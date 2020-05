IRW-PRESS: Jadar Lithium Ltd.: Neue Entdeckung von Borat- und Lithium-Mineralisierungsabschnitten bei Projekt Rekovac

Höhepunkte

- Erfolgreiche erste 2 stratigrafische Diamantbohrlöcher auf insgesamt 1.238,1 m abgeschlossen (REK_001 und REK_002)

- Eingelagerte Borat- und Lithiummineralisierung in beiden Bohrlöchern beobachtet

- Bohrprogramm bestätigt Potenzial des Projekts Rekovac, ein umfassendes Mineralsystem zu beherbergen

- Bohrlöcher in großen Abständen. REK_002 liegt 1,8 km südlich von REK_001. Ziel ist seitlich in Richtung Osten, Westen sowie in der Tiefe weiterhin offen

- REK_002 durchschnitt bedeutsame Intervalle auf 49 m mit über 20.000 ppm B2O3 ab 51,5 m, einschließlich:

o 6,75 m mit 21.860 ppm B2O3 und 278 ppm Li2O ab 170,4 m (einschließlich 0,6 m mit 26.565 ppm B2O3 und 258 ppm Li2O ab 176,55 m)

o 0,4 m mit 60.858 ppm B2O3 und 108 ppm Li2O ab 263,15 m

o 8,2 m mit 21.390 ppm B2O3 und 496 ppm Li2O ab 269,6m

o 9,15 m mit 31.820 ppm B2O3 und 321 ppm Li2O ab 305,35 m (einschließlich 3,44 m mit 39.928 ppm B2O3 und 215 ppm Li2O ab 311,1 m)

o 7,3 m mit 29.570 ppm B2O3 und 303 ppm Li2O ab 387 m (einschließlich 1,8m mit 32.683 ppm B2O3 und 344 ppm Li2O ab 388,9 m)

- REK_001 durchschnitt zwei Abschnitte mit eingelagerter Searlesitmineralisierung, die 2,5 m mit über 10.000 ppm B2O3 ab 515,9 m ergab

- Serbische Regierung begrüßt Investoren für Batterie- und Elektrofahrzeugwerke

- Rio Tino geht davon aus, 2021/22 mit Entwicklung seines Lithiumboratprojekts im Wert von geschätzten 1,4 Mrd. Euro zu beginnen

Jadar Resources Limited (ASX: JDR) (Jadar oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse seines ersten Diamantbohrprogramms beim Projekt Rekovac im Zentrum von Serbien (Abbildung 1) bekannt zu geben.

Non-Executive Chairman of the Board Luke Martino sagte: Dies sind äußerst erfolgreiche und bedeutsame Ergebnisse, die die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Borate und Lithium in Europa für diese expandierenden Märkte und Anwendungen weiter verbessern und die Überprüfung des kürzlich erworbenen peruanischen Goldvorkommens durch das Unternehmen sowie die Bekanntgabe der ersten Ressourcenschätzungen gemäß JORC 2012 für dieses Projekt am 10. Februar 2020 ergänzen.

General Manager of Exploration Dejan Jovanovic sagte: Ich bin überaus erfreut zu sehen, dass im Rahmen der Bohrungen in großen Abständen bei der Konzession Rekovac eine äußerst umfassende Borat- und Lithiummineralisierung mit beträchtlichem Gehalt und Mächtigkeit identifiziert wurde. Die Bohrergebnisse lieferten ausgezeichnete Vektoren und werden bei der Priorisierung äußerst hilfreich sein, was weitere Explorationen rechtfertigt, um ein besseres Verständnis des Projekts Rekovac zu erlangen. Wir sind zuversichtlich, dass weitere Bohrungen das Potenzial dieses Gebietes bestätigen sollten, Abschnitte mit hochgradigerer Borat- und Lithiummineralisierung bereitzustellen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.001.png

Abb. 1: Standortplan des Projekts Rekovac

Das Bohrprogramm wurde konzipiert, um das durch einen Tiefstwert der Schwerkraft angezeigte Neogen-Becken zu erproben, das angesichts früherer Probennahmeergebnisse als vielversprechend für Lagerstätten in Zusammenhang mit der Emanation von mit Lithium und Bor angereicherten Flüssigkeiten und deren Präzipitaten gilt.

