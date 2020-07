IRW-PRESS: Else Nutrition Holdings Inc.: Else Nutrition schließt Produktionslauf seiner Babynahrung in den USA erfolgreich ab Vorbestellungen ab sofort im Online-Shop erhältlich

ELSE NIMMT AUF SEINER WEBSEITE ELSENUTRITION.COM VORBESTELLUNGEN SEINER CLEAN LABEL-BABYVOLLNAHRUNG AUF PFLANZLICHER BASIS ENTGEGEN

VANCOUVER, British Columbia, 28. Juli 2020 - Else Nutrition Holdings Inc. (TSX-V: BABY) (OTCQX: BABYF) (FWB: 0YL) (Else oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Zuge seiner Vermarktungsstrategie in den Vereinigten Staaten vor kurzem den ersten Produktionslauf im kommerziellen Maßstab für seine pflanzliche Babynahrung absolviert hat. Der Produktionslauf, der unter Einhaltung strenger Qualitätskriterien erfolgreich abgeschlossen werden konnte, fand in der Betriebsanlage der vom Unternehmen mit der Herstellung beauftragten Partnerfirma - einem führenden US-Hersteller von Bio-Babynahrung - in den USA statt.

Zusätzlich bietet das Unternehmen in seinem Online-Shop (www.elsenutrition.com) einen Zustellservice für Vorbestellungen an. Kunden in den USA und Kanada können ab sofort Produkte vorbestellen, die im nächsten Monat ausgeliefert werden.

Mit diesen erfolgreichen Maßnahmen signalisieren wir einmal mehr unsere Bereitschaft, im nordamerikanischen Markt Fuß fassen zu wollen, erklärt Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else. Eltern in ganz Nordamerika wünschen sich für ihre Kinder reine, pflanzliche Vollwertnahrungsalternativen - und wir wollen ihnen diesen Wunsch nun erfüllen.

Für viele Eltern ist die Suche nach einer ausgewogenen und gesunden Ernährung, die das Wachstum und die Entwicklung ihrer Kinder optimal fördert, eine große Herausforderung. Elses flüssige Babynahrung auf pflanzlicher Basis ist ein reines, nährstoffreiches und nur minimal verarbeitetes Produkt, das Kleinkinder optimal mit allen wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen, pflanzlichen Proteinen sowie gesunden Fetten und Kohlenhydraten versorgt. Es gibt so viele Lebensmittel am Markt, die nur einen geringen Nährwert aufweisen. Daher ist dieses Produkt eine willkommene Ergänzung des Marktangebots, freut sich Kinderarzt Dr. Leah Alexander, MD, FAAP.

Vergangenen Monat startete Else einen Probelauf und bot auf seiner Webseite kostenlose Warenproben seiner pflanzlichen Babynahrung an. Die Rückmeldungen der Kunden waren überwältigend: Wir lieben die reinen und nur minimal verarbeiteten Inhaltsstoffe oder Endlich eine gesunde Alternative hieß es unter anderem.

Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada können das Else Nutrition-Produkt Plant-Based Complete Nutrition for Toddlers ab sofort in der handelsüblichen Größe (Einzelpackungen und 4-er Packungen) im Else-Online-Shop unter www.elsenutrition.com vorbestellen. Das Einzelprodukt (Packungsgröße mit 624 g) ist zum Einführungspreis von 36 US-Dollar erhältlich, die 4er-Packung zum Preis von 136 US-Dollar. Während der Werbekampagne ist die Zustellung am US-Festland kostenlos.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist ein gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QB-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Frau Hamutal Yitzhak, CEO, Gründungsmitglied & Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: hamutaly@elsenutrition.com

Tel: +972(0)3-6445095

Herr Sokhie Puar, Director

ELSE Nutrition Holdings Inc.

E: sokhiep@elsenutrition.com

Tel: 604-603-7787

