IRW-PRESS: Halo Collective Inc.: Halo Collective gibt ein Update zu den EUGMP/GACP Zertifizierungen von Bophelo Bioscience in Lesotho

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57397/Halo220321_DE_PRCOM.001.jpeg

Bild 1: Motlalepula, federführend bei der Irrigation, gespannt auf die kommende Ernte

Toronto, Ontario - 19. März 2021 - Halo Collective Inc. (Halo oder die Gesellschaft) (NEO: HALO, OTCQX: HCANF, Deutschland: A9KN) legt ein umfassendes Update zu Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. (Bophelo), und deren beabsichtigten Zertifizierungen für European Union Good Manufacturing Practices (EUGMP) und Good Agricultural and Collection Practices (GACP") (zusammen, die GMP/GACP Certifications) vor.

Im Jahr 2020, trotz Rückschlägen auf Grund der COVID-19-Pandemie, hat Bophelo die Anbaufläche vervierfacht. Mit der Lockerung der Beschränkungen ist der beabsichtigte Beginn von Cannabis-Exporten in die EU, Großbritannien und Australien der nächste wichtige Schritt. Die Gesellschaft erwartet den ersten Export innerhalb von 60 Tagen nachdem Bophelo die GACP Zertifizierung erhalten hat.

Pharmaconsulta Ltd. (Pharmaconsulta), Berater für Qualitätsanbau und -fertigung, ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit Sitz in Malta (EU), das sich auf pharmazeutische Genehmigungsverfahren spezialisiert hat. Nach mehreren Besuchen vor Ort und einer umfassenden Prüfung der Standardarbeitsanweisung der Gesellschaft wird erwartet, dass Pharmaconsulta beide GMP und GACP Zertifikationen ausstellt, nachdem Bophelo alle Anforderungen erfüllt hat.

GACP Update

Pharmaconsulta hat bestätigt, dass der Betriebsablauf von Bophelo die GACP Anforderungen zu 90% erfüllt. Es wird erwartet, dass Bophelo die verbleibenden 10% der Anforderungen innerhalb der nächsten 60 Tage erfüllen wird. Die wesentlichen Projekte, die derzeit eingeleitet sind, sind:

- Zaunbau, ein robustes Überwachungssystem sowie die Aufrüstung der Sicherungsmaßnahmen

- Sanitäre Einrichtungen für Mitarbeiter und eine Cafeteria

- Verbesserungen und Erweiterung der Infrastruktur, einschließlich aber nicht beschränkt auf Internet, Aufrüstung der Stromversorgung, Notstromgeneratoren und ein zusätzliches Wasserbohrloch

Zu Beginn des Monats hat Bophelo mit dem Aufbau eines doppelten Sicherheitszauns von 2,5 Meter Höhe und 1.600 Meter Länge angefangen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Zaun innerhalb von 60 Tagen fertiggestellt und das gesamte Gelände umschließen wird.

Der Bau der sanitären Einrichtungen und der angeschlossenen Cafeteria, ausgelegt für das erwartete Wachstum der Arbeiterschaft, wurde vor drei Wochen wieder aufgenommen. Die Waschräume sollten innerhalb von 60 Tagen fertiggestellt sein.

Die Wach- und Schließgesellschaft, die von Bopehlo unter Vertrag genommen wurde, hat angefangen auf dem Gelände Überwachungskameras von HikVision® zu installieren. Nach Fertigstellung werden mindestens 64 Überwachungskameras für eine detaillierte Überwachung und Kontrolle der anfänglich 5 Hektar großen Grünhausanlage sorgen. Bophelo hat einen Chief Security Officer eingestellt, und wir bauen zügig auf strenge Standard Operating Procedures (SOPs) um Sicherheit auf dem Niveau der US-amerikanischen Betriebe von Halo zu gewährleisten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57397/Halo220321_DE_PRCOM.002.jpeg

Bild 2: Tag 1 des Zaunaufbaus

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57397/Halo220321_DE_PRCOM.003.jpeg

Bild 3: Erste installierte und funktionierende Kamera

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57397/Halo220321_DE_PRCOM.004.jpeg

Bild 4: Sicherheitszaun, eine robuste Überwachungsanlage und Aufrüstung der Sicherungsmaßnahmen

Update zu den European Union Good Manufacturing Practices (EUGMP)

Die Fertigungspläne für den Ausbau einer Extrahierungsanlage bei Bophelo vor Ort, die so groß ist wie der C1D1 Division 1 ist eine Untergruppe des Fertigungsumfeldes Klasse I und ist klassifiziert als ein Bereich in dem explosive oder brennbare Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten, wie oben erwähnt, unter normalen Betriebsbedingungen vorhanden sein können und kein Sicherheitsrisiko darstellen.