Das Phase-1-Erkundungsbohrprogramm umfasste zwei Diamantbohrlöcher: REK_001, das bis in eine Tiefe von 600,1 Meter gebohrt wurde, und REK_002, das bis in eine Tiefe von 638 Metern gebohrt wurde (insgesamt 1.238,1 Meter). Insgesamt wurden 339 Bohrkernproben geochemisch analysiert und 16 Proben zur Identifizierung der Mineralphase mittels Röntgenbeugung untersucht. Die Standorte der Bohrkragen sind in Abbildung 2 dargestellt und Details zu Bohrkragen-, Analyse- und XRD-Ergebnissen sind in den Tabellen 1, 2 und 3 angegeben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.002.jpeg

Abb. 2 Projekt Rekovac - Standortplan der Bohrlöcher hinsichtlich Geologie und Schwerkraft

Im Rahmen der Bohrungen wurden zahlreiche Sequenzen durchschnitten, die hohe Borkonzentrationen enthielten. Diese waren im Natriumborosilicat-Mineral enthalten, das vorläufig als Searlesit (bis zu 60.858 Teile Bortrioxid pro Million/ppm) sowie als Lithium-Ton-Mineral (bis zu 969 Teile Lithiumoxid pro Million) identifiziert wurde. Die Analysedaten werden als partiell angesehen und alle Intervalle, die mehr als 10.000 Teile Bortrioxid pro Million enthalten, werden mittels einer hochgradigen Natriumhydroxidfusion/ICP-Analyse auf den gesamten Bor- und Lithiumgehalt weiter analysiert.

Bohrloch REK_001 stieß auf zwei Sequenzen mit einer eingelagerten Mineralisierung, die durch Searlesit in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen und millimetergroßen radialen Kristallen repräsentiert wird, die in den parallelen Schichten ab 515,9 Meter und über 195 Meter in einer erhöhten Boratgeochemie ab 405 Meter eingeschränkt sind.

REK-001 ergab 2,5 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 484 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 515,9 Meter, einschließlich:

- 0,6 m mit 16.454 ppm B2O3 und 474 ppm Li2O ab 515,9 m

- 1,9 m mit 12.349 ppm B2O3 und 484 ppm Li2O ab 578,5 m

Nach dem Abschluss von REK_001 wurde das Bohrgerät 1,8 Kilometer in Richtung Süden verlegt und REK_002 abgeschlossen. Bohrloch REK_002 stieß auf fünf mineralisierte Sequenzen, die durch Searlesit als dominierendes und wichtigstes Mineral in Form von unregelmäßigen schmalen Erzgängen, Flecken, Schichten in der oberen stratigrafischen Sequenz ab 35 Meter sowie millimetergroßen dispergierten Searlesitkernstücken in der unteren stratigrafischen Sequenz ab 98,8 Meter repräsentiert werden.

REK-002 durchschnitt über 171 Meter mit über 10.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 969 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 35 Meter, einschließlich 49,6 Meter mit über 20.000 Teilen Bortrioxid pro Million und bis zu 624 Teilen Lithiumoxid pro Million ab 51,5 Meter.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.003.png

Abb. 3: Fotografien der häufigsten Formen von Searlesitkristallen im Bohrloch REK-002 bei Rekovac

-

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.004.jpeg

-

Abb. 4: Projekt Rekovac - Querschnitt (Blickrichtung Westen)

