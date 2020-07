IRW-PRESS: Fiore Gold Ltd.: FIORE GOLD startet Bohrprogramm für Machbarkeitsstudie auf Gold Rock Projekt und erweitert das Technische Team

Vancouver, British-Columbia - FIORE GOLD LTD. (TSXV: F) (OTCQB: FIOGF) ("Fiore" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/fiore-gold-virtual-roadshow-investor-presentation/ ) freut sich, den Beginn eines Programms zur Ressourcenerweiterung, metallurgischen und geotechnischen Bohrungen sowie Flächenbohrungen zur Unterstützung einer Machbarkeitsstudie ("FS") bekannt zu geben, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen werden soll. Das Bohrprogramm wird aus einer Mischung aus HQ- und PQ-Diamantkernbohrungen sowie Reverse-Circulation- ("RC") und Schalllöchern bestehen. Die gesamte Länge für diese Phase des Bohrprogramms wird sich auf etwa 198.000 Fuss (60.000 m) belaufen, wobei sich etwa 115.000 Fuss (35.000 m) auf die Erweiterung der Ressourcen konzentrieren werden, um gemessene und angezeigte Ressourcen zur Aufnahme in die FS hinzuzufügen.

Das Unternehmen freut sich auch sehr, Herrn Steve Cashin als Direktor für technische Dienste willkommen zu heißen. Stephen (Steve) Cashin ist der ehemalige Betriebsleiter von Barrick's Pueblo Viejo Operation in der Dominikanischen Republik. Er verfügt über 26 Jahre Industrieerfahrung, darunter 5 Jahre als Metallurgieingenieur bei BHP Copper und 19 Jahre bei Barrick Gold in verschiedenen Ingenieurs- und Linienmanagementpositionen bei den Betrieben Goldstrike, Cortez und Pueblo Viejo. Steves Erfahrung liegt vor allem in der Technik, dem Betrieb und der Optimierung von Gold-Oxid-Mahl- und Haufenlaugungsprozessen, Goldsulfid-Autoklaven, Goldsulfid-Röstern sowie Kupferflotation und Oxid-Haufenlaugung. Steve hat einen Bachelor of Science in Metallurgical Engineering und einen Master of Science in Metallurgical and Mineral Processing Engineering von der Montana Tech der University of Montana in Butte Montana, USA.

Tim Warman, CEO von Fiore Gold sagte: "Wir freuen uns sehr, Steve in unserem Team willkommen zu heißen, wo er die Verantwortung für die Leitung der Machbarkeitsstudie bei Gold Rock übernehmen wird. Seine umfassende Erfahrung in der Projektentwicklung, dem Betrieb und der Evaluierung in Nevada und weltweit wird für Fiore eine echte Bereicherung sein und wir freuen uns alle auf die Zusammenarbeit mit ihm. Wir freuen uns auch über den Beginn eines großen Bohrprogramms auf Gold Rock, das darauf abzielt, die Mineralressourcenbasis für die Machbarkeitsstudie zu erweitern. Angesichts des Ressourcenwachstums und der betrieblichen Optimierungen sind wir der Ansicht, dass Gold Rock im weiteren Verlauf erheblich verbesserte Erträge liefern kann. Unter der Annahme eines anhaltenden Erfolgs unserer Bemühungen, die Lebensdauer der Mine in unserer angrenzenden Pan-Mine zu verlängern, hat Gold Rock das Potenzial, die derzeitige Goldproduktion von Fiore in Nevada mehr als zu verdoppeln und unsere Gesamtproduktion mit einer bescheidenen Kapitalinvestition organisch auf über 100.000 Unzen pro Jahr zu steigern".

Höhepunkte des Gold-Rock-Projekts und der PEA

Das bundesstaatlich genehmigte Gold Rock-Goldprojekt ("Gold Rock" oder das "Projekt") befindet sich etwa 8 Meilen südöstlich der Pan-Mine in White Pine County, Nevada. Die vor kurzem veröffentlichte vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Gold Rock ("PEA") bietet eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und eine Basisfallbewertung der Erschließung des Projekts als Satelliten-Tagebaubetrieb, der eine bedeutende Infrastruktur und Verwaltung mit der angrenzenden Pan Mine teilen wird. Die PEA identifiziert auch eine beträchtliche Anzahl von Möglichkeiten, die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern, wenn Gold Rock durch Bohrungen zur Erhöhung der Mineralressource, durch weitere metallurgische Tests zur Optimierung der Ausbeute und durch geotechnische Bohrungen zur Verringerung des Stripping-Verhältnisses das Stadium der Machbarkeit erreicht. Die PEA wurde gemäß den Offenlegungsstandards für Mineralprojekte (NI 43-101") des National Instrument 43-101 der Canadian Securities Administrators erstellt. Ein technischer Bericht mit den Einzelheiten der PEA ist auf SEDAR im Unternehmensprofil des Unternehmens verfügbar.

