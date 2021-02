IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining kündigt Start des IPO der Gold Royalty und Antrag auf Notierung an der NYSE American an

Vancouver, British Columbia - 16. Februar 2021 - GoldMining Inc. (TSX: GOLD; NYSE: GLDG) (GoldMining" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/) gab bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Gold Royalty Corp. (GRC") eine Roadshow für den geplanten Börsengang (IPO") ihrer Einheiten (Units") gestartet hat. GRC bietet im Rahmen des Börsengangs bis zu 6.000.000 Einheiten zu einem Preis von 5,00 USD pro Einheit an.

Jede Einheit wird aus einer Stammaktie der GRC und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie bestehen. Jeder vollständige Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 7,50 USD pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren. GRC hat beantragt, ihre Stammaktien und die Optionsscheine an der NYSE American unter den Symbolen GROY" bzw. GROY WS" zu notieren.

GRC erwartet, den Zeichnern zur Deckung etwaiger Mehrzuteilungen eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 15 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Stammaktien und/oder Optionsscheine zu gewähren.

H.C. Wainwright & Co., LLC und BMO Capital Markets fungieren als Book-Running-Manager und Co-Lead-Underwriter eines Konsortiums, zu dem CIBC Capital Markets, Haywood Securities, Raymond James Ltd., Roth Capital Partners, Scotiabank, Sprott Capital Partners LP und TD Securities Inc. zählen.

Die Registrierungserklärung hinsichtlich des geplanten Börsengangs wurde bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereicht, ist jedoch noch nicht in Kraft getreten. Bei den Wertpapierkommissionen oder ähnlichen Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas mit Ausnahme von Quebec wurde ein geänderter und angepasster vorläufiger Prospekt eingereicht, der wichtige Informationen zu den Einheiten enthält vorbehaltlich Vervollständigung oder Abänderung. Die Wertpapiere im Rahmen des Börsengangs können weder verkauft werden, noch können Kaufangebote angenommen werden, bevor die Registrierungserklärung wirksam wird oder bis eine Eingangsbestätigung für den endgültigen Prospekt von den zuständigen Wertpapierkommissionen in Kanada ausgestellt wurde. Eine Kopie der Registrierungserklärung, einschließlich eines darin enthaltenen Prospekts, ist unter dem Profil von GRC in EDGAR verfügbar, und eine Kopie des geänderten und angepassten vorläufigen Prospekts ist unter dem Profil von GRC in SEDAR verfügbar.

Das Angebot erfolgt nur mittels eines Prospekts. Kopien des geänderten und angepassten vorläufigen Prospekts sind erhältlich bei H.C. Wainwright & Co., LLC, 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022, oder per E-Mail an placements@hcwco.com; BMO Capital Markets, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, Attn: Equity Syndicate Department, oder per E-Mail an bmoprospectus@bmo.com; CIBC Capital Markets per E-Mail an mailbox.canadianprospectus@cibc.com; Haywood Securities per E-Mail an ecm@haywood.com; Raymond James Ltd. per E-Mail an ecm-syndication@raymondjames.ca; Roth Capital Partners per E-Mail an rothecm@roth.com; Scotiabank per E-Mail an Equityprospectus@scotiabank.com; Sprott Capital Partners L.P. per E-Mail an ecmscp@sprott.com; oder TD Securities Inc. per E-Mail an sdcconfirms@td.com.

H.C. Wainwright & Co., LLC und Roth Capital Partners, LLC sind in keiner kanadischen Jurisdiktion als Investmenthändler registriert und werden dementsprechend weder direkt noch indirekt Angebote zum Kauf oder Verkauf von Einheiten in Kanada einholen.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots noch einen Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der GRC dar und stellt kein Angebot, keine Aufforderung oder keinen Verkauf in einer Jurisdiktion dar, in der gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Jurisdiktion ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung rechtswidrig wäre.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Durch ihre disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining jetzt ein diversifiziertes Portfolio von sich auf der Ressourcenstufe befindlichen Gold- und Gold-Kupfer-Projekten und Royalties in Kanada, in den USA, in Brasilien, Kolumbien und Peru.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold ausgerichtetes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet.

GoldMining Inc. / Gold Royalty Corp.

Telefon: (855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen gehören Aussagen zum geplanten Börsengang. Wörter wie "erwartet", "antizipiert" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den inhärenten Unsicherheiten bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Börsengang zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Der Abschluss des Börsengangs und dessen Bedingungen unterliegt zahlreichen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle der GoldMining und GRC liegen, einschließlich, ohne Einschränkung, des Scheiterns der üblichen Abschlussbedingungen sowie der Risikofaktoren und anderer im vorläufigen Prospekt der GRC dargelegter Faktoren. Weder GoldMining noch GRC übernehmen die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