Angesichts der Tatsache, dass das Bohrprogramm in beiden Bohrlöchern auf eine beträchtliche Menge an eingelagerter Mineralisierung sowie eine 100-prozentige Erfolgsrate bei der Durchteufung von Mineralen stieß, ist das Unternehmen der Auffassung, dass das Becken groß genug ist, um ein Gebiet mit einem besseren Konzentrationsmechanismus zu beherbergen, das eine größere mineralisierte Mächtigkeit sowie Bor- und Lithiumgehalte beherbergen könnte. Angesichts einer Analogie, die den Lagerstätten in der Region ähnlich ist, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass die bis dato bei der Konzession Rekovac gebohrte Mineralisierung distal zu einem größeren Körper einer traditionellen Boratmineralisierung liegt.

In Anbetracht der Verteilung von Bor und Lithium in den Bohrlöchern sowie der Mächtigkeit der eingelagerten Mineralisierung und der lakustrischen borathaltigen Sequenz sind die Ziele für eine Bor-Lithium-Mineralisierung in Richtung Osten, Westen und Süden sowie in der Tiefe weiterhin offen. Die beiden Bohrlöcher sind 1,8 Kilometer voneinander entfernt, wobei sich das zweite Bohrloch südlich des ersten befindet. Bei der einen Mächtigkeit handelt es sich um eine mutmaßliche Verdickung der mineralisierten Schichten seitlich im pelitischen Abschnitt und bei der anderen um das Potenzial für ein früheres Mineralisierungsereignis (untere Stratigrafie).

Die Schwerkraftuntersuchung weist darauf hin, dass das Rekovac-Becken in Richtung Norden und Süden größtenteils weiterhin offen ist und somit ein gutes potenzielles Ziel darstellt, das zukünftige Aufmerksamkeit erfordert.

Während REK_001 in der Tiefe von REK_002 auf niedrigere Lithium- und Borwerte stieß, hat das Unternehmen bei REK_002 viel von den geologischen Ergebnissen der Formation des Sedimentbeckens gelernt, was für die Entwicklung seiner zukünftigen Bewertungsprogramme von entscheidender Bedeutung sein wird.

Der Abschluss des Bohrprogramms hat es dem Unternehmen ermöglicht, alle erforderlichen Unterlagen für die Verlängerung der Konzession Rekovac für eine Laufzeit von drei Jahren fertigzustellen. Das Unternehmen geht davon aus, in naher Zukunft den Verlängerungsbescheid des serbischen Ministeriums für Bergbau und Energie zu erhalten.

Im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, sein Portfolio an Aktiva mit dem Erwerb des Goldprojekts Yanamina zu diversifizieren und das Hauptaugenmerk seiner Ressourcen auf Projekte zu richten, die den Aktionären wahrscheinlich eine höhere Rendite bescheren, hat das Unternehmen eine Bewertung seiner serbischen Explorationsergebnisse durchgeführt. Infolge der umgesetzten rigorosen Projektpriorisierung hat das Unternehmen beschlossen, das Hauptaugenmerk seiner serbischen Ressourcen auf sein Projekt Rekovac zu richten, und versucht, seine Projekte Cer und Vranje-South aufzugeben. Darüber hinaus hat das Unternehmen Anträge für weitere serbische Explorationsgenehmigungen in diesem Gebiet eingereicht. Bedauerlicherweise kommt es aufgrund der jüngsten weltweiten Ereignisse in Zusammenhang mit COVID-19 zu einigen Verzögerungen bei den Anträgen des Unternehmens.

