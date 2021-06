IRW-PRESS: Global Care Capital Inc. : Royalty Streaming Executive Stephen Otter wird neuer Chairman des Board of Directors bei Global Care Capital

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

8. Juni 2021 - Vancouver, BC - Global Care Capital Inc. (CSE:HLTH, Frankfurt: L6V2) (das Unternehmen oder Global Care), eine globale Investmentgesellschaft, die sich mit Investitionsmöglichkeiten in privaten und börsennotierten Unternehmen in der Frühphase befasst, freut sich, die Berufung von Stephen Otter, einem hochrangigen Investmentmanager, in das Board of Directors des Unternehmens bekannt zu geben. Als Vorsitzender des Board of Directors wird Otter das Managementteam im Tagesgeschäft bei der Expansion des Unternehmens in den Markt für Kryptowährungs-Royalty-Streaming durch seine Tochtergesellschaft ASIC Power Corporation (ASIC) begleiten und unterstützen.

Die Schaffung von maßgeschneiderten, strukturierten Investitionen ist für mich ein wichtiger Schwerpunkt und ich glaube fest an die Relevanz des Royalty Streaming-Bereichs bei der Bereitstellung kreativer Finanzierungslösungen für Geschäftspartner, sagt Otter. Ich freue mich daher sehr über die Möglichkeit, das ASIC Power-Board dabei zu unterstützen, das Royalty Streaming-Geschäftsmodell in den ständig wachsenden Kryptowährungsbereich zu übertragen, der einen großen Finanzierungsbedarf hat, aber derzeit nur über relativ wenige Kapitalquellen verfügt.

Otter verfügt über einen umfassenden Hintergrund in der Arbeit im Royalty Streaming und bringt seine Erfahrung in der Strukturierung von Transaktionen, der Risikominderung und ganz allgemein in der Überwachung und Führung für den Vorstand und das Managementteam ein.

Der Mitbegründer von ASIC Power und Berater von Global Care, Wouter Witvoet, sagt: Stephen ist ein sehr erfahrener Investmentprofi, der fast ein Jahrzehnt im Investmentbanking verbracht hat, bevor er eine lange Zeit im Bereich Royalty Streaming tätig war. Wir glauben, dass er die ideale Besetzung für den Vorsitz des Boards ist und das Management-Team durch die nächste Wachstumsphase und die Expansion in den Royalty Streaming-Bereich führen wird. Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn mit seiner umfangreichen Erfahrung im traditionellen Finanzwesen und im Royalty Streaming als Chairman gewinnen konnten.

Über Stephen Otter

Stephen Otter ist ein erfahrener Investmentmanager mit Fokus auf den Royalty Streaming-Bereich. Er schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics mit Auszeichnung ab, bevor er fast ein Jahrzehnt lang im Investmentbanking in London arbeitete. Nach seiner Tätigkeit im Investment Banking wechselte Stephen in den Bereich Royalty Streaming, wo er im Auftrag von US Private Equity Kapital in mehrere Royalty Streams investierte. In dieser Funktion analysierte er Hunderte von Royalty Streaming-Deals, einschließlich der Durchführung einer Stream-Finanzierung in Höhe von $100 Millionen für Premier Oil und einer Stream-Finanzierung in Höhe von bis zu US$200 Millionen für Cairn Energy. Stephen berät eine Reihe von Unternehmen und vermögenden Privatpersonen bei ihren Wachstums- und Investitionsstrategien.

Über die ASIC Power Company

Über seine Partnerschaften mit führenden Hardware-Herstellern bietet ASIC Mining-Firmen die Möglichkeit von innovativen Streaming-Verträgen für das Mining von Kryptowährungen und den Zugang zu den vom Unternehmen entwickelten Chips. Das Unternehmen hat die Absicht, einen kostengünstigen Mining-Betrieb unter Einsatz von erneuerbaren Energien zu ermöglichen und so neue Finanzierungsstrategien in Form von Lizenzgebühren und Streaming-Verträgen auf globaler Ebene zu implementieren.

Um weitere Informationen zu erhalten und sich in die Mailing-Liste von ASIC einzutragen, folgen Sie @asicpower auf Twitter.

Internet: https://asicpower.com/

Über Global Care

Global Care Capital ist eine globale Investmentgesellschaft, die auf die Bereitstellung von Finanzierungen im Frühstadium für private und börsennotierte Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen beteiligt sich an neuen, in einem frühen Stadium befindlichen Investitionsmöglichkeiten in zuvor unterentwickelte Aktiva und erwirbt Positionen an Investitionsmöglichkeiten in frühem Stadium, die das Risikoprofil

Internet: https://globalcarecapital.com/

GLOBAL CARE CAPITAL CORP.:

Kontaktdaten des Unternehmens:

Alex Somjen, President & CEO

604-687-2038

info@globalcarecapital.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Wertpapiere, die in Verbindung mit der Transaktion ausgegeben werden, wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an - oder auf Rechnung bzw. zugunsten von - US-Bürgern (in Regulation S des Gesetzes von 1933 als U.S. Persons bezeichnet) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

Vorsorglicher Hinweis

Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen in Bezug auf ASIC wurden von ASIC zur Aufnahme in diese Meldung bereitgestellt. Die Board-Mitglieder und leitenden Angestellten von Global Care verlassen sich in Bezug auf diese Informationen auf ASIC.

Zukunftsgerichtete Informationen: Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58854

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58854&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA37891V1058

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.