Extrahierungsraum von Halo in Medford, Oregon von ca. 80 Quadratmetern (800 [sic] Quadratfuß), sind auf gutem Weg. Dieser Extrahierungsraum und das dazugehörige Labor werden gemäß EUGMP-Vorgaben erbaut, was den Export von Ölen und Konzentraten weltweit, wo dies erlaubt ist, ermöglicht. Arbeit an einem vorläufigen Extrahierungsraum vom 16 Quadratmetern (160 [sic] Quadratfuß) hat begonnen, um eine sichere Schulungsumgebung zu schaffen in der das Management von Bophelo die Mitarbeiter vor Ort mit dem sicheren Umgang mit explosiven Gasen und brennbaren Flüssigkeiten vertraut machen kann. Die Extrahierungsanlage ist vor Ort und wir erwarten die ersten Durchläufe im nächsten Monat. Andreas Met, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Halo meinte: Wir sind dabei einen zweiten Hühnerstall zu bauen, basierend auf dem Plan des ursprünglichen Extrahierungsraums, den ich in meinem Garten gebaut hatte als wir die Gesellschaft gegründet haben und der einen wichtigen Meilenstein darstellt. Mittlerweile besteht eine Nachfrage von Kunden, die unbedingt Cannabis-Extrahierungslizenzen in Lesotho kaufen wollen, um andere Märkte zu bedienen die keine EUGMP-Zertifikation verlangen. Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal von Lesotho im Gegensatz zu unseren europäischen und kanadischen Konkurrenten: Die Fähigkeit medizinische Vertriebshändler zu beliefern und in Afrika Gewinne zu machen.

Andreas Met kommentierte weiter zum allgemeinen Fortschritt bei Bophelo: Beide GMP und GACP Zertifizierungen werden den vollen Wert des Bophelo-Betriebs freischalten. Wir haben beide entscheidende Meilensteine zur obersten Priorität gemacht. Darüber hinaus sagte Herr Met: Wir pflanzen, züchten und ernten hochwertiges Cannabis, qualitativ gleichwertig zu dem auf unserer East Evans Creek Farm in Oregon. Dies ist eine große Leistung und steht für die erheblichen Anstrengungen und das Wachstum, das unser Führungsteam in kurzer Zeit erzielt hat. Außerdem werden unsere Konzentrate unter den EUGMP in legale Märke weltweit exportiert werden, sobald die Extrahierungseinrichtung fertiggestellt ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57397/Halo220321_DE_PRCOM.005.jpeg

Bild 5: Holy Grail #10 von DNA Genetics, kultiviert in Lesotho

Bophelo ist weiterhin auf der Jagd nach Sorten, um mehr Produktionsstämme zur Kultivierung zu sichern. Das Vermehrungs-Team arbeitet an der Identifizierung von zehn OG DNA Genetics-Sorten zusammen mit der Genetik von anderen bekannten Züchtern nah und fern.

Darüber hinaus wurde Pollen von erstklassigen ausgewählten männlichen Pflanzen geerntet und wird dafür benutzt das interne Zuchtprogramm auszubauen. Die Autoflowering-Sorten gedeihen in der lokalen Umgebung. Andreas Met meint: Wir sind der Meinung, dass wir erfolgreiche Züchter von Autoflowers, die dem lokalen Klima angepassten sind, sein werden. Wir werden die Saat entweder selbst nutzen (kostengünstige Produktion) oder möglicherweise ein führender Saatgutlieferant für andere Farmen in Lesotho werden.

Ernte voll im Gang

Bophelo hat mit der Ernte an zwei Folientunneln (Hoop Houses) angefangen, mit einem Folientunnel schon auf den Trockengerüsten. In fünf weiteren Folientunneln wachsen noch Autoflowers die voraussichtlich Ende April geerntet werden. Eine günstige Gelegenheit wurde erkannt um zwei weitere Folientunnel zu bepflanzen und zu sichern deren Ernte Mitte Mai beendet sein sollte. Die Gesellschaft erwartet für die aktuelle Saison eine Ernte mit einer Gesamtbiomasse von etwa 500 Kilogramm.