Über die Geologie des Projekts Rekovac

Die Explorationskonzession Rekovac umfasst Becken aus dem Neogen mit kontinentalen Sedimenten, die als frühes und mittleres Miozän kartiert wurden. Das Becken hat eine längliche Form und wird grob durch zwei tiefliegende, parallele Verwerfungen begrenzt, die ein in Nordost-Südwest-Richtung verlaufendes, oberflächennahes Absenkbecken bilden, das allmählich mit lakustrischen Sedimenten aus dem unteren Miozän und marinen Sedimenten aus dem mittleren Miozän gefüllt wird. Das Untergrundgestein besteht aus Ophiolithen, älteren Metasedimentsequenzen und Flyschsedimenten aus der Kreide. Die borathaltigen Schichten aus dem frühen Miozän liegen übereinstimmend oberhalb der Grundgebirgsformation und weisen im südlichen und zentralen Teil des Projektgebiets eine gute Oberflächenexpositionen auf. Ein dominanter sedimentärer Abschnitt, bestehend aus meist laminiertem bis schlecht gebettetem dolomitischem Tonstein, Schluffstein und Mergelstein, geht mit Ascheregentuffen und tuffsteinartigen Sandsteinen einher. Feine pelitische Sedimente stehen häufig mit Dolomit und Analcim in Zusammenhang. Die Bohrungen weisen auf mehrere mächtige Zonen mit borathaltigen Sedimenten hin, wobei eine obere Zone von unregelmäßigen kristallinen Anhäufungen, Flecken sowie schmalen Searlesiterzgängen und eine untere Zone von disseminierten Searlesitkörnern geprägt ist.

Die Formation aus dem frühen Miozän erstreckt sich sowohl in Richtung Norden als auch in Richtung Süden, wo sie unter jüngeren marinen fossilen Sedimenten verborgen ist, die aus Schluffstein, Sandstein und groben klastischen Sequenzen bestehen. Der östliche Teil des Lizenzgebiets liegt über klastischen Formationen, die aus Konglomeraten und Muren bestehen.

Über Borate and Lithium

Boratlagerstätten bilden sich als geschichtete chemische Präzipitate in verborgenen salinisch-alkalischen Wattumgebungen, in der Regel mit großer Flächenausdehnung (drei bis fünf Quadratkilometer). Die meisten geschichteten Borate treten als Hydrate auf, die für gewöhnlich durch Verdunstungskonzentration in geschlossenen Becken gebildet werden. Sowohl Bor als auch Lithium konzentrieren sich in den Flüssigkeiten, die aus Quellen oder Alterationen von Tuffflözen stammen, weshalb diese beiden Elemente oft miteinander in Verbindung gebracht werden. Erhöhte Lithiumwerte sind in Boratbecken relativ üblich und werden häufig mit Smektitton, Tuffstein oder Jadarit in Verbindung gebracht.

Lakustrische Tonschichten bilden das dominierende Umfeld. Verborgene und undurchlässige Tonhüllen tragen dazu bei, diese hochlöslichen Minerale zu erhalten. Die meisten Boratminerale sind wasserhaltige Verbindungen, die aus Alkali- oder Erdalkalielementen (Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Lithium) bestehen. Boratminerale bilden eine Reihe von rein natriumhaltigen bis hin zu rein kalkhaltigen Arten, die jeweils eine abnehmende Löslichkeit und somit eine größere Stabilität an der Erdoberfläche aufweisen. Die Lagerstätten, die am wirtschaftlichsten abbaubar sind, bestehen vorwiegend aus Natrium- oder Kalziumboraten, wobei erstere aufgrund der leichteren Verarbeitung höher geschätzt werden.

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Luke Martino

Non-Executive Chairman

Tel: +61 8 6489 0600

E-Mail: luke@jadar.com.au

Diese ASX-Ankündigung wurde vom Vorstand von Jadar Resources Limited zur Veröffentlichung genehmigt.

