Vancouver (British Columbia), 2. April 2020. First Mining Gold Corp. (TSX: FF, OTCQX: FFMGF, Frankfurt: FMG) (First Mining oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von zwei neuen Directors, Richard Lock und Aoife McGrath, in das Board of Directors (das Board) mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben. Darüber hinaus gibt das Unternehmen den Rücktritt von Dr. David Shaw und Michel Bouchard aus dem Board bekannt. Dr. Shaw war seit der Gründung des Unternehmens im März 2015 als Director tätig und Herr Bouchard trat im April 2016 nach der Übernahme von Clifton Star Resources Inc. durch First Mining als Director in das Unternehmen ein.

Keith Neumeyer, Chairman von First Mining, sagte: Im Namen des Board of Directors von First Mining freuen wir uns, Richard und Aoife im Unternehmen willkommen zu heißen. Richard bringt Unternehmenserfahrung und technisches Know-how durch die Entwicklung einiger der größten Bergbauprojekte der Welt mit ein. Aoife bringt beträchtliche Erfahrungen mit börsennotierten Bergbauunternehmen sowohl im technischen Bereich als auch in der Unternehmensentwicklung aus ihrer langjährigen Arbeit an einer Vielzahl an globalen Goldaktiva mit ein. Beide bringen einander ergänzende Fähigkeiten in unser Board mit ein, während wir unser kanadisches Portfolio an Goldaktiva im Entwicklungsstadium vorantreiben. Ich möchte auch David und Michel für ihre umfassenden Beiträge im Board und im Unternehmen in den vergangenen Jahren danken. Wir wünschen den beiden viel Erfolg bei ihren zukünftigen Herausforderungen.

First Mining freut sich auch, die Ernennung von Herrn Spiros Cacos zum Vice President, Investor Relations und die Beförderung von Mal Karwowska zum Vice President, Corporate Development bekannt zu geben. Dan Wilton, CEO von First Mining, sagte: Wir freuen uns, Spiros im Team von First Mining willkommen zu heißen, und dass sich Mal auf die Unternehmensentwicklungsaktivitäten von First Mining konzentrieren kann. Spiros bringt 20 Jahre Erfahrung und Beziehungen im Bereich Investor Relations mit ein, was uns dabei helfen wird, unsere Investorenbasis und Marketingreichweite zu erweitern. Wir werden unser Hauptaugenmerk weiterhin auf wertsteigernde Möglichkeiten für unser umfassendes Portfolio an Goldaktiva richten, einschließlich der Suche nach Partnern zur Finanzierung und Weiterentwicklung einiger unserer Aktiva, wie unsere jüngste Earn-in-Transaktion mit Auteco Minerals bei unserem Goldprojekt Pickle Crow verdeutlicht. Diese Änderung der Verantwortlichkeiten bringt unsere Ressourcen besser mit unseren Unternehmenszielen in Einklang.

Ergänzungen des Board

Richard Lock ist eine erfahrene Führungskraft der Bergbaubranche mit einer Erfahrung von über 30 Jahren in den Bereichen Projektmanagement, Erschließung und Betrieb bei großen Bergbauunternehmen wie Rio Tinto, Western Potash, DeBeers und Anglo American. Richard fungiert zurzeit als Senior Vice President und Project Director für das Bergbauprojekt NorthMet in Minnesota, das von PolyMet Mining Corp. erschlossen wird. Seine früheren Positionen beinhalten jene des Construction Director für die Kupfer-Tagebaumine Peschanka von KAZ Minerals in Russland sowie jene des Executive und Project Director für das Zinkprojekt Hermosa von Arizona Mining in den USA (das 2018 für 2,1 Milliarden Dollar von South32 Limited erworben wurde). Er war an zahlreichen Projekten beteiligt, einschließlich des Kaliprojekts Dallol von Yara International in Äthiopien, des Kaliprojekts Milestone von Western Potash in Kanada sowie mehrerer Projekte von Rio Tinto, einschließlich der Kupferaktiva Resolution und Keystone in den USA sowie der Diamantenmine Diavik in den kanadischen Northwest Territories Kanadas. Herr Lock besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Bergbautechnik (Mining Engineering) von der Cardiff University im Vereinigten Königreich.

