IRW-PRESS: Fandom Sports Media Corp.: Fandom setzt KI und neuronale Netzwerke für E-Sport-Daten mit intellektueller Dynamik ein

Vancouver (British Columbia), 4. August 2020. Fandom Sports Media Corp. (CSE: FDM, OTCQB: FDMSF, Frankfurt: TQ43) (Fandom Sports oder das Unternehmen) hat eine Absichtserklärung mit Intellect Dynamics, einem preisgekrönten kanadischen Unternehmen, unterzeichnet, das auf die Entwicklung von Technologielösungen und -dienstleistungen mit Schwerpunkt auf Echtzeitanalyse, künstliche Intelligenz, Automation von Geschäftsprozessen und Unterstützung bei Entscheidungen spezialisiert ist.

Während das Unternehmen weiterhin zahlreiche Anbieter von In-Game-Inhalten und Daten-Feeds bewertet und integriert, wurde offensichtlich, dass es eine große Lücke in der Wettbewerbslandschaft gibt. Die Unterscheidung zwischen den Anbietern, insbesondere auf Wettmärkten, ist zwar nicht darauf beschränkt, jedoch sehr klein und unverkennbar, sagte CEO und President David Vinokurov. Die außerordentlich dynamische DataBioniXTM-Plattform, die das eigene Vorhersagemodell der E-Sport-Plattform von Fandom antreibt, wird Fandom Sports dabei unterstützen, die solideste Benutzererfahrung auf dem Markt zu schaffen. Die Partnerschaft mit DataBioniXTM wird das Eindringen von Fandom Sports in neue Facetten des globalen E-Sport-Ökosystems erleichtern, die ursprünglich nicht vorgesehen waren.

Die DataBioniX-Plattform sammelt Daten aus unterschiedlichen Quellen in eigenen, damit in Zusammenhang stehenden neuronalen Netzwerken und generiert aus diesen Daten neues und nützliches Wissen. Die Plattform erstellt Momentaufnahmen von aufgenommenen Daten in Echtzeit und wendet Analysen mit anschließender Automation und Prozessverbesserung an. DataBioniX liefert Daten, die schließlich von selbst verarbeitet werden. Das mit DataBioniXTM in Zusammenhang stehende neuronale Netzwerk wurde in der Praxis in Unternehmen des Gesundheitswesens, im multinationalen Lieferkettenmanagement und bei globalen Anbietern von Telekommunikationslösungen getestet und hat bei Zehntausenden von Patienteninteraktionen, Hunderttausenden von Mitarbeiteranforderungen, Millionen von Kontaktpunkten und Milliarden von Datensammlungen positive Ergebnisse erzielt.

Gemeinsam werden Fandom Sports und Intellect Dynamics die Art und Weise revolutionieren, wie Daten in der gesamten Gaming-Branche sowohl in allen Altersgruppen als auch auf reinen Wettmärkten vernetzt und gesammelt werden. Die Unternehmen arbeiten an einem endgültigen Abkommen, das den Umfang und das Ausmaß der ausstehenden Partnerschaft beschreibt, sagte Christian Gravel, CEO von Intellect Dynamics.

Über FANDOM SPORTS

PLAY. PREDICT. GET REWARDED.

Fandom Sports Media ist ein Esports-Unterhaltungsunternehmen, das einzigartige, auf Fans fokussierte Inhalte ansammelt, kuratiert und produziert.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations

E-Mail:- fandomsportsmedia@gmail.com

Tel: +1 604 2566990

Haftungsausschluss:

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Informationen nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Angemessenheit. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Leistungen dar und gelten nicht als zuverlässig. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund einer Reihe von Faktoren und Unsicherheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen, erheblich abweichen. Einige dieser Risiken und Unsicherheiten sind möglicherweise in den vom Unternehmen offiziell (auf www.sedar.com) eingereichten Unterlagen beschrieben.

Das Unternehmen hat keine Absicht und ist auch nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder zu korrigieren. Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über FANDOM SPORTS. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise anhand der Verwendung von Wörtern wie glauben, erwarten, rechnen mit, schätzen, planen, in Betracht ziehen, prognostizieren oder ähnliche sich auf die Zukunft beziehende Ausdrücke zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Bewertung von Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verfügbar waren, durch FANDOM SPORTS wider. Eine umfassende Beschreibung der nach Einschätzung des Unternehmens wichtigsten Risiken und Unsicherheiten entnehmen Sie bitte den Jahres- und Zwischenabschlüssen von FANDOM SPORTS, die auf SEDAR eingereicht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse und sollten auch nicht als solche erachtet werden; sie sind auch nicht unbedingt als genaue Angaben des Zeitpunkts, zu dem solche Leistungen oder Ergebnisse erzielt werden, zu werten. Infolgedessen können tatsächliche Ergebnisse und Leistungen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.

QUELLE: FANDOM SPORTS

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52877

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52877&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30710L2003

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.