Toronto, Ontario - 26. März 2021 - Halo Collective Inc. (Halo oder das Unternehmen) (NEO: HALO, OTCQX: HCANF, Deutschland: A9KN) hat die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung mit Nature's Best Resources LLC (Nature's Best) bekanntgegeben. Diese Vereinbarung unterstützt die Unternehmensstrategie, das führende, vertikal integriertes Cannabisunternehmen zu sein, das hochqualitative Produkte im Cannabis-Markt anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt.

Nature's Best ist ein in Rosintechnologie und -produktion tätiges Unternehmen - ein lösungsmittelfreies Cannabis-Konzentrat, das in den letzten Jahren in Oregon und Kalifornien großen Zuspruch gewonnen hat. Nature's Best produziert auch Varianten von Rosin so wie Eiswasser-Hasch, Toffee und Kaviar. Die honigartige Beschaffenheit des Rosin aufgrund des Extraktionsprozesses, der dem Produkt blumenähnliche Wirkungen und Düfte verleiht, unterscheidet es von anderen Konzentraten. Mit der kontinuierlichen Entwicklung der Cannabis-Industrie gilt Live-Rosin als einer der am schnellsten expandierenden Konzentrat-Teilbereiche im Markt. https://www.greenentrepreneur.com/article/355904

Nature's Best stellt darüber hinaus auch Haschisch-Nebenprodukte von höchster Qualität her, die direkt als Haschisch oder Infusionen für Nahrungsmittel und Getränke oder als Pre-Rolls vertrieben werden.

Nach Daten von BDS Analytics (BDSA) erreichten Verkaufszahlen von Rosin-Konzentrat in Kalifornien im Jahr 2019 12,47 Millionen USD, in Oregon im gleichen Jahr 7,36 Millionen USD. Im Jahr 2020 fing der Markt so richtig Feuer und stieg auf 24,81 Millionen USD in Kalifornien und 17,78 Millionen USD in Oregon. Rosin wurde damit zum am schnellsten expandierenden Cannabis-Produktsegment. Zwischen 2019 und 2020 erreichte das jährliche Wachstum in Kalifornien 99 %, Oregon erzielte sogar beachtliche 150 %. Im Jahr 2021 scheinen die Verkaufszahlen in Kalifornien sogar noch schneller zu steigen. Datenberichte zeigen ein Vertriebswachstum von 127 % in Kalifornien zwischen Januar 2020 und Januar 2021 und im gleichen Zeitraum eine Steigerung um 66 % von Januar 2020 zu Januar 2021 in Oregon. Die angeführten Statistiken stammen aus den Datenberichten 2019-2021 von BDSA, dem führenden Marktforschungsunternehmen im Bereich der globalen Cannabinoid-Industrie, das Vorhersagen und Trends, von den USA bis zu Europa, erstellt.

Extrapolation dieser Wachstumsraten Annahme, dass Verkaufszahlen für Rosin im Jahr 2021 eine Wachstumsrate von 150 % in Kalifornien und 70 % in Oregon erreichen.

lässt ein Ergebnis von 62,5 Millionen USD (im Vergleich zu etwa 25 Millionen USD im Jahr 2020) in Kalifornien und 30,6 Millionen USD (im Vergleich zu etwa 18 Millionen USD im Jahr 2020) erwarten. Bei den derzeitigen durchschnittlichen Einzelhandelspreisen werden Verkaufsvolumen von monatlich ungefähr 86.000 Gramm in Kalifornien und 50.000 Gramm in Oregon für das Jahr 2021 erwartet. 60,54 USD pro Gramm in Kalifornien und 52,27 USD pro Gramm in Oregon.

Mit der Akquisition von Nature's Best erwartet Halos Geschäftsführung eine tägliche Produktionskapazität von 3.000 Gramm Rosin pro Tag, und einen Schichtbetrieb an fünf Tagen pro Woche. Das Unternehmen erwartet, 70 % des Bedarfs in Kalifornien und den gesamten Bedarf in Oregon im Jahr 2021 zu den derzeitigen Marktpreisen decken zu können.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das Unternehmen eine hundertprozentige Beteiligung an Nature's Best Resources LLC als Gegenleistung für die Ausgabe von 44.047.619 Stammaktien am Unternehmenskapital (Stammaktien) erhalten.

Der Abschluss der Vereinbarung unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich der Zahlung von 250.000 USD von der Verkaufspartei an Natures Best und der Bereitstellung eines Standardbetriebsverfahrens zur Produktion von Rosinprodukten durch Nature's Best. Insgesamt 8.928.571 Stammaktien werden an Nature's Best ausgegeben werden, und 35.119.048 Stammaktien werden auf ein Treuhandkonto transferiert und an die Verkaufspartei nach Erfüllung bestimmter vorgegebener Meilensteine durch Nature's Best freigegeben werden.