Aoife McGrath ist eine Geologin mit über 20 Jahren Erfahrung in der internationalen Bergbaubranche, vorwiegend im Bereich der Goldexploration. Im Laufe ihrer Karriere hat sie in Afrika, Nordamerika, Südamerika und Europa gearbeitet und Teams geleitet, wobei ihre Erfahrung das gesamte Spektrum an Unternehmensgrößen und der Explorationsphasen umfasst. Sie war an einer Reihe von Explorationsentdeckungen beteiligt, unter anderem bei der Goldmine Geita in Tansania, beim Projekt Chirano in Ghana sowie beim Projekt Mulatos in Mexiko. Zuletzt war sie als Head of Exploration and Geology von Beadell Resources Ltd. tätig, einem an der ASX notierten Goldproduzenten, der im Jahr 2019 von Great Panther Mining Limited übernommen wurde. Unmittelbar davor war Aoife mehr als fünf Jahre lang bei Alamos Gold als Vice President, Exploration und zuvor als Director of Exploration and Corporate Development tätig. Während ihrer Amtszeit war sie ein Mitglied jenes Teams des Unternehmens, das globale Geschäftsmöglichkeiten bewertete und jährlich etwa 50 Möglichkeiten, sowohl Projekte als auch Unternehmen, prüfte. Weitere frühere Funktionen beinhalten jene des Executive Director of Exploration von Carbine Resources Ltd. und des Exploration Manager bei der Mine Chirano von Red Back Mining Inc. Sie gehörte auch dem Board of Directors des privaten Explorationsunternehmens Pucara Resource Corp. mit Sitz in Peru an. Frau McGrath besitzt ein Bachelor of Science-Diplom in Geologie (Geology) vom University College Dublin, ein Master of Science-Diplom in Mineralexploration (Mineral Exploration) von der University of Leicester sowie ein Master of Science-Diplom in Technischer Geologie (Engineering Geology) vom Imperial College London.

Verstärkung für Investor Relations

Spiros Cacos kann im Bereich Investor Relations von börsennotierten Bergbauunternehmen eine Erfahrung von 20 Jahren vorweisen, die von der frühen Exploration und Erschließung bis hin zur Produktion reicht. In den vergangenen zwei Jahren fungierte Herr Cacos als Vice President, Investor Relations von Group Eleven Resources Corp., einem Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX-V und am OTC notiert und dessen Hauptaugenmerk auf Zinkexplorationen im fortgeschrittenen Stadium in Irland gerichtet ist. Seine früheren Funktionen beinhalteten die Tätigkeit als Director of Investor Relations von Great Panther Mining Limited (vormals Great Panther Silver Limited), ein an der TSX und der NYSE notiertes Silberbergbauunternehmen mit zwei Bergbaubetrieben in Mexiko, sowie jene als Corporate Development and Communications Director von International Enexco Limited, einem nordamerikanischen Explorations- und Erschließungsunternehmen. Herr Cacos besitzt ein M.A.-Diplom in Internationale Beziehungen und Diplomatie (International Relations and Diplomacy) von der Schiller International University in Paris (Frankreich) sowie ein B.A.-Diplom von der Simon Fraser University in Kanada.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining Gold Corp. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit kanadischem Schwerpunkt, das sich mit dem Ausbau einer großen Ressourcenbasis von 7,4 Millionen Unzen Gold in den gemessenen und angezeigten Ressourcenkategorien und 3,8 Millionen Gold in der abgeleiteten Ressourcenkategorie befasst. Das Hauptaugenmerk von First Mining ist auf die Erschließung und Genehmigung seines Goldprojekts Springpole sowie die fortgeschrittene Exploration seines Goldprojekts Goldlund gerichtet. Beide Projekte befinden sich im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario. Springpole ist eines der größten unerschlossenen Goldvorkommen Kanadas und die entsprechenden Genehmigungen sowie eine Vormachbarkeitsstudie sind im Gange. Das Projekt Goldlund befindet sich in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium. Dort sind für 2020 Bohrungen geplant, um die Erweiterung des bestehenden Ressourcengebiets sowie das regionale Potenzial genauer zu definieren. Das Konzessionsportfolio von First Mining im Osten Kanadas beinhaltet auch die Projekte Cameron, Pickle Crow, Hope Brook, Duparquet, Duquesne und Pitt.

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Gründer, President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

