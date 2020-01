IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide sichert sich Dispositionskredit in Höhe von 10 Mio. $ für Expansion in Ontario

Calgary (Alberta), CNW, 7. Januar 2020. High Tide Inc. (CSE: HITI, OTCQB: HITIF, Frankfurt: 2LY) (High Tide oder das Unternehmen), ein auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das auch die Herstellung und den Großhandelsvertrieb von Raucherzubehör und Cannabis-Lifestyleprodukten anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Darlehensvertrag (der Darlehensvertrag) mit Windsor Private Capital (Windsor), einer Handelsbank mit Sitz in Toronto, unterzeichnet hat, um sich einen vorrangig besicherten, nicht revolvierenden Dispositionskredit (der Dispositionskredit) in Höhe von bis zu zehn Millionen Dollar zu sichern. Der Dispositionskredit, der Windsors erste Investition in die Cannabisindustrie darstellt, bietet High Tide die nötige Flexibilität, um seine Unternehmensziele für 2020 zu erreichen, zu denen auch die Expansion nach Ontario als größten Cannabismarkt Kanadas zählt. High Tide beabsichtigt, den Dispositionskredit zur Finanzierung des Erwerbs und des Ausbaus von Cannabis-Einzelhandelsgeschäften in Alberta und Ontario sowie als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Wir freuen uns, eine beträchtliche finanzielle Beziehung mit Windsor Private Capital aufgebaut zu haben. Dieser Dispositionskredit stellt sicher, dass High Tide rechtzeitig Zugang zu ausreichend Kapital hat, um seine Unternehmensstrategie umzusetzen und den Aktionärswert im Jahr 2020 zu maximieren, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. Wir begrüßen die Möglichkeit, ein Partner von High Tide zu sein sowie das Kapital und die Flexibilität bereitzustellen, die High Tide benötigt, um sein Wachstumspotenzial in diesem Jahr auszuschöpfen. High Tide hat seine Wachstumsstrategie bis dato gut umgesetzt und wir sind davon überzeugt, dass es sich angesichts unserer Finanzierung in einer günstigen Lage befindet, um seine Position als einer der führenden kanadischen Einzelhändler für lizenzierte Cannabisprodukte und Zubehör auszubauen, fügte Jordan Kupinsky, Senior Vice President und Managing Director von Windsor, hinzu.

Der Dispositionskredit, der nach der Erfüllung üblicher Bedingungen in Kraft tritt, weist eine Laufzeit von zunächst einem Jahr auf und bietet High Tide sofortigen Zugang zu einem Betriebskapital von zunächst sechs Millionen Dollar (die erste Dispositionskredithöhe), das im Ermessen von High Tide und vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen in Anspruch genommen werden kann, und wird High Tide Zugang zu weiteren vier Millionen Dollar (die verbleibende Dispositionskredithöhe) ermöglichen. Die im Rahmen der Fazilität in Anspruch genommenen Beträge werden einen Zinssatz von 11,5 Prozent pro Jahr aufweisen, der monatlich im Nachhinein am letzten Tag eines jeden Kalendermonats fällig ist. Sofern bestimmte Bedingungen erfüllt werden, verlängert sich der Dispositionskredit automatisch um ein weiteres Jahr.

Der im Rahmen des Dispositionskredits gewährte kapitalisierte Betrag kann während der Laufzeit nach einer Haltefrist von zunächst sechs Monaten und nach Ermessen von Windsor jederzeit zu einer Konversionsrate von 0,17 Dollar (die Konversionsrate) zu Stammaktien von High Tide (Aktien) umgewandelt werden. Die Konversionsrate kann nach unten angepasst werden, wenn High Tide zu irgendeinem Zeitpunkt während der Laufzeit des Dispositionskredits Wertpapiere zu einem Preis emittiert, der als niedriger als die zu diesem Zeitpunkt geltende Konversionsrate erachtet wird.

Gemäß dem Darlehensvertrag hat Windsor Anspruch auf eine einmalige Platzierungsgebühr in Höhe von 3,5 Prozent des ersten Betrags des Dispositionskredits, den High Tide auf den im Rahmen des Dispositionskredits gewährten kapitalisierten Betrag zu kapitalisieren beabsichtigt. Darüber hinaus wird High Tide jene Anzahl an Aktien-Warrants (die Warrants) an Windsor emittieren, die dem gesamten kapitalisierten Betrag des Dispositionskredits geteilt durch die Konversionsrate entspricht. Die Warrants unterliegen den folgenden Emissionsbestimmungen: (i) hinsichtlich der Anzahl der Warrants, die der ersten Dispositionskredithöhe geteilt durch die Konversionsrate entspricht, werden diese Warrants am Tag, an dem Windsor dem Unternehmen die gesamte Dispositionskredithöhe gewährt, oder am 6. Februar 2020 - je nachdem, was früher eintritt - emittiert werden und (ii) hinsichtlich der verbleibenden Warrants wird die Anzahl der Warrants, die dem Quotienten aus dem dem Unternehmen gewährten kapitalisierten Betrag (aus der verbleibenden Dispositionskredithöhe) und der Konversionsrate entspricht, am Tag einer jeden solchen Gewährung emittiert werden. Jeder Warrant berechtigt den Inhaber nach dem für diesen Warrant geltenden Emissionsdatum für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Emission zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis, der 150 Prozent der Konversionsrate pro Aktie entspricht.