Erklärung der sachverständigen Person

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsziele oder Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Dejan Jovanovic, einer sachkundigen Person, die Mitglied der European Federation of Geologist (EurGeol) ist, zusammengestellt wurden. Die Europäische Föderation der Geologen ist ein Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code 'Recognised Professional Organisation' (RPO). Ein RPO ist eine akkreditierte Organisation, der die zuständige Person gemäß den Berichtsstandards des JORC-Codes angehören muss, um Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven über die ASX zu veröffentlichen. Herr Jovanovic ist der General Manager, Exploration und ist ein Vollzeitangestellter des Unternehmens. Herr Jovanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der betrachteten Lagerstätte sowie für die Tätigkeit, die durchgeführt wird, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des JORC "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (Australasischer Code für die Meldung von Explorationsergebnissen, Mineralressourcen und Erzreserven) zu qualifizieren. Herr Jovanovic stimmt der Aufnahme der Angelegenheiten in den Bericht auf der Grundlage seiner Informationen in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Haftungsausschluss

Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Wörter wie erwarten, fühlen, glauben, werden, können, rechnen mit, Potenzial und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Diese Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die zukünftige Produktion, Ressourcen oder Reserven sowie Explorationsergebnisse. All diese Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die zum Teil nur schwer vorherzusagen sind und im Allgemeinen nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Diese Risiken und Unsicherheiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht oder prognostiziert werden. Sie beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf (i) Risiken in Bezug auf die Auswertung von Bohrergebnissen, die Geologie, den Gehalt und die Kontinuität von Minerallagerstätten sowie Schlussfolgerungen aus wirtschaftlichen Bewertungen; (ii) Risiken in Bezug auf mögliche Variationen in den Reserven, des Gehalts, der geplanten Abbauverwässerung und des Erzverlustes sowie den Gewinnungsraten und Veränderungen der Projektparameter im Zuge der Verfeinerung der Pläne; (iii) das Potenzial für Verzögerungen bei den Explorations- oder Erschließungsaktivitäten des Unternehmens oder der Durchführung von Machbarkeitsstudien; (iv) Risiken in Bezug auf Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen; (v) Risiken in Bezug auf die Unfähigkeit, eine angemessene Finanzierung zeitgerecht und zu akzeptablen Bedingungen zu sichern, oder Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen oder der Durchführung von Erschließungs- oder Bauarbeiten; und (vi) andere Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Aussichten, die Konzessionsgebiete und die Geschäftsstrategie des Unternehmens. Unser Publikum wird ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemeldung gelten. Wir verpflichten uns nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu überarbeiten und zu verbreiten, um Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemeldung eintreten, bzw, dem Eintreten oder Nichteintreten von Ereignissen Rechnung zu tragen.

Über die Zone Vardar

Pelitische Sedimente sammelten sich in mehreren halbverbundenen Becken entlang eines geologischen Trends an, der heute als Zone Vardar bezeichnet wird (Abbildung 1). Die Zone Vardar erstreckt sich vom Norden des Iran bis nach Bosnien und Herzegowina, wo sie am Rande der alpinen Formationen zu verschwinden scheint. Die Becken entlang des langen, schmalen Abschnitts variieren in puncto Größe, Form und Sedimentation stark. Die Zone Vardar wurde durch die Bewegung zwischen zwei tektonischen Plattengrenzen gebildet. Diese tektonischen Kräfte führen zu rautenförmigen - auseinanderziehenden - Becken zwischen den stabileren Beckengrenzen. Die entsprechenden Becken werden als lakustrische und marine Sedimente kartiert. Die Lagerstätten treten in lakustrischem oberflächennahem Wasser und Wattumgebungen auf und gehen für gewöhnlich mit Kalk, alkalischem Vulkangestein und Tuffstein einher.

In der Balkanregion wurden in den letzten Jahren Borat- und Lithiumminerallagerstätten und -vorkommen entdeckt. Diese Vorkommen wurden kaum erprobt, während die Lithiummineralisierung kürzlich bei Bohrungen im serbischen Jadar-Becken in Zusammenhang mit Boraten vorgefunden wurde. Neben der Jadaritlagerstätte, die die größte Lithium-Borat-Lagerstätte der Welt ist, wurden Borate in Piskanja und Pobrdje im Jarandol-Becken sowie im Valjevo-Becken vorgefunden. Einige der erstklassigen Boratlagerstätten kommen in der Zone Vardar vor. Die Boraxlagerstätte Kirka in der Türkei ist das weltweit größte Boratvorkommen und liegt im mittleren Teil des Trends Vardar. Die Zone Vardar beherbergt etwa 75 Prozent der weltweiten Borreserven.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Tabelle 1 - Positionen des Bohrkragen

