemeinsamen Interessen von Firmen in Kanada, die pflanzliche Lebensmittel produzieren und vertreiben. Als Zweigverband des kanadischen FHCP (Food, Health & Consumer Products of Canada; Lebensmittel-, Gesundheits- und Verbraucherprodukte) informiert die Organisation Verbraucher, Regierungsstellen und Industriepartner über den Nutzen und die Vorteile pflanzlicher Lebensmittel. Ihr Ziel ist, Gesetze und Vorschriften im Sinne der Förderung von Innovation und Wachstum zu modernisieren und pflanzliche Ernährung für die Allgemeinheit zugänglicher zu machen.

In Sachen Innovation bei der Nahrungsmitteltechnologie und auch in der Gesundheits- und Ernährungsforschung gibt es ständig neue und schnelle Entwicklungen, so viele wie nie zuvor. Wir wollen an diesem Wandel teilnehmen, sagte Patrick Morris, CEO von Eat Beyond. Die Stakeholder über Innovationen zu informieren und unserem wachsenden Portfolio praktische Unterstützung zu bieten, ist für uns enorm wichtig. Wir freuen uns, an den Zielen von PBFC mitzuarbeiten und Teil ihrer Gemeinschaft zu werden.

Seit dem Start 2018 hat PBFC wesentlich zur Gestaltung der Regulierungsgespräche für die pflanzliche Lebensmittelindustrie in Kanada beigetragen. Die Organisation informiert regelmäßig auf Regierungsebene, beweist ihre Vordenkerposition auf Branchenveranstaltungen und stellt Analysen zu neuen Fragen und Trends zur Verfügung.

Über Eat Beyond Global Holdings

Eat Beyond Global Holdings Inc. (Eat Beyond) (CSE: EATS) (FWB: 988) ist ein Investment-Emittent, der es einfach macht, in die Zukunft von Lebensmitteln zu investieren. Eat Beyond identifiziert und tätigt Kapitalinvestitionen in globale Unternehmen, die innovative Lebensmitteltechnologien sowie pflanzliche und alternative Lebensmittelprodukte entwickeln und kommerzialisieren. Eat Beyond wird von einem Team von Experten der Lebensmittelindustrie geleitet und ist der erste Emittent seiner Art in Kanada. Es bietet Privatanlegern die einzigartige Möglichkeit, am Wachstum eines umfassenden Spektrums an Möglichkeiten, um am Sektor der alternativen Lebensmittel teilzunehmen, und Zugang zu Unternehmen zu erhalten, die eine Vorreiterrolle auf dem Weg zu einer intelligenteren und sichereren Lebensmittelversorgung spielen. Weitere Informationen: https://eatbeyondglobal.com/

Folgen Sie Eat Beyond in den sozialen Medien auf LinkedIn, Instagram, Twitter und Facebook.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: Brittany@Exvera.com

Zum Kontaktieren von Plant-Based Foods of Canada: leslieewing@plantbasedfoodscanada.caFür

Investment-Anfragen kontaktieren Sie bitte: Info@Eatbeyondglobal.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Patrick Morris unter Info@Eatbeyondglobal.com oder (236) 521-6499

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55282

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55282&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA27786R1038

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.