VANCOUVER, Kanada, 11. März 2021. Golden Dawn Minerals Inc. (TSX-V: GOM | FRANKFURT: 3G8C | OTC Pink: GDMRD) (Golden Dawn oder das Unternehmen) gibt den Abschluss der luftgestützten geophysikalischen Erkundung des Edelmetallprojekts Greenwood im Südosten von British Columbia bekannt.

Die helikoptergestützte VTEM- und Magnetik-Erkundung wurde über der historischen Mine Phoenix und den umliegenden Gebieten durchgeführt, einschließlich der Konzessionsgebiete Golden Crown, Lexington und Tam OShanter, in denen früher Goldressourcen abgegrenzt wurden. Dies ist das erste Mal, dass liegenschaftsweite Erkundungen über diesen Claims geflogen wurden. Die VTEM-Erkundung wurde in einem Abstand von 100 m geflogen. Nach der Interpretation werden die Daten hochauflösende Bilder der geophysikalischen Erkundung dieser Konzessionsgebiete liefern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57241/NR-GOM-MAR-11-2021_DEPRcom.001.jpeg

Satellitenbild mit Fluglinien über Phoenix und Umgebung (Basiskarte von Google Earth).

Die Ergebnisse der Erkundung werden voraussichtlich in einigen Wochen verfügbar sein und zur gezielten Exploration von Kupfer-Gold-Skarn-Lagerstätten und/oder mit Intrusionen in Zusammenhang stehenden Kupfer-Gold-Lagerstätten des Porphyr-Typs verwendet werden, die die Wurzel der Kupfer-Gold-Skarnlagerstätte Phoenix sein könnten. Die Ergebnisse für die Konzessionsgebiete Golden Crown, Lexington und Tam OShanter werden ebenfalls als Leitfaden für die Exploration nach Ausläufern dieser sulfidhaltigen Lagerstätten dienen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57241/NR-GOM-MAR-11-2021_DEPRcom.002.jpeg

Luftbild der Tagebaugrube in der historischen Mine Phoenix. Das Blickfeld ist ungefähr 600 m breit.

Das Hauptexplorationsziel ist eine große Kupfer-Gold-Lagerstätte im Zusammenhang mit der historischen Kupfermine Phoenix. Die Lagerstätte Phoenix besteht aus einer Gruppe von Skarn-Lagerstätten (Karbonatverdrängung), die in der triassischen Brooklyn-Kalksteineinheit beherbergt sind. Sie kommen alle innerhalb eines Teils des Schichtpakets vor, der durch die Snowshoe-Verwerfung, eine nach Westen einfallende (lystrische) normale Verwerfung, abgeschnitten wird. Die Minerallagerstätten werden als oberer Teil eines größeren Kupfer-Gold-Systems interpretiert, das von seinem Ursprung nach Westen verschoben wurde. Der Ursprung des Systems können mit einer nordöstlich von Phoenix vorkommenden Ansammlung von Kupfer-Gold-Skarnlagerstätten in Zusammenhang stehen. In diesem Gebiet gibt es einen nach Norden streichenden Korridor historischer Minen, der 2 km nordöstlich von Phoenix liegt und die historischen Minen Oro Denoro, Emma, Jumbo und Cyclops/Lancashire Lass umfasst. Weiter östlich davon befinden sich weitere historische Minen, die ebenfalls auf Skarnlagerstätten erschlossen wurden, darunter die Mine BC, Bluebell, R. Bell und Tokio. In diesen Gebieten kommt auch eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung vor, möglicherweise im Zusammenhang mit den tertiären Dehnungsstrukturen, die den Versatz der Lagerstätte Phoenix von ihrem Ursprung verursacht haben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57241/NR-GOM-MAR-11-2021_DEPRcom.003.png

Karte des Gebiets von Phoenix mit interpretierter Versatzrichtung der Mine Phoenix von den nordöstlichen Skarnlagerstätten.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Aufzeichnungen, auf die in dieser Pressemeldung Bezug genommen werden, von einem qualifizierten Sachverständigen geprüft, aber nicht verifiziert worden sind. Es sind weitere Arbeiten erforderlich, um zu verifizieren, dass diese historischen Aufzeichnungen korrekt sind.

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Dr. Mathew Ball, P.Geo, dem President des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 genehmigt.

Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fachbericht gemäß National Instrument 43-101, der auf der Website des Unternehmens unter www.goldendawnminerals.com verfügbar ist.

Im Namen des Board of Directors von:

GOLDEN DAWN MINERALS INC.

gez: Christopher R. Anderson

Christopher R. Anderson

Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Golden Dawn Minerals Inc. - Corporate Communications (PR-Abteilung):

Tel: 604-221-8936

E-Mail: Office@goldendawnminerals.com