Gold Rock PEA-Höhepunkte

- NPV5% vor Steuern von 49,7 Mio. US$ und ein IRR von 22,8% (NPV5% nach Steuern von 32,8 Mio. US$ und ein IRR von 17,8%) bei einem Goldpreis von 1.400 US$/oz Au im Basisfall, mit einer Lebensdauer des Minen-Cashflows von 77,2 Mio. US$

- Basierend auf einer Sensitivitätsanalyse bei etwa 1.700 US$/oz Au ergibt das Projekt einen NPV5% vor Steuern von 135,3 Mio. US$ und einen IRR von 47,5% (NPV5% nach Steuern von 99,4 Mio. US$ und einen IRR von 39,1%)

- Die aktualisierte Ressourcenschätzung zeigt einen 69%igen Anstieg der angezeigten Ressource auf 403.000 Goldunzen, zusätzlich zu der abgeleiteten Ressource von 84.300 Goldunzen, mit einem ausgezeichneten Potenzial, die Ressource mit der nächsten Phase der geplanten Bohrungen zu vergrößern

- Minenlebensdauer von 6,5 Jahren mit Minenlebensdauer ("LOM") Gesamtgoldproduktion von 362.750 Unzen, durchschnittlich 55.800 Unzen jährlich

- LOM-Barkosten von 903 US$/oz Au und LOM-Gesamtkosten ("AISC") von 1.008 US$/oz Au

- Investitionsausgaben vor Produktion in Höhe von 64,6 Millionen USD, nachhaltige Investitionsausgaben in Höhe von 7 Millionen USD und Rückgewinnungskosten in Höhe von 16 Millionen USD.

Die vorstehenden PEA-Highlights basieren auf dem Folgenden:

1. Die Barkosten umfassen die Abbaukosten, die Verarbeitungskosten, die allgemeinen und administrativen Kosten ("G&A") vor Ort, die Behandlungs- und Raffinierungskosten und die Lizenzgebühren.

2. AISC beinhaltet Barkosten plus geschätzte G&A des Unternehmens und nachhaltiges Kapital

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung zusammengefasste PEA vorläufiger Natur ist und lediglich einen ersten, hochrangigen Überblick über das Projektpotenzial und die Entwurfsoptionen geben soll. Den Lesern wird empfohlen, die PEA in ihrer Gesamtheit zu lesen, einschließlich aller Qualifikationen und Annahmen. Die PEA soll als Ganzes gelesen werden, und Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen werden. Der Minenplan und das Wirtschaftsmodell der PEA enthalten zahlreiche Annahmen und die Verwendung abgeleiteter Ressourcen. Abgeleitete Ressourcen werden geologisch als zu spekulativ erachtet, als dass die wirtschaftlichen Überlegungen auf sie angewandt werden könnten, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren und in einer wirtschaftlichen Analyse zu verwenden, sofern dies nicht gemäß NI 43-101 in PEA-Studien zulässig ist. Es gibt keine Garantie, dass abgeleitete Ressourcen in angezeigte oder gemessene Ressourcen umgewandelt werden können.

Projektmöglichkeiten und Wertverbesserungen

Die PEA zeigt, dass Gold Rock das Potenzial hat, ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt zu werden. Weitere Möglichkeiten zur Steigerung des Projektwerts und der nächsten Schritte sind

- Weitere Bohrungen zwischen den derzeit definierten Gruben, um möglicherweise Ressourcen hinzuzufügen, die die Gruben zusammenführen und das Gesamtstreifenverhältnis verringern könnten. Frühere Versuche, in diesem Gebiet zu bohren, wurden dadurch erschwert, dass man das stillgelegte Laugungspad der ehemaligen Mine Easy Jr vermeiden musste. Inzwischen haben wir die Genehmigung erhalten, durch das Pad zu bohren, und werden dieses Gebiet in unserem nächsten Bohrprogramm ins Visier nehmen.

- Zusätzliche Bohrungen entlang des Streichs und auf parallelen Strukturen, um die Ressourcenbasis zusätzlich zu vergrößern. Die derzeitige Ressource nimmt nur etwa 3 km eines mehr als 16 km langen Trends mit günstiger Geologie, Struktur und Alteration mit überlagerten Gold- und Pathfinder-Element-Anomalien ein.

