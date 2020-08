IRW-PRESS: EXMceuticals Inc.: EXMceuticals Inc. erweitert F&E-Aktivitäten in Portugal sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. August 2020 - EXMceuticals Inc. (CSE: EXM) (FWB: A2PAW2), (das Unternehmen oder EXM), ein aufstrebendes, auf die Herstellung von einzigartigen Cannabinoidformulierungen spezialisiertes Biowissenschaftsunternehmen, freut sich, den Ausbau seiner F&E-Aktivitäten in der Betriebsanlage in Lissabon (Portugal) bekannt zu geben. Das Unternehmen möchte im Rahmen seiner laufenden F&E-Aktivitäten über folgende Neuigkeiten berichten:

Anfang dieses Jahres stellte EXM unter dem Projektnamen SkanABility einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung (P2020 Research Grant) für eine Proof-of-Concept-Studie zur biologischen Aktivität von Cannabinoiden und Terpenen in kosmetischen Anwendungen. Mit dem Projekt soll die wirtschaftliche Machbarkeit von Cannabis-Wirkstoffen in kosmetischen Produkten und Aromatherapieprodukten nachgewiesen und eine nachhaltige funktionelle Verpackung auf Basis von biologisch abbaubaren Cannabismaterialien (Fasern und Wachse) entwickelt werden. Damit soll eine längere Haltbarkeit der Produkte und eine bessere Konservierung der Formulierungen und Eigenschaften ermöglicht werden. Im Rahmen von SkanABility werden Formulierungen für unterschiedliche Arten von Kosmetika und Aromatherapien entwickelt (Gesichtsreinigungsprodukte bei Akne, anti-proliferative/regenerative, anti-inflammatorische/hypoallergene ätherische Öle für die Aromatherapie etc.). EXM will diese über ein gebührenbasiertes Geschäftsmodell an Industriebetriebe und Pharmafirmen verkaufen.

Vor kurzem hat EXM über die I&D COVID-19-Initiative bei der portugiesischen Regierung einen Antrag eingereicht und mit der Erforschung der viruziden (virusabtötenden) Wirkung von Cannabis- und Terpenmolekülen im Hinblick auf die Bekämpfung des COVID-19-Erregers SARS-CoV-2 begonnen. Erste Hinweise lassen darauf schließen, dass die Moleküle die Verweildauer des Virus auf Oberflächen durch den Angriff auf dessen Zellstruktur hemmen. Sollte die Wirksamkeit dieser Moleküle nachgewiesen werden, dann könnten sich diese zu zentralen Komponenten im Rahmen von wirtschaftlichen Lösungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Virus entwickeln.

EXM ist der Ansicht, dass diese Moleküle die Ausbreitung des Virus auf wirksame Weise eindämmen und sich für folgende wichtige Anwendungsbereiche eignen:

- Desinfektion von Oberflächen und Objekten

- Hände- und Körperdesinfektion

- Zusatzbeschichtung auf Mund-Nasen-Schutz sowie chirurgischen Schutzmasken

Die aktuell erhältlichen Desinfektionsmittel haben häufig einen Alkoholgehalt von 60 % oder mehr. Sie schädigen Textilien, reizen die Haut und können bei irrtümlichem Verschlucken Erkrankungen verursachen. Darüber hinaus sind Lösungen auf Basis von Wasserstoffperoxid leicht entzündlich und haben in höhen Konzentrationen (über 10 %) eine ätzende Wirkung auf Haut, Augen und Schleimhäute bzw. können Irritationen auslösen. Desinfektionsmittel, die natürliches Cannabis und Wildpflanzenextrakte enthalten, bieten zahlreiche potentielle Vorteile: sie schonen sowohl die Haut als auch Gegenstände und sind umweltfreundlicher und nachhaltiger.

COVID-19 ist ein Wendepunkt in unserer Geschichte und hat unsere Sichtweise in Bezug auf Hygiene- und Reinlichkeitsstandards verändert. Die Krise hat quer über alle Branchen zu einer enormen Nachfrage nach Reinigungsprodukten geführt und die Konsumenten greifen vermehrt zu natürlichen und wirksamen Alternativen - wie sie auch von EXM erforscht werden -, die weniger hautreizend, schonender für Textilien und Oberflächen und besonders nachhaltig für die Umwelt sind.

Über EXMceuticals

EXM legt seinen Geschäftsschwerpunkt auf die strategische Zusammenführung von natürlichen bioaktiven Inhaltsstoffen aus dem Extrakt der Cannabispflanze mit den Bedürfnissen von Nutrazeutika- und Kosmetikherstellern sowie Therapeuten. Das von INFARMED im November 2019 übernommene Unternehmen EXMceuticals Portugal verfügt in seinem speziell ausgestatteten Labor in Lissabon (Portugal) über eine einzigartige Lizenz für den Import von Cannabis sowie für einschlägige Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf diesem Gebiet. Das Team von EXM setzt sich aus hochqualifizierten Forschungsexperten und Führungskräften zusammen, die sämtliche Bedarfsbereiche der Cannabisbranche abdecken: organische und analytische Chemie, Biologie, Biochemie, Genetik, Rechtskonformität, geistiges Eigentum, Partnerschaften sowie rechtliche und behördliche Angelegenheiten.

EXM befindet sich derzeit in der Endphase der Detailplanung für eine dem pharmazeutischen Standard entsprechende Betriebsanlage im kommerziellen Maßstab, die in Portugal errichtet wird und das bestehende F&E-Labor sowie die Veredelungsanlage im Pilotmaßstab ergänzen soll. In Setubal, südlich von Lissabon, wurde ein vorhandenes Grundstück sichergestellt, das noch adaptiert und an die EU-GMP-/API-Standards herangeführt werden muss. Nach Fertigstellung wird diese Betriebsanlage über die erforderlichen Extraktions-, Reinigungs- und Veredelungskapazitäten verfügen und auch ein Labor für die Qualitätskontrolle beherbergen. Sobald der Bau abgeschlossen ist, wird die Anlage in Setubal aus unserer Sicht der größte Extraktions-, Reinigungs- und Veredelungsbetrieb für Cannabinoide und Terpene in der gesamten Europäischen Union sein.

Diese Anlage ist für die Verarbeitung von Cannabisbiomasse, -extrakten und -destillaten aus Portugal sowie aus internationalen Quellen im Einklang mit den regulatorischen Vorschriften von INFARMED vorgesehen. EXM hat eine Reihe von Absichtserklärungen unterzeichnet, die gewährleisten sollen, dass die Veredelungsanlage ab dem ersten Tag mit der geplanten Erstauslastung betrieben und danach weiter ausgebaut werden kann. Sobald der Verarbeitungsbetrieb lizenziert wurde, werden von hier aus Inhaltsstoffe von medizinischem Cannabis auf B2B-Basis vertrieben. Ziel ist die Herstellung von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) bzw. Wirkstoffkomplexen auf Cannabisbasis in einem zuverlässigen, konsistenten und standardisierten Verfahren. EXM ist es ein Anliegen, den anspruchsvollsten Zertifizierungsstandards zu entsprechen und damit dem Bedarf der internationalen Pharma-, Nutrazeutika- und Kosmetikindustrie Rechnung zu tragen.

