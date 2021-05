IRW-PRESS: Gold Line Resources Ltd.: Gold Line verkündet Abschluss des Winter-BoT-Programms auf Storjuktan und Blåbärliden

Vancouver, British Columbia, Kanada, 31. Mai 2021, Gold Line Resources Ltd. (TSX-V: GLDL) (OTC: TLLZF) (das Unternehmen) veröffentlicht ein Explorationsupdate für die Goldprojekte Storjuktan und Blåbärliden im Mineralgürtel Gold Line in Nordzentralschweden, wo Base-of-Till ("BoT")-Proben (Proben ab der Basis des Geschiebemergels) weitere Goldanomalien in beiden Projekten abgrenzen.

Das Unternehmen hat rund 360 oberflächennahe Bohrlöcher der insgesamt 474 Bohrlochstandorte des BoT-Programms auf Storjuktan und Blåbärliden abgeschlossen. Das Programm begann im November 2020 mit dem Ziel, geochemikalische Anomalien zu testen, die während der vorigen zwei Feldsaisons entdeckt wurden. Die Bohrungen erfolgten mit einer Schlagbohranlage durch die glaziale Geschiebemergel-Deckschicht und 3 Meter ins Festgestein. Proben wurden durch das Geschiebemergelprofil sowie im darunterliegenden Festgestein gesammelt. Dadurch soll das Unternehmen Goldanomalien im Festgestein sowie alle Streuungsfächer im glazialen Transportmaterial identifizieren können.

Ein wichtiger Fokus des BoT-Programms auf Storjuktan lag auf dem Gebiet südlich des historischen Bohrziels auf Långtjärn. Ende der 1970er und Anfang der 1980er explorierte die Geological Survey of Sweden regional nach Gold in der gesamten Region und brachte 16 Bohrlöcher auf dem Prospektionsgebiet Långtjärn nieder. Die sich ergebenden Goldabschnitte verbesserten die Mächtigkeit sowie den Gehalt im Süden, und die durch Bohrungen definierte mineralisierte Zone ist in der Richtung immer noch offen.

Auf Blåbärliden konzentrierten sich die BoT-Bohrungen auf die Erweiterungen auf den Gubbträsk Björkbäckmyran-Zielen. Wie Långtjärn war das Gubbträsk-Ziel Fokus historischer Bohrprogramme, die eine oberflächennahe Zone mit Goldmineralisierung abgrenzten. Goldmineralisierung wurde auch durch historische Explorationsprogramme auf Björkbäckmyran ausgemacht.

Die Ergebnisse der BoT-Programme von 2020-2021 werden aktuell gesammelt und synthetisiert. Sie werden in einer späteren Pressemitteilung veröffentlicht. Zu den nächsten Schritten gehören Anschluss-Diamantbohrungen später im Sommer/Herbst 2021, Bohrungen der übrigen BoT-Bohrlöcher und weitere Probenprogramme in den Wintermonaten 2021-2022.

Storjuktan

Storjuktan liegt am nördlichen Ausläufer von Gold Line und wurde Ende der 1970er und 1980er aktiv auf Gold exploriert. Mehrere historische Diamantbohrlöcher durchteuften Gold in dem jetzt als Prospektionsgebiet Långtjärn bekannten Gebiet. Die Mineralisierung in den historischen Bohrlöchern bestätigte weiterhin die Mächtigkeit sowie den Gehalt im Süden, als das historische Programm eingeschränkt wurde, wobei die Mineralisierung zur Tiefe hin sowie entlang der Auskragung des mineralisierten Trends in Richtung Süden offen ist.

Auf Storjuktan schloss das Unternehmen 191 der 296 geplanten BoT-Bohrlöcher ab. Das Programm wurde dazu konzipiert, in zwei Saisons abgeschlossen zu werden, und konzentriert sich nun auf die südlichen Ausläufer des Prospektionsgebiets Langtjärn sowie das vielversprechende Prospektionsgebiet Boulder City. Die restlichen BoT-Bohrlöcher werden in der nächsten Winderbohrsaison zusätzlich zu anderen Zielen niedergebracht.

Blåbärliden

Auf Blåbärliden schloss das Unternehmen 169 der 182 geplanten oberflächennahen Bohrlöcher ab. Das Programm zielte auf Erweiterungen der Goldmineralisierung Gubbträsk sowie auf das Prospektionsgebiet Björkbäckmyran ab. Das Prospektionsgebiet Björkbäckmyran wurde in der Vergangenheit exploriert, was Geschiebemergelproben und ein paar detaillierte BoT-Programme umfasste, die ermutigende Ergebnisse ergaben, die aber nie weiter untersucht wurden. Das Unternehmen möchte in beiden Zielgebieten an die historischen Arbeiten anschließen.

Über Gold Line Resources Ltd.

Gold Line Resources konzentriert sich auf den Erwerb von Mineralkonzessionsgebieten mit außergewöhnlichem Explorationspotenzial in den aussichtsreichsten goldproduzierenden Gebieten in Schweden und Finnland und auf die weitere Abgrenzung der historischen Explorationsergebnisse dieser Projektgebiete. Das Unternehmen hat zurzeit ein aussichtsreiches Portfolio an Goldexplorationskonzessionsgebieten in Schweden in fortgeschrittenem und anfänglichem Stadium, darunter das Konzessionsgebiet Kankberg Norra im Skellefteå-Gürtel, das Konzessionsgebiet Långtjärn (bestehend aus den Lizenzen Storjuktan North und Storjuktan South), das Konzessionsgebiet Blåbärliden und das Konzessionsgebiet Paubäcken, die alle im Gold Line-Mineralgürtel in Schweden liegen.

Hochgradige Goldvorkommen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens in Schweden wurden bei staatlichen Programmen in den 1970ern und 1980ern identifiziert, wobei hinterher kaum Explorationstätigkeiten stattfanden. Historische Bohrabschnitte beinhalten 11,4 g/t Au über 6,0m auf dem Konzessionsgebiet Blåbärliden Der historische Bohrabschnitt wurde 2007 von Lappland Goldminers abgeschlossen und von Geological Survey of Sweden (SGU) berichtet und veröffentlicht. Gold Line Resources hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die veröffentlichten Analysedaten bestätigen zu können, sieht diese Daten aber als verlässlich und wichtig an.

und Gebiete mit hochgradigen Goldproben aus Felsbrocken und Ausbissen von 60+ g/t Au Die historischen Gesteinssplitterproben wurden 2005 von Lappland Goldminers aus Felsbrocken genommen und von Geological Survey of Sweden berichtet. Gold Line Resources hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die veröffentlichten Analysedaten bestätigen zu können, sieht diese Daten aber als verlässlich und wichtig an.

auf dem Projektgebiet Paubäcken.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden Michael Dufresne, M.Sc, P.Geol., P.Geo, Principal und President von Apex Geoscience Ltd, qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, überprüft und genehmigt.

Abbildung 1: Lage der auf Storjuktan niedergebrachten BoT-Bohrlöcher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58680/05312021_GLDL_NR_Winter_Exploration_Update_FNL_NEU-DE_PRcom.001.png

Abbildung 2: Lage der auf Blåbärliden niedergebrachten BoT-Bohrlöcher.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58680/05312021_GLDL_NR_Winter_Exploration_Update_FNL_NEU-DE_PRcom.002.png