- Geotechnische Bohrungen und Tests zur Optimierung von Grubenböschungsentwürfen. Dies ist ein Bereich mit erheblichem Wertsteigerungspotential, wobei jeder Grad der zu einer steileren Grubenwand führt zu einer Materialreduzierung beim Strippen und einer entsprechenden Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Projekts führt.

- Zusätzliche metallurgische Tests an bestehenden und anstehenden Kernen mit großem Durchmesser, um das Prozessfließbild weiter zu verfeinern und den Reagenzienverbrauch potenziell zu reduzieren.

- Weitere Optimierung der Methoden zum Abraumstrippung unter Ausnutzung der Tatsache, dass der Großteil des Abraums außerhalb der Mineralressource liegt. Die Überprüfung der Optionen für den Abraumabbau wird das Zerkleinern und Fördern in der Grube, größere Lade- und Fördereinrichtungen und andere Optionen zur Steigerung der Effizienz des Abbaus umfassen.

Mineralressourcen-Schätzung

Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung des Unternehmens ("MRE"; Datum des Inkrafttretens: 31. März 2020) wurde von APEX fertiggestellt und bildet die Grundlage für die PEA. Eine Zusammenfassung der MRE ist in der nachstehenden Tabelle hervorgehoben.

Zusammenfassung der grubenbegrenzten Mineralressourcen

Ressourcen-KlCut-Off UnzTonnen/TonnGold Unzen/Unzen Gold

assifizierungen/Tonne en Tonne

Gramm/Tonn Gramm/Tonn

e e

Gesamt 0.003/0.09 20.9/19.0 0.019/0.66 403,000

Angegeben

Insgesamt 0.003/0.09 3.0 /2.7 0.025/0.87 84,300

abgeleitet

Schlüsselannahmen, Parameter und Methoden im Zusammenhang mit den Mineralressourcenschätzungen:

1. Die Mineralressourcen wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den CIM-Definitionsstandards (2014) vorbereitet. Mineralressourcen, bei denen es sich nicht um Mineralreserven handelt, haben keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen.

2. Feinunzen pro kurze Tonne ("opt") / Gramm pro Tonne ("gpt")

3. Diese Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Titel-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.

4. Die Tagebauressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,003 opt/0,09 gpt Gold gemeldet, der auf einem Goldpreis von US$ 1.500/oz basiert.

5. Die Mineralressourcen sind durch eine Grubenschale mit entsprechenden Abbau- und Verarbeitungskosten, Metallgewinnungen und Grubenneigungswinkeln begrenzt.

6. Rundungen können zu scheinbaren Summendifferenzen zwischen Tonnen, Sorte und enthaltenem Metallgehalt führen.

7. Enthaltene Goldunzen werden in Feinunzen angegeben.

Technischer Bericht & Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen bezüglich der Grundstücke von Fiore Gold wurden von J. Ross MacLean (MMSA), Chief Operating Officer von Fiore Gold und eine "Qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101, genehmigt. Die Verweise auf das Goldgesteinsprojekt PEA sind dem "Technical Report on the Preliminary Economic Assessment of the Gold Rock Project, White Pine County, Nevada, USA" (der "Technische Bericht") entnommen. Der technische Bericht, der auf den 30. April 2020 datiert ist und am 31. März 2020 in Kraft tritt, wurde gemäß National Instrument 43-101 - Standards for Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") erstellt und ist unter dem Profil von Fiore auf SEDAR unter www.sedar.com und auf der Website des Unternehmens unter fioregold.com verfügbar. Der Bericht wurde von Michael B. Dufresne, , M.Sc., P.Geol., P.Geo. , Gregory B., Sparks, B.Sc., P.Eng. , Sam J. Shoemaker, Jr., B.S., SME Registriertes Mitglied, Warren E. Black, M.Sc., P.Geo. und Steven J. Nicholls, BA.Sc., MAIG.

Unternehmensstrategie

Unsere Unternehmensstrategie besteht darin, Fiore zu einem Goldproduzenten mit 150.000 Unzen pro Jahr auszubauen. Um dies zu erreichen, haben wir die Absicht:

- die Goldproduktion in der Pan Mine zu steigern und gleichzeitig die Reserven- und Ressourcenbasis zu vergrößern;

- die Exploration und Entwicklung des nahegelegenen Goldgesteinsprojekts voranzutreiben; und

- zusätzliche Produktionsanlagen oder produktionsnahe Anlagen erwerben, um unsere bestehenden Operationen zu ergänzen

Im Namen von FIORE GOLD LTD.