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.005.png

Tabelle 2 - Probenahmeintervalle mit Bor- und Lithiumwerten

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

(m)

REK_03526284,285,0,6 100 322 60 129

01 3 6 2

REK_03526285,287,2,7 150 483 100215

01 4 2 9

REK_03526287,290,2,6 130 419 90 194

01 5 9 5

REK_03526290,293 2,5 140 451 90 194

01 6 5

REK_03526293 295,2,6 150 483 110237

01 7 6

REK_03526295,297 1,4 290 934 150323

01 8 6

REK_03526297 298,1,4 320 1030140301

01 9 4

REK_03527298,300,1,8 330 1063160344

01 1 4 2

REK_03527300,303,3 200 644 180388

01 2 2 2

REK_03527303,306,3 160 515 160344

01 3 2 2

REK_03527306,309,3 160 515 160344

01 4 2 2

REK_03527309,312,3 180 580 130280

01 5 2 2

REK_03527312,314,2,3 160 515 170366

01 6 2 5

REK_03527314,316,2,4 220 708 120258

01 7 5 9

REK_03527316,317,0,8 160 515 200431

01 8 9 7

REK_03527317,319,1,5 140 451 210452

01 9 7 2

REK_03528319,320,1,6 200 644 180388

01 0 2 8

REK_03528320,322,1,4 120 386 190409

01 1 8 2

REK_03528322,323,1,5 120 386 220474

01 2 2 7

REK_03528323,325,1,6 120 386 280603

01 3 7 3

REK_03528325,326,1,6 110 354 300646

01 4 3 9

REK_03528326,328,1,6 90 290 300646

01 5 9 5

REK_03528328,329,1,3 110 354 250538

01 6 5 8

REK_03528329,330,1,1 130 419 300646

01 7 8 9

REK_03528330,332 1,1 110 354 390840

01 8 9

REK_03528332 332,0,9 60 193 50 108

01 9 9

REK_03529332,336,3,9 160 515 200431

01 1 9 8

REK_03529336,340,3,9 750 2415190409

01 2 8 7

REK_03529340,344,4 110 354 230495

01 3 7 7

REK_03529344,348,3,9 110 354 240517

01 4 7 6

REK_03529348,352,3,9 130 419 240517

01 5 6 5

REK_03529352,356,3,9 80 258 150323

01 6 5 4

REK_03529356,357,1,5 130 419 240517

01 7 4 9

REK_03529357,361,4 120 386 240517

01 8 9 9

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03529361,365,4 130 419 270581

