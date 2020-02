IRW-PRESS: Hollister Biosciences Inc. : Rebel Hemp Company, ein Geschäftszweig von Hollister Biosciences Inc., plant Markteinführung einer Linie von Hanf-Prerolls in Premiumqualität

Hollister Biosciences Inc. - der Erfinder von HashBone, Kaliforniens Nr. 1 unter den Haschisch-Prerolls - gibt die Markteinführung von Hanf-Raucherprodukten von Rebel Hemp Company bekannt.

Vancouver, BC, 18. Februar 2020 - Hollister Biosciences Inc. (CSE: HOLL, FRANKFURT: HOB) (das Unternehmen, Hollister Cannabis Co. oder Hollister) gibt über seinen Hanf-Geschäftszweig Rebel Hemp Company mit Stolz die Markteinführung seiner Hanf-Prerolls in Premiumqualität bekannt.

Hollister hat eine Absichtserklärung (Letter of Intent/LOI) im Hinblick auf eine geplante Abnahmevereinbarung (die Vereinbarung) mit der Firma Mountain Financial Solutions LLC (Mountain Financial) unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird Hollister von Mountain Financial rund 1.000 Pfund Hanf kaufen, der in verschiedenen Hanfprodukten zum Rauchen - insbesondere in den Hanf-Prerolls in Premiumqualität der Marke Rebel Hemp Company - verwendet werden soll.

Die Prerolls der Rebel Hemp Company werden sowohl einzeln als auch in Päckchen verkauft. Alle Hanf-Prerolls der Rebel Hemp Company werden von Hollister hergestellt. Dafür wird Hanf zum Rauchen verwendet, der auf der Farm von Mountain Financial in Paso Robles (Kalifornien) angebaut wird. Die ausgewählten CBD-reichen Hanfsorten bieten Rauchern ein beständiges, geschmacksvolles und entspannendes Erlebnis.

Ronald Hodge von Mountain Financial Solutions erklärt im Hinblick auf die Vereinbarung: Wir sind glücklich, unsere Vereinbarung mit Hollister Cannabis Co. bekannt geben zu können, und freuen uns auf eine lange und fruchtbare Zusammenarbeit. Ich kenne Carl schon seit über 20 Jahren und kann sagen, dass er zu den Besten der Branche gehört.

Carl Saling, Gründer, CEO und Director von Hollister Biosciences Inc., meint dazu: Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit Mountain Financial Solutions LLC. Die einzigartigen CBD-Hanf-Anbausorten dieser Firma sind genau das, was wir für unsere Preroll-Linie aus Hanf zum Rauchen gesucht haben.

Über Mountain Financial Solutions LLC

Mountain Financial Solutions, LLC hat seinen Firmensitz in der Weinregion Paso Robles in Kalifornien. Derzeit werden zahlreiche Hanfstämme für den Einsatz in Raucherprodukten auf einer Farm mit 100 Acres Nutzfläche angebaut, die von wunderschönen Weingärten umgeben ist. Die hier geernteten Hanfblüten haben die beste Qualität in ganz Kalifornien.

Über Hollister Biosciences Inc.

Hollister Biosciences Inc. ist ein in Kalifornien ansässiges, vertikal integriertes Cannabisunternehmen mit der Vision, das gefragte Premium-Markenportfolio an innovativen, qualitativ hochwertigen kalifornischen Cannabis- und Hanfprodukten zu sein. Hollister wendet ein vertikal integriertes Modell mit hohen Margen an und kontrolliert dabei den gesamten Prozess - von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum Vertrieb bzw. vom Saatgut zum Regal. Die Produkte von Hollister Cannabis Co. umfassen HashBone, das erste handwerklich hergestellte, mit Haschisch angereicherte, vorgerollte Produkt der Marke, sowie das lösungsmittelfreie Bubble-Hash, vorverpackte Blüten, vorgerollte Produkte, Tinkturen, Verdampfungsprodukten und Vollspektrum-CBD-Tinkturen für Haustiere. Hollister Cannabis Co. bietet außerdem die White-Label-Herstellung von Cannabisprodukten. Unsere kalifornische 100-%-Tochtergesellschaft Hollister Cannabis Co. ist das erste staatliche und lokal lizenzierte Cannabisunternehmen in der Stadt Hollister (Kalifornien), dem Geburtsort des American Biker.

Website: www.hollistercannabisco.com

HOLLISTER BIOSCIENCES INC.:

Kontaktdaten des Unternehmens: klee@k2capital.ca Tel: 604-961-0296

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollten solche zukunftsgerichteten Aussagen nicht überbewertet werden, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sich diese als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken können sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Dazu zählen auch diverse Risikofaktoren, die in den vom Unternehmen veröffentlichten Unterlagen beschrieben werden und im Unternehmensprofil auf www.sedar.com zu finden sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