"Tim Warman"

CEO

Kontakt:

info@fioregold.com

1 (416) 639-1426 Ext. 1

www.fioregold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Nicht-IFRS-Finanzielle Maßnahmen

Das Unternehmen hat bestimmte Nicht-IFRS-Maßnahmen in dieses Dokument aufgenommen, die im Folgenden erörtert werden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen Investoren eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens und des Gold Rock-Projekts zu bewerten. Die Nicht-IFRS-Kennzahlen sind dazu gedacht, zusätzliche Informationen zu liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Diese Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die unter IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar.

Wir haben für das Goldfelsenprojekt Maßnahmen zur "All-in-unterstützenden Kostenübernahme" verabschiedet, die mit den vom World Gold Council ("WGC") am 27. Juni 2013 herausgegebenen Richtlinien übereinstimmen. Wir sind der Ansicht, dass die Verwendung von "all-in sustaining costs" für Analysten, Investoren und andere Interessenvertreter hilfreich ist, um unsere Betriebsleistung, unsere Fähigkeit zur Generierung von freiem Cashflow aus dem laufenden Betrieb und unseren Gesamtwert zu bewerten. Diese Maßnahmen sind für Regierungen und lokale Gemeinden hilfreich, um die Wirtschaftlichkeit des Goldbergbaus zu verstehen. Die Kennzahl "all-in sustaining costs" ist eine Erweiterung der bestehenden "cash cost"-Kennzahlen und bezieht die Kosten im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Produktion mit ein. Die WGC-Definition der "all-in sustaining costs" zielt darauf ab, die Definition der gesamten "cash costs" zu erweitern, indem Rekultivierungs- und Sanierungskosten, Explorations- und Studienkosten, aktivierte Stripping-Kosten, allgemeine und administrative Unternehmenskosten und nachhaltige Investitionsausgaben hinzugefügt werden, um die Gesamtkosten der Goldproduktion aus dem laufenden Betrieb darzustellen. Die nachhaltigen Gesamtkosten schließen Einkommenssteuer, Zinskosten, Abschreibungen, nicht nachhaltige Kapitalausgaben, nicht nachhaltige Explorationsausgaben und andere zur Normalisierung der Gewinne erforderliche Posten aus. Daher sind diese Kennzahlen kein Indikator für unsere Barausgaben oder die Gesamtrentabilität.

"Gesamte Barkosten pro verkaufte Unze" ist ein üblicher finanzieller Leistungsmaßstab in der Goldminenindustrie, hat aber unter IFRS keine Standardbedeutung. Das Unternehmen gibt die Gesamtbarmittelkosten auf Verkaufsbasis an. Wir glauben, dass zusätzlich zu den herkömmlichen, gemäß IFRS erstellten Messgrößen bestimmte Investoren diese Informationen nutzen, um die Leistung des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Generierung von Cash-Flow zu bewerten. Dementsprechend ist sie als zusätzliche Information gedacht und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Kennzahl gilt zusammen mit dem Umsatz als Schlüsselindikator für die Fähigkeit eines Unternehmens, einen Betriebsgewinn und Cashflow aus seinem Bergbaubetrieb zu generieren. Bei "Umsatzkosten pro verkaufte Unze" werden Abschreibungen und Erschöpfung sowie der Produktion zugeordnete aktienbasierte Vergütungen zu den Cash-Kostenzahlen addiert.

Die Zahlen zu den Gesamtbarmittelkosten werden nach einem Standard berechnet, der vom The Gold Institute entwickelt wurde, einer weltweiten Vereinigung von Lieferanten von Gold und Goldprodukten, der führende nordamerikanische Goldproduzenten angehörten. Das Goldinstitut stellte seine Tätigkeit im Jahr 2002 ein, aber der Standard gilt als anerkannter Standard für die Berichterstattung über die Barmittelkosten der Produktion in Nordamerika. Die Annahme des Standards ist freiwillig, und die vorgestellten Kostenkennzahlen sind möglicherweise nicht mit anderen, ähnlich betitelten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