Die Reinheit und Konzentration unserer Rosinprodukte sind im Markt einmalig, bemerkte der Chief Strategy Officer von Nature's Best. Unsere Mission ist es, unseren Kunden, für die Reinheit an erster Stelle steht, Live-Rosin von höchster Qualität zu bieten. Durch die Partnerschaft mit Halo Collective - ein führendes Unternehmen in der Branche - können wir unsere Produkte Kunden noch besser anbieten und ihnen die ausgewogenste und gesündeste Art von Cannabiskonsum ermöglichen.

Einzelheiten zur Transaktion

Insgesamt 8.928.570 Stammaktien werden am oder vor dem 1. Juni 2021 freigegeben werden, unter der Voraussetzung, dass die Verkaufspartei die ausstehenden 250.000 USD an Natures Best zurückgezahlt hat. Insgesamt 14.285.715 zusätzliche Stammaktien werden am oder vor dem 1. Oktober 2021 freigegeben werden, unter der Voraussetzung, dass spezifische Ausrüstung an Nature's Best geliefert wurde. Die verbleibenden 11.904.762 Stammaktien werden am oder vor dem 1. März 2022 freigegeben werden, unter der Voraussetzung, dass Nature's Best eine Charge von Haschisch oder Rosin-Haschisch von insgesamt 100 Gramm sowohl in Oregon als auch in Kalifornien produziert und vertrieben hat.

Sollte einer der Meilensteine zu dem als Abschlussdatum vereinbarten Zeitpunkt nicht erfüllt sein, wird die entsprechende Anzahl an Stammaktien an das Unternehmen zurückgegeben werden. Die Stammaktien unterliegen Volumentransfer-Beschränkungen, die den Verkauf jeder Anzahl an Stammaktien an jeglicher Börse untersagen, der 10 Prozent des Gesamtvolumens an Stammaktien des vorhergehenden Handelstages überschreitet.

Über Nature's Best

Nature's Best ist ein führendes verbraucherorientiertes Cannabinoid-Unternehmen, das auf

Produktentwicklung, Produktion, Vertrieb und Handelsplatzierung von Cannabinoid-Rosinprodukten spezialisiert ist. Unser Entwicklungsteam umfasst einen Pharmakologen und einen Ingenieur für Verfahrenstechnik mit 30 Jahren Erfahrung, einen leitenden Angestellten in Vertrieb und Handelsplatzierung mit 20 Jahren Erfahrung sowie Teams mit Erfahrung in Cannabinoid-Betrieb in Oregon und Kalifornien.

Über Halo Collective

Halo Labs ist ein führendes, vertikal integriertes Cannabisunternehmen, das hochwertige Cannabisblüten, Öle und Konzentrate anbaut, extrahiert, produziert und vertreibt und seit Firmengründung acht Millionen Gramm Öle und Konzentrate verkauft hat. Halo entwickelt sein Geschäft kontinuierlich weiter und skaliert effizient, indem es Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Branchenführern eingeht, die das betriebliche Know-how des Unternehmens und seine Kompetenzen in der Vermarktung erstklassiger Produkte schätzen. Das derzeitige Wachstum umfasst die Expansion in wichtige US-Märkte, UK und Afrika und die geplante Expansion in den kanadischen Einzelhandelsmarkt.

Halo wird von einem starken, multidisziplinären und innovativen Führungsteam geleitet, das über ein umfangreiches Branchen-Knowhow sowie Erfahrungen in Blue Chip-Unternehmen verfügt. Das Unternehmen ist derzeit in den USA in Kalifornien und Oregon tätig. Das Unternehmen verkauft Cannabis insbesondere an Abgabestellen unter den Marken Hush, Mojave und Exhale und über Partnerschaften oder Lizenzen mit DNA Genetics, Terphogz, (geschäftlich tätig als Zkittlez) und FlowerShop*, eine Cannabis-Lifestyle- und konzeptuelle Wellnessmarke, an der G-Eazy als Partner und Schlüsselmitglied beteiligt ist.

Im Rahmen der fortgesetzten Expansion und vertikalen Integration in den USA verfügt Halo über mehrere Anbaubetriebe in Oregon und Kalifornien. In Oregon verfügt das Unternehmen über insgesamt 7 Hektar Freilandanbau, einschließlich East Evans Creek, einem sechs Hektar großen Anbaugebiet in Jackson County, und Winberry Farms, einem ein Hektar großen Anbaugebiet in Lane County, 30 Meilen entfernt von Eugene. In Kalifornien baut das Unternehmen Ukiah Ventures aus, eine geplante 30.000 Quadratfuß große Indoor-Anbau-, Verarbeitungs- und Produktionsanlage, einschließlich bis zu fünf Hektar zusätzlicher Industrieflächen zur Erweiterung. Halo hat vor Kurzem zusammen mit Green Matter Holding die Bar X Ranch in Lake County erworben, wo bis zu 80 Acres Anbaufläche entwickelt werden, was den größten Anbau in Nordkalifornien umfassen würde.

