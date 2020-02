IRW-PRESS: FSD Pharma Inc.: FSD Pharma erzielt einen Erlös von 7,7 Millionen Dollar aus dem Verkauf seiner Beteiligung an Cannara Biotech und erwirtschaftet damit eine Rendite von 670 %

TORONTO (20. Februar 2020) - FSD Pharma Inc. (NASDAQ: HUGE) (CSE: HUGE) (FWB: 0K9A) (FSD Pharma oder das Unternehmen) gibt heute den Verkauf seiner 12-%-igen Beteiligung an Cannara Biotech Inc. (CSE: LOVE) (Cannara) an ein Käuferkonsortium für einen Barerlös von über 7,7 Millionen Dollar bekannt (die Aktienverkaufstransaktion).

Die Bedingungen der Aktienverkaufstransaktion wurden mit einer Gruppe von Käufern zu Marktbedingungen ausgehandelt, zu der auch Unternehmen unter der Kontrolle von Mitgliedern des Board of Directors und der Geschäftsleitung von Cannara gehörten. Ein beträchtlicher Anteil der Aktienbeteiligung von FSD Pharma an Cannara war Gegenstand einer gesetzlichen treuhänderischen Hinterlegungspflicht, die im Dezember 2021 ausläuft. Gemäß den Bedingungen der Aktienverkaufstransaktion haben die Käufer zugestimmt, die treuhänderisch hinterlegte Beteiligung von FSD Pharma zu erwerben, und übernehmen damit das gesamte dazugehörige Marktrisiko. Die Aktienverkaufstransaktion bedeutet für FSD Pharma eine Rendite von 670 % auf die Beteiligung des Unternehmens an Cannara.

Die Erwirtschaftung einer siebenfachen Rendite in weniger als zwei Jahren ist ein sehr positiver Meilenstein für die Aktionäre und alle anderen Beteiligten von FSD Pharma, meint Raza Bokhari, MD, Executive Co-Chairman und CEO des Unternehmens. Diese Transaktion ist - so hoffe ich - die erste von weiteren noch folgenden Transaktionen, die darauf abzielen, unseren Kassenstand zu stärken. Unser Ziel ist es, unsere Barreserven durch die Monetarisierung unserer unbaren Vermögenswerte und die Aufnahme neuen Kapitals bei institutionellen und qualifizierten Investoren in den Vereinigten Staaten und anderenorts auf 50 Millionen Dollar zu erhöhen.

Weitere Einzelheiten zur Aktienverkaufstransaktion entnehmen Sie bitte dem Frühwarnbericht (Early Warning Report) von FSD Pharma, der unter dem SEDAR-Profil von Cannara unter www.sedar.com erhältlich sein wird.

Über FSD Pharma

FSD Pharma ist ein Spezialpharma- und Biotech-Unternehmen mit Forschungs- und Entwicklungszweig, das sich auf die langfristige Entwicklung einer soliden Pipeline von synthetischen Verbindungen mit FDA-Zulassung konzentriert, die auf das Endocannabinoid-System des menschlichen Körpers wirken, um bestimmte Erkrankungen des zentralen Nervensystems und Autoimmunerkrankungen der Haut, des Verdauungstrakts und des Bewegungsapparats zu behandeln.

Durch die Übernahme von Prismic Pharmaceuticals im 2. Quartal 2019 ist FSD Pharma außerdem bestrebt, einen Beitrag zur Überwindung der Opioidkrise zu leisten; dazu entwickelt das Unternehmen verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Opioidsubstitution, bei welchen mikronisierte Formulierungen mit Palmitoylethanolamid (PEA) zum Einsatz kommen. Das Unternehmen hat die Absicht, im 1. Quartal 2020 erste Phase-I-Studien an Patienten zur Ermittlung der Sicherheit und Verträglichkeit seines Hauptprodukts, PP 101 Mikro-PEA, auf den Weg zu bringen.

FV Pharma, die hundertprozentige Tochtergesellschaft von FSD, ist ein gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz und den entsprechenden Vorschriften zugelassener Produzent, der seine Anbaulizenz am 13. Oktober 2017 und seine umfassende Lizenz zum Verkauf für medizinische Zwecke am 21. Juni 2019 erhalten hat. Das Unternehmen verfügt über eine Zulassung für den Anbau von Cannabis auf ca. 25.000 Quadratfuß (ca. 2.300 m²) in seiner Anlage in Cobourg, Ontario.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammen zukunftsgerichtete Informationen). Die zukunftsgerichteten Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Informationen bezüglich der Strategie, Pläne oder zukünftigen finanziellen bzw. betrieblichen Leistung von FSD Pharma; des Erhalts von Zulassungen durch die U.S. Food and Drug Administration (die FDA); der Entwicklung von synthetischen Verbindungen, die von der FDA zugelassen sind; der erfolgreichen Behandlung von Erkrankungen mit solchen Verbindungen; der Fähigkeit, die Opioidkrise zu bewältigen; der Entwicklung von verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Opioidsubstitution unter Anwendung der mikronisierten Formulierungen mit Palmitoylethanolamid (PEA); die Absicht und des Zeitpunkts der Aufnahme von Phase-I-Humanstudien zur Untersuchung der Sicherheit und Verträglichkeit von PP 101 Mikro-PEA; der Aufrechterhaltung der Lizenz von FSD Pharma gemäß dem Cannabis Act; der Fähigkeit, Cannabis anzubauen und die in der Anlage von FSD Pharma hergestellten Cannabisprodukte zu verkaufen; des Fortschritts und der Finanzierung des CBD-Forschungsprojekts; der Fähigkeit und der technischen Machbarkeit des Einsatzes von Algen in der Herstellung von pharmazeutischen Cannabinoiden; des letztendlichen Erfolgs des CBD-Forschungsprojekts; der Herstellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die Erkrankungen des zentralen Nervensystems behandeln können, sowie der damit verbundenen Lizenzgebühren. Die Verwendung von Wörtern wie Budget, beabsichtigen, rechnen mit, glauben, erwarten, planen, prognostizieren, zukünftig, Ziel, vorhersagen, Kapazität, könnten, sollten, konzentrieren, geplant, anberaumt, Aussichten, Potenzial, schätzen und andere vergleichbare Wörter sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Sachverhalte, die keine historischen Fakten darstellen, dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Informationen. Zukunftsgerichtete Informationen können Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen von FSD Pharma hinsichtlich der Ergebnisse oder des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Solche Überzeugungen und Annahmen sind notwendigerweise bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen implizit oder explizit ausgedrückt werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Leistungsgarantie. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und FSD Pharma ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen qualifizieren ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

FSD Pharma Inc. Sandy Huard, Head of Communications, FSD Pharma, Inc. sandy@fsdpharma.com (647) 864-7969

Investor Relations IR@fsdpharma.com www.fsdpharma.com

oder

LHA Investor Relations Sanjay M. Hurry shurry@lhai.com (212) 838-3777