Andreas Met vollständig auf Afrika umgestellt

Andreas Met ist gänzlich nach Johannesburg, Südafrika umgezogen. Er verbringt mindestens vier Tage die Woche in Lesotho, wo er aktiv alle operativen Geschäfte in Tsa'Kholo Lesotho managt. Herr Met meinte: Der Standort in Lesotho ist spektakulär, und die Menschen vor Ort (unsere Mitarbeiter) sind jung und sehr begierig zu lernen. Ich habe keinen Zweifel, dass wir hier ein Gewinnerteam auf der globalen Bühne haben werden. Bophelo bewirkt wirklich etwas in der lokalen Wirtschaft: benachteiligten Menschen (Frauen und Jugendlichen) wird geholfen wertvolle neue Fähigkeiten zu erlernen und einen Beitrag zur lokalen Wirtschaft zu leisten. Es ist einfach eine großartige - eine einmalige - Gelegenheit, und es erfüllt mich mit Stolz, dass ich dazu beitragen kann.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57397/Halo220321_DE_PRCOM.006.jpeg

Bild 6: Andreas Met beim Scoping von Trichomen kurz vor der Ernte

Louisa Mojela, Executive Chairman der Halo Board of Directors kommentierte in Bezug auf die wirtschaftlichen Leistungen an die bisher benachteiligten Gemeinden im Bereich von Tsakholo, wo sich der Bophelo-Betreib befindet: Wir haben momentan mehr als sechzig Mitarbeiter mit einem Belegschaftsplan, der im nächsten Quartal erweitert wird. Alle unsere Mitarbeiter erhalten Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen, was vielversprechend ist für die Gemeinschaft und Halo. Dies war eine bemerkenswerte und erfreuliche Entwicklung.

Über Halo Collective

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung acht Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Das derzeitige Wachstum umfasst die Expansion in wichtige US-Märkte, UK und Afrika und die geplante Expansion in den kanadischen Einzelhandelsmarkt.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in Blue Chip-Unternehmen verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien und Oregon tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen unter den Marken Hush, Mojave und Exhale und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, (geschäftlich tätig als Zkittlez) und FlowerShop*, eine Cannabis-Lifestyle- und konzeptuelle Wellnessmarke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied beteiligt ist.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt 7 Hektar Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Hektar großen Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Hektar großen Anbaugebiet in Lane County, 30 Meilen entfernt von Eugene. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlage, einschließlich bis zu fünf Hektar zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung. Halo hat vor Kurzem zusammen mit Green Matter Holding die Bar X Ranch in Lake County erworben, wo bis zu 80 Acres Anbaufläche entwickelt werden, was den größten Anbau in Nordkalifornien umfassen würde.

Auf internationaler Ebene baut das Unternehmen derzeit Cannabis bei Bophelo in Lesotho an; diese Gesellschaft besitzt eine der umfassendsten Anbaulizenzen für Marihuana in Afrika mit einer künftigen Kapazität von bis zu 495 Acres (ca. 200 ha). Zum Ausbau der weltweiten Präsenz von Halo hat das Unternehmen vor Kurzem eine Import- und Vertriebslizenz für CBPM in Großbritannien über den Cannabis-Lieferanten Canmart Ltd (Canmart) erworben. Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsanlagen von Bophelo zusammen mit der Import- und Vertriebskompetenz von Canmart ein Wachstumstreiber für ein gut aufgestelltes Geschäft zur Bedienung des britischen Marktes sein werden.

Das Unternehmen hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter die Technologieplattformen CannPOS, Cannalift und seit kurzem auch CannaFeels. Zusätzlich besitzt Halo die hochgenauen sublinguale Dosierungstechnologie Accudab.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Kontaktinformationen

Halo Collective Inc.

Investor Relations

info@halocanna.com

www.haloco.com/investors

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung und die Aussichten des Betriebs von Bophelo und die Erteilung von Zertifizierungen, die geplante Expansion von Halo in den kanadischen Einzelhandelsmarkt, die erwartete Größe und die Fähigkeiten der endgültigen Anlage, die bei Ukiah Ventures geplant ist, die Größe der geplanten Anbaufläche von Halo in Nordkalifornien und die Fähigkeit von Bophelo und Canmart, den EU-, britischen und australischen Markt zu bedienen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: unvorhergesehene Verzögerungen oder Umstände, die die jeweiligen Börsen daran hindern, den Handel mit den Aktien oder Warrants des Unternehmens aufzunehmen; Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Wettbewerbern, den Betrieb in Nordkalifornien zu skalieren, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte des Rohmaterials von Halo, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 16. April 2020, das auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57397

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57397&tr=1

