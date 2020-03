IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining schließt Übernahme des Goldprojekts Almaden in Idaho ab

Höhepunkte:

- Die gesamte Gegenleistung betrug 1.150.000 $, bestehend aus 575.000 $ in bar und der Ausgabe von 337.619 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 1,70 $ pro Aktie (vorbehaltlich einer 4-monatigen Haltefrist und zusätzlicher Wiederverkaufsbeschränkungen);

- GoldMining hat eine qualifizierte Person damit beauftragt, einen technischen Bericht und eine aktuelle Ressourcenschätzung für das Projekt auf der Grundlage bedeutender historischer Explorationen, die 70.234 m an Bohrungen umfassen, zu erstellen; und

- Das Projektportfolio von GoldMining wird auf 16 Grundstücke in 5 Ländern erweitert.

Vancouver, Britisch-Columbia - 3. März 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; OTCQX: GLDLF - https://www.commodity-tv.com/play/goldmining-if-it-comes-to-ma-we-are-in-the-driver-seat/ ) freut sich, den Abschluss seines bereits zuvor gemeldeten indirekten Erwerbs des Goldprojekts Almaden (das "Projekt Almaden"), das sich im westlichen Zentrum von Idaho befindet, von Sailfish Royalty Corp. und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft bekannt zu geben.

Der Gesamtkaufpreis im Rahmen der Transaktion betrug $1.150.000, der durch die Zahlung von $575.0000 in bar und die Ausgabe von 337.619 GoldMining-Aktien zu einem angenommenen Preis von $1,70 pro Aktie durch das Unternehmen beglichen wurde.

Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen und eintägigen Haltefrist sowie bestimmten zusätzlichen laufenden Wiederverkaufsbeschränkungen gemäß den Bedingungen der Vereinbarung.

Das Unternehmen hat eine unabhängige qualifizierte Person damit beauftragt, einen technischen Bericht und eine aktuelle Ressourcenschätzung für das Almaden-Projekt zu erstellen. Die qualifizierte Person wird die historischen Probenahmen und Ergebnisse überprüfen und verifizieren, den Cutoff-Gehalt in Bezug auf die heutigen Metallpreise untersuchen und die historische Ressourcenschätzung auf dem Projekt Almaden, die von Western Standard Metals Ltd. im Jahr 2009 abgeschlossen wurde, aktualisieren.

Das Projekt

Das Almaden-Projekt erstreckt sich über ca. 1.724 ha und liegt ca. 140 Straßenkilometer nördlich von Boise und ca. 24 km östlich von Weiser im Bezirk Washington, Idaho.

Das Projekt Almaden ist eine von mehreren epithermalen Goldlagerstätten mit geringer Sulfidierung, die mit dem Northern Nevada Rift in Verbindung stehen, zu denen die Hollister- und Midas-Minen der Hecla Mining Company im Norden Nevadas sowie die Delamar- und Florida Canyon-Projekte der Integra Resources Corp. im Südwesten von Idaho gehören.

Die Goldmineralisierung auf dem Projekt Almaden befindet sich in Sinter- und verkieseltem (Opal-) Sedimentgestein der miozänen Payette-Formation, die von chalzedonhaltigen Adern und Stockwerken unterlegt ist, die eine oberflächennahe, relativ flach liegende Lagerstätte bilden. Die Goldmineralisierung steht in Zusammenhang mit einer intensiven Verkieselung und argilischen Alteration, die etwa 1.900 m lang, 500 m breit und 150 m dick ist.

Weitere Informationen zur Transaktion und zum Projekt Almaden finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 24. Februar 2020.

Qualifizierte Person

Paulo Pereira, Präsident von GoldMining, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Pereira hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie von der Universidade do Amazonas in Brasilien, ist eine qualifizierte Person gemäß der Definition im National Instrument 43-101 und ist Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Goldvermögenswerten in Nord- und Südamerika konzentriert. Durch seine disziplinierte Akquisitionsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio von Gold- und Gold-Kupfer-Projekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Darüber hinaus besitzt GoldMining eine 75%ige Beteiligung am Rea-Uranprojekt im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

GoldMining Inc.

Amir Adnani, Vorsitzender

Garnet Dawson, CEO

Telefon: +1(855) 630-1001

E-Mail: info@goldmining.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining in Bezug auf sein Geschäft und zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen und zukünftige Pläne in Bezug auf das Projekt. Vorausblickende Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Vorhersagen über das Geschäft und die Märkte, in denen GoldMining tätig ist, einschließlich der Bestätigung der historischen Explorationsergebnisse. Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten beinhalten, einschließlich die inhärenten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, die Unsicherheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen Explorationsdaten, das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten, die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität von Minerallagerstätten, die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen von GoldMinings übereinstimmen, Unfälle, Geräteausfälle, Titel- und Genehmigungsangelegenheiten, Arbeitskonflikte oder andere unvorhergesehene Schwierigkeiten mit oder Unterbrechungen des Betriebs, schwankende Metallpreise, unvorhergesehene Kosten und Ausgaben, Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten von in der Zukunft benötigten Finanzierungen, einschließlich der Finanzierung von Explorationsprogrammen auf seinen Projekten, und dass GoldMining möglicherweise nicht in der Lage ist, historische Explorationsergebnisse zu bestätigen oder eine aktualisierte Ressourcenschätzung für das Projekt abzuschließen. Diese Risiken sowie andere, einschließlich der Risiken, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter GoldMinings eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. GoldMining verpflichtet sich nicht, Revisionen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50201

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=50201&tr=1