Auf internationaler Ebene baut die Tochtergesellschaft des Unternehmens, Bophelo Bioscience & Wellness (Pty) Ltd. (Bophelo), derzeit Cannabis in Lesotho an; diese Gesellschaft besitzt eine der umfassendsten Anbaulizenzen für Marihuana in Afrika mit einer künftigen Kapazität von bis zu 495 Acres (ca. 200 ha). Zum Ausbau der weltweiten Präsenz von Halo hat das Unternehmen vor Kurzem eine Import- und Vertriebslizenz für CBPM in Großbritannien über den Cannabis-Lieferanten Canmart Ltd (Canmart) erworben. Halo geht davon aus, dass die Anbau- und Produktionsanlagen von Bophelo zusammen mit der Import- und Vertriebskompetenz von Canmart ein Wachstumstreiber für ein gut aufgestelltes Geschäft zur Bedienung des britischen Marktes sein werden.

Das Unternehmen hat auch eine Reihe von Softwareentwicklungen erworben, darunter die Technologieplattformen CannPOS, Cannalift und seit kurzem auch CannaFeels. Zusätzlich besitzt Halo die hochgenauen sublinguale Dosierungstechnologie Accudab.

Weitere Informationen zu Halo finden Sie in den Offenlegungsunterlagen von Halo auf SEDAR unter www.sedar.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und kann auch Aussagen enthalten, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe Harbor-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 handelt. Bei solchen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich um keine historischen Tatsachen oder Informationen oder Darstellungen der aktuellen Situation, sondern um Halos Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Pläne oder Ziele, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und nicht im Einflussbereich von Halo liegen. Im Allgemeinen sind solche zukunftsgerichteten Informationen oder zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen, oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden können, könnten, würden, dürften oder werden bzw. eintreten oder erzielt werden. Zukunftsgerichtete Informationen können sich auf erwartete Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Entwicklung und die Aussichten des Betriebs von Bophelo und die Erteilung von Zertifizierungen, die geplante Expansion von Halo in den kanadischen Einzelhandelsmarkt, die erwartete Größe und die Fähigkeiten der endgültigen Anlage, die bei Ukiah Ventures geplant ist, die Größe der geplanten Anbaufläche von Halo in Nordkalifornien und die Fähigkeit von Bophelo und Canmart, den EU-, britischen und australischen Markt zu bedienen.

Durch die Kennzeichnung solcher Informationen und Aussagen auf diese Weise will Halo den Lesern zur Kenntnis bringen, dass solche Informationen und Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderweitigen Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Darüber hinaus hat Halo in Zusammenhang mit den zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung bestimmte Annahmen getroffen. Obwohl Halo die Annahmen und Faktoren, auf denen die Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basiert, sowie die darin enthaltenen Erwartungen für angemessen hält, darf solchen Informationen und Aussagen nicht vorbehaltslos vertraut werden. Es besteht keine Zusicherung oder Garantie, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von den Inhalten solcher Informationen und Aussagen abweichen. Die Schlüsselfaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem die folgenden: unvorhergesehene Verzögerungen oder Umstände, die die jeweiligen Börsen daran hindern, den Handel mit den Aktien oder Warrants des Unternehmens aufzunehmen; Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher Lizenzen oder Genehmigungen, Verzögerungen oder unvorhergesehene Kosten im Zusammenhang mit dem Bau, die Fähigkeit von Wettbewerbern, den Betrieb in Nordkalifornien zu skalieren, Verzögerungen oder unvorhergesehene Schwierigkeiten im Zusammenhang mit dem Anbau und der Ernte des Rohmaterials von Halo, Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen, geschäftlichen und politischen Bedingungen, einschließlich Änderungen an den Finanzmärkten; und die anderen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 16. April 2020, das auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com. Sollten eines/r oder mehrere dieser Risiken, Unsicherheiten oder anderweitige Faktoren eintreten bzw. sollten sich die den zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, dann könnten sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die hier beabsichtigt, geplant, prognostiziert, angenommen, geschätzt oder erwartet werden.

Die in dieser Pressemeldung beschriebenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und Halo hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen und/oder zukunftsgerichtete Aussagen, die hier enthalten sind bzw. auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Sämtliche nachfolgenden zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in schriftlicher und mündlicher Form, die entweder das Unternehmen Halo oder in dessen Namen agierende Personen betreffen, sind ausdrücklich zur Gänze mit diesem Vorbehalt versehen.

Informationen von Dritten

Diese Pressemitteilung enthält Markt- und Branchendaten, die aus Drittquellen, einschließlich Branchenpublikationen, bezogen wurden. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Branchendaten zutreffend sind und dass seine Schätzungen und Annahmen angemessen sind, es gibt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Daten. Quellen von Dritten geben im Allgemeinen an, dass die darin enthaltenen Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig angesehen werden, aber es gibt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der enthaltenen Informationen. Obwohl die Daten als zuverlässig angesehen werden, hat das Unternehmen keine der Daten aus Drittquellen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, unabhängig verifiziert oder die zugrunde liegenden wirtschaftlichen Annahmen, auf die sich diese Quellen stützen, überprüft.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