01 9 9 9

REK_03530365,370,4,2 80 258 190409

01 0 9 1

REK_03530370,374,4,2 90 290 220474

01 1 1 3

REK_03530374,378,4,2 80 258 160344

01 2 3 5

REK_03530378,382,3,7 110 354 140301

01 3 5 2

REK_03530382,386 3,8 100 322 160344

01 4 2

REK_03530386 389,3,7 110 354 190409

01 5 7

REK_03530389,392,2,7 90 290 210452

01 6 7 4

REK_03530392,392,0,3 150 483 100215

01 7 4 7

REK_03530392,396,4,1 140 451 320689

01 8 7 8

REK_03530396,400,4,1 130 419 160344

01 9 8 9

REK_03531400,405 4,1 230 741 260560

01 1 9

REK_03531405 409 4 18405925280603

01 2

REK_03531409 413 4 230 741 220474

01 3

REK_03531413 417 4 230 741 230495

01 4

REK_03531417 421 4 25808308240517

01 5

REK_03531421 425,4,1 780 2512170366

01 6 1

REK_03531425,429,4,1 230 741 180388

01 7 1 2

REK_03531429,433,4,2 290 934 170366

01 8 2 4

REK_03531433,437,4,1 680 2190180388

01 9 4 5

REK_03532437,441,4,1 24507889220474

01 0 5 6

REK_03532441,445,4,2 750 2415200431

01 1 6 8

REK_03532445,449,4,1 290 934 200431

01 2 8 9

REK_03532449,453,3,6 620 1996200431

01 3 9 5

REK_03532453,457,3,6 920 2962240517

01 4 5 1

REK_03532457,460 2,9 290 934 270581

01 5 1

REK_03532460 463 3 16705377340732

01 6

REK_03532463 467,4,1 18505957380818

01 7 1

REK_03532467,471,4,1 880 2834280603

01 8 1 2

REK_03532471,475,4,2 610 1964250538

01 9 2 4

REK_03533475,479,4,2 670 2157250538

01 1 4 6

REK_03533479,483,4,3 19406247260560

01 2 6 9

REK_03533483,487,4 800 2576230495

01 3 9 9

REK_03533487,491,4 990 3188190409

01 4 9 9

REK_03533491,495,4 19906408170366

01 5 9 9

REK_03533495,499,4 16605345200431

01 6 9 9

REK_03533499,503,4 270 869 180388

01 7 9 9

REK_03533503,507,4 500 1610220474

01 8 9 9

REK_03533507,511,4 610 1964150323

01 9 9 9

REK_03534511,514,3 19106150210452

01 0 9 9

REK_03534514,515,1 20506601210452

01 1 9 9

REK_03534515,516,0,6 51101645220474

01 2 9 5 4

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03534516,517,0,6 730 2351290624

01 3 5 1

REK_03534517,517,0,6 590 1900290624

01 4 1 7

REK_03534517,518,0,6 24607921240517

01 5 7 3

REK_03534518,519,1 13304283210452

01 6 3 3

REK_03534519,521,2 10503381170366

01 7 3 3

REK_03534521,523,2 290 934 140301

01 8 3 3

REK_03534523,526,2,9 260 837 130280

01 9 3 2

REK_03535526,530,4 790 2544190409

01 1 2 2

REK_03535530,534,4 540 1739190409

01 2 2 2

REK_03535534,538,4 270 869 190409

01 3 2 2

REK_03535538,542,4 310 998 190409

01 4 2 2

REK_03535542,546,4 330 1063190409

01 5 2 2

REK_03535546,548,2 310 998 170366

01 6 2 2

REK_03535548,550 1,8 260 837 160344

01 7 2

REK_03535550 551,1,7 270 869 220474

01 8 7

REK_03535551,555,4,1 14304605250538

01 9 7 8

REK_03536555,559,4,1 790 2544290624

01 0 8 9

REK_03536559,564,4,2 480 1546240517

01 1 9 1

REK_03536564,568,4,2 380 1224210452

01 2 1 3

REK_03536568,571,3,1 340 1095230495

01 3 3 4

REK_03536571,574,3,1 450 1449290624

01 4 4 5

REK_03536574,576 1,5 320 1030290624

01 5 5

REK_03536576 577,1,5 300 966 210452

01 6 5

REK_03536577,578,1 830 2673230495

01 7 5 5

REK_03536578,579,1 43301394210452

01 8 5 5 3

REK_03536579,580,0,9 33401075240517

01 9 5 4 5

REK_03537580,581,1 310 998 260560

01 1 4 4

REK_03537581,585,3,9 270 869 200431

01 2 4 3

REK_03537585,588,3,4 260 837 70 151

01 3 3 7

REK_03537588,592,4 250 805 60 129

01 4 7 7

REK_03537592,596,3,7 260 837 210452

01 5 7 4

REK_03537596,600,3,7 710 2286280603

01 6 4 1

REK_0353914,718,94,2 14104540340732

02 1

REK_0353918,923,14,2 830 2673210452

02 2

REK_0353923,127,34,2 460 1481220474

02 3

REK_0353927,331,54,2 23707631230495

02 4

REK_0353931,535 3,5 28809274320689

02 5

REK_0353935 38,13,1 31801024300646

02 6 0

REK_0353938,143,15 45501465150323

02 7 1

REK_0353943,147,24,1 22107116130280

02 8

REK_0353947,251,54,3 32301040150323

02 9 1

REK_0354051,555,84,3 62402009170366

02 0 3

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_0354055,860,34,5 920 2962160344

