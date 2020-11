IRW-PRESS: Filo Mining Corp.: Filo Mining startet Handel an der OTCQX in den USA

30. NOVEMBER 2020: Filo Mining Corp. (TSXV: FIL)(Nasdaq First North Growth Market: FIL) (OTCQX: FLMMF) ("Filo Mining", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/filo-mining-corp/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQX® Best Market, einem erstklassigen öffentlichen Markt in den Vereinigten Staaten, qualifiziert hat und seine Stammaktien nun an der OTCQX unter dem aktuellen Handelssymbol "FLMMF" gehandelt werden. Filo Mining wird weiterhin an der TSXV in Kanada als Primärnotierung und am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Symbol "FIL" gehandelt.

Zusätzlich zur Heraufstufung seiner Notierung an der OTCQX ist das Unternehmen dabei, sich die Zulassung seiner Stammaktien als Depository Trust Company ("DTC") zu sichern. DTC verwaltet das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung von börsennotierten Unternehmen sowohl in den USA als auch weltweit, wodurch der Abwicklungsprozess für Anleger vereinfacht und beschleunigt wird.

Jamie Beck, President & CEO, kommentierte: "Durch die Notierung an der OTCQX und die letztendlich erreichte DTC-Zulassung ist es uns gelungen, die Filo-Aktien einem noch breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen. Diese wichtigen Meilensteine werden unsere US-amerikanische und globale Aktionärsbasis stärken und die Liquidität unserer Stammaktien zum Vorteil aller derzeitigen und zukünftigen Investoren erhöhen.

Der OTCQX® Best Market richtet sich an etablierte, anlegerorientierte US-amerikanische und internationale Unternehmen. Um sich für den OTCQX-Markt zu qualifizieren, müssen Unternehmen hohe finanzielle Standards erfüllen, die Best-Practice-Corporate-Governance-Regeln befolgen, die Einhaltung der US-Wertpapiergesetze nachweisen, in ihrer Offenlegung auf dem neuesten Stand sein und eine professionelle Einführung eines Drittsponsors haben. Die auf dem OTCQX-Markt gefundenen Unternehmen zeichnen sich durch die Integrität ihrer Geschäftstätigkeit und die Sorgfalt aus, mit der sie ihre Qualifikationen vermitteln. Investoren können Echtzeit-Level-2-Kurse für das Unternehmen unter www.otcmarkets.com finden.

Im Namen von Filo Mining,

Jamie Beck

Präsident und CEO

ÜBER FILO MINING

Filo Mining ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Filo del Sol in Chiles Region III und in der argentinischen Provinz San Juan voranzubringen. Filo del Sol beherbergt eine epithermale Kupfer-Gold-Silber-Lagerstätte mit hoher Sulfidierung, die mit einem großen Kupfer-Gold-Porphyr-System in Verbindung steht, und verfügt über eine bestehende angezeigte Mineralressource von 425 Mio. Tonnen mit 4,4 Millionen Unzen Gold (bei 0.32 g/t), 147 Millionen Unzen Silber (zu 10,7 g/t) und 3,1 Milliarden Pfund Kupfer (zu 0,33%) (siehe "Technischer Bericht gemäß NI 43-101, Vor-Machbarkeitsstudie für das Projekt Filo del Sol" vom 22. Februar 2019). Das Unternehmen führt derzeit Explorationsarbeiten durch, um das beträchtliche Ressourcenerweiterungspotenzial bei Filo del Sol zu definieren. Mehrere hochgradige Bohrabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km erweitern die Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine Tiefe von über 1 km, wobei alle Bohrlöcher in einer Mineralisierung enden.

Filo Mining (ein Unternehmen der Lundin-Gruppe) setzt sich für eine verantwortungsbewusste Mineralienerschließung ein, indem es sicherstellt, dass das Projekt den internationalen Best Practices und Standards entspricht und gleichzeitig starke Beziehungen zu den Interessengruppen entwickelt.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN:

info@filo-mining.com

www.filo-mining.com

www.thelundingroup.com

Amanda Strong, Investor Relations, Kanada +1 604 806 3585

Robert Eriksson, Investor Relations, Schweden + 46 701 112 615

Ein Unternehmen der Lundin-Gruppe

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Der zertifizierte Berater des Unternehmens an der Nasdaq First North Growth Market ist Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Weder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in jeder Pressemitteilung von Filo Mining enthaltenen Informationen waren zum Zeitpunkt der Verbreitung korrekt, können jedoch durch spätere Pressemitteilungen ersetzt werden.

Die Informationen in dieser Mitteilung unterliegen den Offenlegungsanforderungen von Filo Mining gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung. Diese Informationen wurden am 30. November 2020 um 07:30 Uhr EST über die unten angegebene Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54447

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54447&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA31730E1016

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.