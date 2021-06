IRW-PRESS: Global Care Capital Inc. : Global Care Capital gibt den Abschluss der Übernahme von CCM Technologies Inc. bekannt

Das Global Care Capital Portfolio-Unternehmen CCM Technologies gibt den Abschluss einer Privatplatzierung im Wert von 3 Mio. CAD und die Ausführung einer Bestellung über 975 ASIC-Miners mit 100 PH/s, deren Lieferung Anfang August 2021 erwartet wird, bekannt

3. Juni 2021 - Vancouver, BC - Global Care Capital Inc. (CSE:HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das Unternehmen oder Global Care), eine globale Investmentgesellschaft, die sich mit frühen Investitionsmöglichkeiten in private und börsennotierte Unternehmen befasst, freut sich bekannt zu geben, dass es gemäß seiner Pressemitteilungen vom 6. April, 22. April und 28. Mai 2021 den Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere im Kapital von CCM Technologies Inc. (CCM) gemäß den Bedingungen einer geänderten und angepassten Aktienaustauschvereinbarung vom 28. April 2021 (die Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen, CCM und den Aktionären von CCM (die Transaktion) abgeschlossen hat. CCM ist ein Kryptowährungs-Miningunternehmen mit hochmodernen ASIC-Chips. CCM wird die Miners mit Compute North, einem Branchenführer für digitale Infrastruktur und Blockchain-Hosting-Services in den USA, hosten. Dies ist der erste Schritt für die Expansionsstrategie von Global Care im Bitcoin-Mining in Nordamerika und unterstreicht den Fokus auf Nachhaltigkeit.

Die 975 Miners bestehen aus 195 Whatsminer M30S und 780 Antminer S19J Pro der neuesten Generation. Die Miners produzieren je nach Modell entweder 93 oder 105 TH/s (Terahash pro Sekunde), wodurch die Hash-Rate des Unternehmens mit angepasster Software um insgesamt 100 PH/s (Petahash pro Sekunde) erweitert wird. Die Installation von S19J Pro beginnt voraussichtlich im August in Schritten von 65 Einheiten pro Monat und endet zum 2. Quartal 2022. Die Installation des 195 Whatsminer M30S wird voraussichtlich im Oktober 2021 erfolgen.

Mit der jüngsten Bitcoin-Kurssteigerungen im April auf über 60.000 US-Dollar, war jede Charge neuer ASIC-Miners stark gefragt, was die Übernahme und Lieferung bis 2022 hinauszögert. CCM konnte Kaufverträge zu den nächstgelegenen Lieferterminen abschließen mit Preisen, die unter dem aktuellen Branchendurchschnitt liegen.

CCM ist ein aufstrebender Akteur im kanadischen Kryptowährungs-Mining-Sektor mit einem erfahrenen Führungs- und Technologie-Team. CCM Technologies hat kürzlich von einer Gruppe von Investoren, darunter dem Venture Capital-Unternehmen SchindlerAM Ventures, Mittel in Höhe von 3 Mio. CAD eingeworben.

Lawrence Cofield, CEO von CCM, sagte über die Transaktion: CCM Technologies Inc. ist sehr stolz darauf, in einer so spannenden Zeit für Blockchain-Technologien bei Global Care dabei zu sein. 100 PH/s ist ein starkes Standbein in der Branche. Die Firmware wird optimiert, um das Hash-Rate-Potenzial jedes ASIC-Miners zu maximieren, der von den beiden weltweit führenden Herstellern von ASIC-Miners bereitgestellt wird. Die Stabilität und Effizienz des Rechenzentrums, das die Miners hostet, wird hoffentlich auch die Betriebszeit maximieren. Wir werden uns auch bemühen, eine intelligente Flottenmanagement-Software verwenden, um sicherzustellen, dass die Miners aufgrund der Netzwerkschwierigkeiten die profitabelste Coins verdienen, die sie zu der Zeit minen können.

Compute North hilft, die komplexen Barrieren des Kryptowährung-Minings zu verringern und zu beseitigen, kommentiert Dave Perrill, CEO von Compute North. Compute North bietet einen umfassenden, verwalteten Service, der eine End-to-End-Hosting-Lösung erleichtert, und kann dabei helfen, die Effizienz und Stabilität der Miners zu verbessern. Das Ergebnis sind maximale Leistung und minimale Ausfallzeiten für Kunden wie CCM, die sicherstellen möchten, dass ihre Geräte immer wieder für eine bestmögliche Rendite sorgen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion und gemäß den Bedingungen der Vereinbarung:

- Als Gegenleistung für die Transaktion und nach Abschluss der Transaktion emittierte Global Care insgesamt 94.170.001 Global Care-Stammaktien (die Gegenleistungsaktien) an CCM-Aktionäre zu einem angenommenen Preis von $0,11 je Gegenleistungsaktie und gab an die CCM-Warrant-Inhaber insgesamt 65.000.000 Stammaktienkaufwarrants (die Gegenleistungswarrants) heraus.

- Jeder Gegenleistungswarrant erlaubt dem Inhaber, bis zum 1. März 2023 eine Global Care-Stammaktie zu einem Preis von $0,05 zu erwerben.

- Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen gibt es keine Haltefrist für Gegenleistungsaktien oder Gegenleistungswarrants. Jedoch werden die 89.170.001 Gegenleistungsaktien freiwilligen Haltezeiten (die freiwilligen Beschränkungen) unterliegen, wobei 44.170.000 an dem Tag veröffentlicht werden, der 4 Monate nach Abschluss der Transaktion liegt (das Abschlussdatum) und weitere 7.500.000 werden jeweils am 6., 12., 18., 24., 30. und 36. Monatsjubiläum des Abschlussdatums veröffentlicht.

- Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat das Unternehmen zugesagt, die Zustimmung der Aktionäre für die Aufhebung der freiwilligen Beschränkungen bei einer Hauptversammlung einzuholen, die so bald wie vernünftigerweise möglich nach dem Abschlussdatum stattfinden wird.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine unabhängige Transaktion, bei der derzeit keine Änderung des Managements oder des Board of Directors von Global Care in Erwägung gezogen wird. Mit dieser Übernahme sollen die Aktionäre von Global Care ein weiteres Engagement in der Infrastruktur des Kryptowährungs-Mining erhalten, die das Rückgrat und den Eckpfeiler der Blockchain-Technologie darstellt.

Über Compute North

Compute North ist der nordamerikanische Marktführer im Bereich TIER 0 Computing. Das Unternehmen bietet eine effiziente, kostengünstige und hoch skalierbare Infrastruktur für Kunden in der Blockchain, im Kryptowährungs-Mining und im High-Performance-Computing-Bereich. Compute North verfügt über Niederlassungen in Texas, South Dakota und Nebraska und bietet eine einzigartige Kombination aus Rechenzentrumskompetenz, Energie und Computing-Know-how, um die weltweit niedrigsten Kosten für Computing zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.computenorth.com.

Über CCM Technologies Inc.

CCM Technologies Inc. ist ein digitales Asset-Technologie-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Bereitstellung von Infrastruktur für das Blockchain-Ökosystem und dem Mining von Kryptowährungen.

Internet: https://ccm-technologies.com

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil angemessen widerspiegeln.

Internet: https://globalcarecapital.com/

GLOBAL CARE CAPITAL INC.:

Kontaktdaten des Unternehmens:

Alex Somjen, President & CEO

604-687-2038

info@globalcarecapital.com