"Total cash costs per ounce", "all-in sustaining costs per ounce", "Corporate G& A per ounce" dienen lediglich der zusätzlichen Information und haben keine standardisierte Definition nach IFRS und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Leistungskennzahlen betrachtet werden. Die Messgrössen sind nicht notwendigerweise indikativ für den Betriebsgewinn oder den Geldfluss aus der Geschäftstätigkeit, wie sie unter IFRS bestimmt werden. Andere Unternehmen können die Kennzahl anders berechnen. In der folgenden Tabelle werden Nicht-IFRS-Kennzahlen mit der am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahl abgestimmt.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" und "zukunftsgerichtete Informationen" (gemäß der Definition der geltenden Wertpapiergesetze), die auf den besten Schätzungen, Annahmen und aktuellen Erwartungen des Managements basieren. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen hinsichtlich zukünftiger Bergbaubetriebe bei Gold Rock, einschließlich jener, die in der PEA beschrieben werden, des Ressourcenerweiterungs- und Bohrprogramms, der Machbarkeitsstudie für Gold Rock, der erwarteten Ergebnisse von Bohrungen und Studien, zukünftiger Kosten und Finanzkennzahlen für das Projekt Gold Rock, der Erwartungen von Mineralressourcenschätzungen, dass das Unternehmen zusätzliche Mineralressourcen hinzufügen wird, die Mineralgewinnungen und die Wirtschaftlichkeit von Gold Rock verbessern wird, des zukünftigen Kapitalbedarfs, der zukünftigen Goldproduktion, der Unternehmensaussichten, des Ziels, ein Produzent von 150.000 Unzen zu werden, des Ziels, zusätzliche Produktions- oder produktionsnahe Vermögenswerte zu erwerben, sowie anderer Aussagen, Schätzungen oder Erwartungen. Oft, aber nicht immer, können diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "erwartet", "erwartet", "budgetiert", "Ziele", "Prognosen", "beabsichtigt", "antizipiert", "geplant", "schätzt", "zielt", "wird", "glaubt", "Projekte" und ähnliche Ausdrücke (einschließlich negativer Abweichungen) identifiziert werden, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Fiore Gold liegen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Aussagen sowie auf einer Reihe von Annahmen, die vom Unternehmen getroffen wurden, und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen und die sich unter anderem auf erwartete geologische Formationen, potenzielle Mineralisierungen, zukünftige Explorations- und/oder Erschließungspläne sowie die potenzielle zukünftige Produktion beziehen, die Fähigkeit, Genehmigungen für zukünftige Operationen, Bohraussetzungen und Explorationsbudgets sowie die zeitliche Planung der Ausgaben zu erhalten, die alle bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Fiore Gold erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen vorausgesagt wurden, zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Leistung der Pan Mine, Risiken im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, einschließlich staatlicher Beschränkungen, die sich auf den Betrieb des Unternehmens auswirken, Risiken, die die Pandemie für seine Belegschaft darstellt, Auswirkungen des Virus auf die Fähigkeit, Dienstleistungen und Materialien von seinen Zulieferern und Auftragnehmern zu erhalten, sowie Risiken im Zusammenhang mit der begrenzten Betriebsgeschichte des Unternehmens; Risiken in Bezug auf die internationale Geschäftstätigkeit; Risiken in Bezug auf die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, die tatsächlichen Ergebnisse der aktuellen oder zukünftigen Explorationsaktivitäten, unvorhergesehene Ausgaben für die Rückgewinnung; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Fluktuationen der Preise für Metalle einschließlich Gold; Fluktuationen der Wechselkurse; Erhöhungen der Marktpreise für Bergbau-Verbrauchsmaterialien; mögliche Schwankungen der Erzreserven, des Erzgehalts oder der Rückgewinnungsraten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, Testergebnissen und der Schätzung von Goldressourcen und -reserven; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren, die nicht wie erwartet funktionieren; die Möglichkeit, dass Kapital- und Betriebskosten höher sein könnten als derzeit geschätzt; die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Ausgaben in den Arbeitsprogrammen; Verfügbarkeit von Finanzierungen; Unfälle, Arbeitsstreitigkeiten, Rechtsstreitigkeiten, Ansprüche und Beschränkungen der Versicherungsdeckung und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Fertigstellung von Explorations-, Erschließungs- oder Bautätigkeiten; die Möglichkeit, dass erforderliche Genehmigungen nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erteilt werden; Änderungen der nationalen und lokalen Regierungsbestimmungen für den Bergbaubetrieb, der Steuerbestimmungen und -vorschriften sowie der politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in den Ländern, in denen Fiore Gold tätig ist, und andere Faktoren, die in den Einreichungen von Fiore Gold bei den kanadischen Wertpapierbehörden unter seinem Profil auf www.sedar.com in Bezug auf die Risiken, die Fiore und sein Geschäft betreffen. Obwohl Fiore versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in vorausblickenden Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen und in die Zukunft gerichteten Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht und sind in ihrer Gesamtheit durch diese Vorsichtserklärung eingeschränkt. Fiore lehnt jede Verpflichtung ab, solche Faktoren zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Revisionen der hierin enthaltenen vorausblickenden Aussagen oder vorausblickenden Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftige Ergebnisse, Ereignisse oder Entwicklungen widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Dementsprechend sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen.

