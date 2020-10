IRW-PRESS: EnWave Corporation: EnWave kündigt Aktienrückkaufprogramm an

Vancouver, B.C., 19. Oktober 2020

EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/enwave-update-on-covid-19-impact-rev-machine-sales-reviving/ ) gab heute bekannt, dass die TSX Venture Exchange ("TSXV") die Ankündigung des Unternehmens, ein normales Kurs-Emittentenangebot (NCIB, Aktienrückkauf) abzugeben, akzeptiert hat.

Gemäß den Bedingungen des normalen Kurs-Emittentenangebots kann EnWave bis zu 10.918.104 Stammaktien erwerben, was 10% des öffentlichen Aktienbestands von EnWave zum 19. Oktober 2020 entspricht. Nach Ansicht des Board of Directors des Unternehmens wurden die Stammaktien des Unternehmens zu Preisen gehandelt, die nicht den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens einschließlich seines Lizenzgebühren-Portfolios, seiner starken finanziellen Position und der Wachstumschancen widerspiegeln. Dementsprechend ist EnWave der Ansicht, dass der Kauf und die Rückgabe seiner Stammaktien in den Eigenbestand eine Gelegenheit zur Wertsteigerung für seine derzeitigen Aktionäre darstellt. Die Cash-Position von EnWave ermöglicht die Durchführung des Angebots, ohne die anderen Möglichkeiten des Unternehmens nachteilig zu beeinflussen.

Zum 19. Oktober 2020 hatte das Unternehmen 111.409.755 Stammaktien im Umlauf. Gemäß den Richtlinien der TSXV ist EnWave berechtigt, bis zu 2.228.195 Aktien innerhalb eines Zeitraums von 30 Tagen bis zu einem Maximum insgesamt von 10.918.104 Aktien zu erwerben.

Die Käufe können am 22. Oktober 2020 beginnen und enden am 21. Oktober 2021 oder an einem früheren Datum, an dem EnWave seine Käufe gemäß der bei der TSXV eingereichten Absichtserklärung zur Abgabe eines normalen Kursangebots des Emittenten abschließen kann. Die tatsächliche Anzahl der Stammaktien, die gekauft werden sollen, und der Zeitpunkt solcher Käufe werden vom Unternehmen festgelegt. Alle vom Unternehmen gekauften Aktien werden auf dem offenen Markt über die Einrichtungen der TSXV von Cormark Securities Inc. im Namen von EnWave gemäß den Richtlinien der TSXV gehandelt und vom Unternehmen an seine Transferstelle zur Stornierung übergeben. Die Preise, die EnWave für alle gekauften Stammaktien zahlen wird, entsprechen dem Marktpreis der Aktien zum Zeitpunkt des Erwerbs.

Über EnWave

EnWave Corporation, ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für Spitzentechnologie, hat ein Strahlungsenergie-Vakuum ("REV") entwickelt - eine innovative, geschützte Methode zur präzisen Dehydratisierung organischer Materialien. EnWave hat die zum Patent angemeldeten Methoden zur gleichmäßigen Trocknung und Dekontaminierung von Cannabis durch den Einsatz der "REV"-Technologie weiterentwickelt und damit die Zeit von der Ernte bis zur Marktreife von Cannabisprodukten verkürzt.

Die kommerzielle Machbarkeit der Technologie von REV wurde nachgewiesen und wächst rasch in mehreren Marktvertikalen im Lebensmittel- und Pharmasektor, darunter auch legales Cannabis. Die Strategie von EnWave besteht darin, lizenzgebührenpflichtige kommerzielle Lizenzen mit innovativen, bahnbrechenden Unternehmen in mehreren Vertikalen für die Nutzung der REV Technologie zu unterzeichnen. Das Unternehmen hat bisher über dreißig lizenzgebührenpflichtige Lizenzen unterzeichnet. Zusätzlich zu diesen Lizenzen gründete EnWave eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die NutraDried Food Company, LLC, zur Herstellung, Vermarktung und zum Verkauf rein natürlicher Milch-Snackprodukte in den Vereinigten Staaten, einschließlich der Marke Moon Cheese®.

EnWave hat REV als störende Dehydrierungsplattform im Lebensmittel- und Cannabissektor eingeführt: schneller und billiger als Gefriertrocknung, mit besserer Qualität des Endprodukts als Luft- oder Sprühtrocknung. EnWave bietet derzeit zwei verschiedene kommerzielle REV Plattformen an:

1. nutraREV®, ein trommelbasiertes System, das organische Materialien schnell und kostengünstig dehydriert und gleichzeitig ein hohes Maß an Nährstoffen, Geschmack, Textur und Farbe beibehält; und

2. quantaREV®, ein System auf Schalenbasis, das für die kontinuierliche Trocknung bei niedrigen Temperaturen in großen Mengen verwendet wird.

Safe Harbour für zukunftsgerichtete Informationserklärungen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Vorhersagen des Managements basieren. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Vorhersagen über die Zukunft beziehen, einschließlich Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, Produktentwicklung, Marktposition, erwartete Ausgaben und die erwarteten Synergien nach dem Abschluss, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Ansprüche Dritter, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sind nicht garantiert, dass sie korrekt sind. Alle Verweise Dritter auf Marktinformationen in dieser Mitteilung sind nicht garantiert, da das Unternehmen die ursprüngliche Primärforschung nicht durchgeführt hat. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

