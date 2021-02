IRW-PRESS: Global Care Capital Inc. : Global Care Capital meldet Übernahme von ASIC Power Corporation

VANCOUVER, British Columbia, 28. Januar 2021 - Global Care Capital Inc. (CSE:HLTH, FRANKFURT: L6V1) (das Unternehmen oder Global Care), ein international tätiges Investmentunternehmen, das Beteiligungen an aussichtsreichen privaten und börsennotierten Firmen in der frühen Entwicklungsphase anstrebt, freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 21. Januar 2021 bekannt zu geben, dass gemäß einer Aktientauschvereinbarung, die am 19. Januar 2021 zwischen dem Unternehmen, ASIC und den Aktionären von ASIC unterzeichnet wurde (die Vereinbarung), nunmehr alle in Umlauf befindlichen (ausgegebenen und ausstehenden) Wertpapiere aus dem Aktienkapital von ASIC Power Corporation (ASIC) übernommen wurden (die Transaktion). ASIC ist das erste Kryptowährungsunternehmen, das modernste ASIC-Chips mit Gebührenbeteiligungsverträgen kombiniert.

In Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion und gemäß den Bedingungen der Vereinbarung:

- hat Global Care insgesamt 100.000.000 Stammaktien von Global Care (die Vergütungsaktien) zu einem festgelegten Preis von 0,095 Dollar pro Vergütungsaktie auf die Aktionäre von ASIC übertragen;

- sind die Vergütungsaktien nach den geltenden Wertpapiergesetzen an keine gesetzliche Haltedauer gebunden.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine Transaktion nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und es ist derzeit keine Änderung in der Zusammensetzung der Unternehmensführung oder des Board of Directors von Global Care geplant.

Wir freuen uns über den Abschluss des Übernahmedeals mit Global Care, mit dem wir über einen CapEx-Light-Ansatz Umsatzströme aus digitalen Vermögenswerten über innovative Lizenzgebühren im Krypto-Mining-Sektor generieren, meint Daniel Novak, Mitgründer und CEO von ASIC Power. Die operative Tätigkeit innerhalb der Konstrukte eines börsennotierten Investment-Emittenten bietet uns eine effektive Möglichkeit des Kapitaleinsatzes und der Kapitalaufbringung, die uns dabei hilft, unsere Vision zu verwirklichen.

Über ASIC Power Corporation

ASIC Power Corporation ist eine Gesellschaft, deren Geschäftsschwerpunkt auf der vertikalen Integration der Blockchain-Infrastruktur für den optimierten Einsatz von Energie, Hardware und Software liegt. Als Basiswert dienen dabei Bitcoins. Anwendungsspezifische integrierte Schaltungen oder ASICs sind Teile der EDV-Ausstattung, welche für die computerisierte Verarbeitung von Algorithmen für das Mining von Bitcoins und anderen Kryptowährungen benötigt werden. ASIC Power steht kurz davor, einen Asset-Light-Ansatz für den globalen Zugang zur Blockchain-Infrastruktur bereitzustellen.

Webseite: https://asicpower.com

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil

Webseite: https://globalcarecapital.com/

GLOBAL CARE CAPITAL INC.:

Kontaktdaten des Unternehmens:

Alex Somjen, President & CEO

604-687-2038

info@globalcarecapital.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Wertpapiere, die in Verbindung mit der Transaktion begeben werden, werden bzw. wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder einzelstaatlicher Wertpapiergesetze registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an - oder auf Rechnung oder zugunsten von - US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S des Gesetzes von 1933) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 oder den entsprechenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Vorsorglicher Hinweis

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen in Bezug auf ASIC wurden von ASIC zur Aufnahme in diese Meldung bereitgestellt. Die Board-Mitglieder und leitenden Angestellten von Global Care verlassen sich in Bezug auf diese Informationen auf ASIC.

Zukunftsgerichtete Informationen: Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf zu finden sind.www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55507

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55507&tr=1