Bayline Capital Partners fungierte als Finanzberater von High Tide.

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein in Alberta ansässiges und auf den Einzelhandel spezialisiertes Cannabisunternehmen, das sein Geschäftsfeld auf die Herstellung und den Großhandel von Raucherbedarfsartikel und Cannabis-Lifestyleprodukten erweitert hat. Es handelt sich um ein vertikal integriertes Unternehmen auf dem kanadischen Cannabismarkt mit Portfolio-Tochtergesellschaften, einschließlich Canna Cabana Inc., KushBar Inc. Grasscity.com, Smoker's Corner Ltd., RGR Canada Inc. und Famous Brandz Inc.. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren. Zu den wichtigsten Investoren von High Tide in dieser Branche zählen Aphria Inc. (TSX: APHA) (NYSE: APHA) und Aurora Cannabis Inc. (NYSE: ACB) (TSX: ACB) (FRA: 21P).

Angesichts der Deregulierung von Cannabis zur Freizeitanwendung durch Erwachsene in ganz Kanada sind Canna Cabana Inc. und seine 27 Markenläden ein beträchtliches Einzelhandelsunternehmen mit einem ausgeklügelten und dennoch spielerischen Kundenerlebnis. KushBar Inc. ist ein zweites Cannabis-Einzelhandelsgeschäft mit drei aktiven Läden in Alberta, die eine moderne Erfahrung bieten, die auf den wachsenden Kundenstamm in Alberta und Ontario ausgerichtet ist. Grasscity.com, das seit 2000 in Amsterdam ansässig ist, ist mit etwa 5,8 Millionen Besuchern pro Jahr der weltweit führende und meistgesuchte Online-Händler für Rauchzubehör und Lifestyle-Cannabisprodukte. Smokers Corner, das 2009 gegründet und von der Canadian Franchise Association genehmigt wurde, ist mit zurzeit elf Niederlassungen die größte kanadische Gegenkulturkette. RGR Canada Inc., das den Kern des Geschäfts von High Tide darstellt, ist ein qualitativ hochwertiger und innovativer Designer, Hersteller und Vertriebshändler von Cannabiszubehör. Famous Brandz Inc. ist durch Partnerschaften mit Prominenten und Unterhaltungsunternehmen wie Snoop Dogg und Paramount Pictures ein führender Hersteller lizenzierter Lifestyle-Accessoires. Die Produkte von Brandz werden weltweit an Groß- und Einzelhändler verkauft.

Weitere Informationen über High Tide Inc. finden Sie unter www.hightideinc.com sowie auf seiner Profilseite auf SEDAR unter www.sedar.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug die Fähigkeit von High Tide, auf seiner bestehenden Cannabis-Einzelhandelsstrategie aufzubauen, um der Marktnachfrage und den Bedürfnissen der Mainstream-Cannabiskonsumenten gerecht zu werden, sowie die Wachstums- und Expansionsaussichten und -aussichten von High Tide. Solche Informationen und Aussagen, die hierin als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen abgegeben. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Entwicklungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Annahmen über zukünftige Ereignisse wider. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder betreffen (im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie "voraussichtlich", "erwartet", "beabsichtigt", "prognostiziert", "antizipiert", "plant", "projiziert", "schätzt", "annehmen", "geht davon aus" identifiziert werden, "Bedürfnisse", "Strategie", "Ziele", "Zielsetzung" oder Variationen davon, oder dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann", "können", "könnte", würde", "dürfte" oder " wird " ergriffen, eintreten oder erreicht werden, oder das Negativ eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und anderer ähnlicher Terminologie) keine Aussagen über historische Fakten sind und zukunftsgerichtete Aussagen sein können.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die sich als falsch erweisen könnten. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen darüber, dass High Tide seinen Geschäftsplan umsetzen kann bzw. dass High Tide eine oder mehrere Lizenzen von der Gaming, Liquor & Cannabis Commission in Alberta, vom Liquor Distribution Branch in British Columbia, von der Liquor, Gaming and Cannabis Authority in Manitoba, von der Alcohol and Gaming Commission in Ontario oder von der Liquor and Gaming Authority in Saskatchewan erhalten wird, die dem Unternehmen die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs von Canna Cabana Inc. und KushBar Inc. ermöglichen. High Tide hält diese Annahmen unter den gegebenen Umständen für angemessen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eine oder mehrere der hierin dargelegten staatlichen, branchenspezifischen, marktbezogenen, operativen oder finanziellen Ziele erreicht werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen innewohnen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthalten sind.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen ist High Tide nicht verpflichtet, eine Person zu informieren, wenn ihr ein unzutreffendes oder fehlendes Ergebnis einer zukunftsgerichteten Aussage bekannt wird, noch beabsichtigt oder übernimmt sie eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diese Erklärung eingeschränkt und werden, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung abgegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Raj Grover, President & Chief Executive Officer of High Tide Inc.; Tel: (403) 770-9435; Email: Raj@HighTideInc.com ; Web: www.HighTideInc.com

