01. September 2020 - Vancouver, BC - Global Care Capital Corp. (CSE: HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das Unternehmen oder Global Care), ein internationales Investmentunternehmen, das Beteiligungen an aussichtsreichen privaten und börsennotierten Firmen in der frühen Entwicklungsphase anstrebt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Portfoliofirma ViraxClear über das Joint Venture Shanghai Biotechnology Devices Ltd.(SBD) am 27. August 2020 eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Firma Blue Med (Pty) Ltd. (Blue Med) unterzeichnet hat. In dieser Absichtserklärung geht es um den Vertrieb von bis zu 5 Millionen COVID-19-Antikörperschnelltests (Testkits) für den südafrikanischen Markt; der Vertragswert entspricht Bruttoeinnahmen in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar. Die Testkits werden von Shanghai Liangrun Biomedicine Technology Co., Ltd (SLB), dem bereits im Vorfeld erwähnten Lieferanten von ViraxClear, geliefert.

James Foster, CEO von Virax Clear, erklärt: Im Sinne unserer globalen Ambitionen innerhalb des Unternehmens ist dies für Virax Clear ein bedeutender Entwicklungsschritt. Wir freuen uns außerordentlich, eine aus strategischer Sicht so bedeutende Vertriebsregion in unser Portfolio aufnehmen zu können, insbesondere wenn man den Tätigkeitsumfang betrachtet, den Blue Med zu verrichten in der Lage ist.

Vertriebsvereinbarung für Testkits in Südafrika

Die Absichtserklärung sieht einen 90-tägigen Exklusivitätszeitraum vor, in dem ViraxClear und Blue Med die Unterzeichnung einer finalen Vereinbarung mit einem Gesamtvertragswert von bis zu 25 Millionen Dollar für 5 Millionen Testkits beabsichtigen.

Die South African Health Products Regulatory Authority (SAHPRA) hat die Tests für den Vertrieb in Südafrika zugelassen.

Blue Med ist ein diversifizierter Konzern mit Bau-, Immobilienentwicklungs-, Medizintechnikvertriebs- und Managementagenden, der im Jahr 2007 gegründet wurde. Der Konzern hat seine Unternehmenszentrale in Randburg (Südafrika).

Über ViraxClear

Der Geschäftsschwerpunkt von ViraxClear liegt auf der Vermarktung von neuartigen Produkten, mit denen wesentliche Bedürfnisse des Gesundheitswesens abgedeckt werden können. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem neuartigen Coronavirus (COVID-19). Das Unternehmen hat sich vor allem der Vermarktung seines kombinierten ViraxClear-IgM-IgG-Antikörperschnelltests und seiner persönlichen ViraxCare-Schutzausrüstung verschrieben. Der ViraxClear-IgM-IgG-Antikörperschnelltests zum Nachweis des COVID-19-Erregers ist ein Lateral-Flow-Immunassay, der zum qualitativen Nachweis einer frühen und späten Immunantwort in Form von IgG/IgM-Marker-Antikörpern dient. ViraxCare sieht es als seine Aufgabe, das Risiko der Menschen am Arbeitsplatz zu minimieren, indem es persönliche Schutzausrüstungen für Firmenmitarbeiter sowie innovative Produkte und Geräte zur Überwachung möglicher Ausbrüche von Virenerkrankungen bereitstellt.

Webseiten:

http://www.viraxclear.com

http://www.viraxcare.com

info@viraxclear.com

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil.

Webseite:

www.globalcarecapital.com

GLOBAL CARE CAPITAL CORP.:

Kontaktdaten des Unternehmens:

Alex Somjen, President & CEO

604-687-2038

info@globalcarecapital.com

Weder die CSE noch deren Regulierungsorgane übernehmen eine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

