IRW-PRESS: Gold Line Resources Ltd.: Gold Line gibt Benennung von Börje Salming zum Public-Relations-Beauftragten für Schweden bekannt

Vancouver, BC, Kanada - 19. Mai 2021 - Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL) (OTC: TLLZF) (Gold Line oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass Anders Börje Salming (Börje Salming) als Public-Relations-Beauftragter für Schweden ins Advisory Board benannt wurde. In seiner Rolle als Botschafter des Unternehmens wird Herr Salming das Unternehmen bei der Entwicklung und Durchführung einer geeigneten Aktionärs- und Public-Relations-Managementstrategie für Schweden unterstützen, wobei das Hauptaugenmerk auf wichtigen Beziehungen mit entscheidenden Gemeindegruppen liegen wird.

Herr Salming wurde am 17. April 1951 in Kiruna, Schweden, geboren. In seinem Heimatland Schweden wird Börje Salming liebe- und respektvoll Der König genannt, ist ein respektierter Bürger und nationales Eishockey-Idol. Börje ist von stolzem Sámi-Erbe, einem indigenen finno-ugrischen Volk in Sápmi, das heute große Teile von Norwegen, Schweden, Finnland und der Kola-Halbinsel im Oblast Murmansk in Russland umfasst. Die Sámi sind im Englischen seit jeher als Lappländer bekannt.

Außerhalb von Schweden, in der Welt des Eishockey, ist Börje als Verteidiger der National Hockey League (die NHL) bekannt und hat für zwei Original Six-Eishockeyteams gespielt - die Toronto Maple Leafs, von 1973 bis 1989, und die Detroit Red Wings, von 1989 bis 1990. Auch wenn er nicht der erste Europäer war, der in der NHL spielte, war Herr Salming eindeutig der anerkannteste europäische Eishockeystar, der während dieser Zeit in der NHL spielte. Herr Salming war ein Vorreiter für schwedische Eishockeyspieler und ebnete Generationen von anderen schwedischen NHL-Spielern den Weg und verhalf Schweden zum Ruf, eine der weltweit anerkanntesten Geburtsstätten für eine Eishockeyelite zu sein. 1996 war Börje Salming der erste in Schweden ausgebildete NHL-Spieler, der in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde, und 2017 wurde er zu einem der 100 Greatest NHL Players in der Geschichte benannt.

Es ist uns eine Ehre, Herrn Salming im Advisory Board von Gold Line begrüßen zu dürfen. Ich persönlich freue mich auf sein Input zu Strategien, die zur Bildung von beidseitig respektvollen und nachhaltigen Beziehungen in den Gemeinden, in denen unser Unternehmen arbeitet und tätig ist, führen, sagte Adam Cegielski, CEO von Gold Line.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass sein CEO, Adam Cegielski, zusammen mit dem kürzlich benannten Public-Relations-Beauftragten für Schweden, Börje Salming in der Joe Tilley Sports Show zu hören sein wird.

Hören Sie live zu:

WO:-Facebook.com/JoeTilleySports

DATUM:-Mittwoch, 19. Mai 2021

UHRZEIT:-19 Uhr Central European Summer Time (Stockholm)

13 Uhr Eastern Time (Toronto)

10 Uhr Pacific Time (Vancouver)

Über Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten mit außergewöhnlichem Explorationspotenzial in den aussichtsreichsten goldproduzierenden Gebieten in Schweden und Finnland und auf die weitere Abgrenzung der historischen Explorationsergebnisse dieser Projektgebiete. Das Unternehmen hat zurzeit ein aussichtsreiches Portfolio an Goldexplorationskonzessionsgebieten in Schweden in fortgeschrittenem und anfänglichem Stadium, darunter das Konzessionsgebiet Kankberg Norra im Skellefteå-Gürtel, das Konzessionsgebiet Långtjärn (bestehend aus den Lizenzen Storjuktan North und Storjuktan South), das Konzessionsgebiet Blåbärliden und das Konzessionsgebiet Paubäcken, die alle im Gold Line-Mineralgürtel in Schweden liegen.

Hochgradige Goldvorkommen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens in Schweden wurden bei staatlichen Programmen in den 1970ern und 1980ern identifiziert, wobei hinterher kaum Explorationstätigkeiten stattfanden. Historische Bohrabschnitte beinhalten 11,4 g/t Au über 6,0m auf dem Konzessionsgebiet Blåbärliden Der historische Bohrabschnitt wurde 2007 von Lappland Goldminers abgeschlossen und von Geological Survey of Sweden (SGU) berichtet und veröffentlicht. Gold Line Resources hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die veröffentlichten Analysedaten bestätigen zu können, sieht diese Daten aber als verlässlich und wichtig an.

und Gebiete mit hochgradigen Goldproben aus Felsbrocken und Ausbissen von 60+ g/t Au Die historischen Gesteinssplitterproben wurden 2005 von Lappland Goldminers aus Felsbrocken genommen und von Geological Survey of Sweden berichtet. Gold Line Resources hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die veröffentlichten Analysedaten bestätigen zu können, sieht diese Daten aber als verlässlich und wichtig an.

auf dem Projektgebiet Paubäcken.

GOLD LINE RESOURCES LTD.

Adam Cegielski

Adam Cegielski

CEO & Director

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie direkt über:

E-Mail: investor@goldlineresources.com

Tel.: +1-800-858-9710

WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DES INHALTS DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder Entwicklungen von Gold Line wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolge abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Erwartungen von Gold Line zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Die Leser sollten den zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Gold Line übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58499

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58499&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA38063G1081

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.