02 1

REK_0354060,364,84,5 990 3188150323

02 2

REK_0354064,869,54,7 46201487180388

02 3 6

REK_0354069,573,84,3 13004186280603

02 4

REK_0354073,878,24,4 31501014450969

02 5 3

REK_0354078,282,54,3 42801378320689

02 6 2

REK_0354082,586,54 33901091210452

02 7 6

REK_0354086,590,54 18906086190409

02 8

REK_0354090,594,54 37901220220474

02 9 4

REK_0354194,597,83,3 37601210190409

02 1 7

REK_0354197,898,81 62702018180388

02 2 9

REK_0354198,8100,1,7 49901606180388

02 3 5 8

REK_03541100,102,1,7 75202421170366

02 4 5 2 4

REK_03541102,103,1,7 31701020210452

02 5 2 9 7

REK_03541103,105,2 64502076180388

02 6 9 9 9

REK_03541105,108 2,1 58301877190409

02 7 9 3

REK_03541108 110,2,2 60601951170366

02 8 2 3

REK_03541110,112,2,2 64602080160344

02 9 2 4 1

REK_03542112,114,2,1 62402009160344

02 0 4 5 3

REK_03542114,118 3,5 12904154210452

02 1 5

REK_03542118 121,3,5 440 1417170366

02 2 5

REK_03542121,124,3,4 38301233170366

02 3 5 9 3

REK_03542124,128,3,4 45301458160344

02 4 9 3 7

REK_03542128,132,4,2 12403993190409

02 5 3 5

REK_03542132,136,4,2 10503381150323

02 6 5 7

REK_03542136,141 4,3 42101355220474

02 7 7 6

REK_03542141 145,4,2 25608243350754

02 8 2

REK_03542145,149,4 42401365170366

02 9 2 2 3

REK_03543149,151,2,3 49901606150323

02 1 2 5 8

REK_03543151,152,1 41401333140301

02 2 5 5 1

REK_03543152,153,1,1 31401011150323

02 3 5 6 1

REK_03543153,154,1,2 64802086130280

02 4 6 8 6

REK_03543154,156,2 32301040140301

02 5 8 8 1

REK_03543156,158,2 730 2351160344

02 6 8 8

REK_03543158,160,2 24807986150323

02 7 8 8

REK_03543160,162,2 17305571150323

02 8 8 8

REK_03543162,164 1,2 57501851130280

02 9 8 5

REK_03544164 165,1,6 75202421120258

02 0 6 4

REK_03544165,167,1,6 53501722120258

02 1 6 2 7

REK_03544167,168,1,6 11403671110237

02 2 2 8

REK_03544168,170,1,6 52201680130280

02 3 8 4 8

REK_03544170,172 1,6 62302006130280

02 4 4 1

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03544172 173,1,6 71302295130280

02 5 6 9

REK_03544173,175,1,6 68102192130280

02 6 6 2 8

REK_03544175,176,1,35 63702051130280

02 7 2 55 1

REK_03544176,177,0,6 82502656120258

02 8 55 15 5

REK_03544177,178,1,45 47501529230495

02 9 15 6 5

REK_03545178,179,1,2 39201262290624

02 1 6 8 2

REK_03545179,180,1 36001159290624

02 2 8 8 2

REK_03545180,182,1,6 42801378250538

02 3 8 4 2

REK_03545182,183,1,5 12203928160344

02 4 4 9

REK_03545183,185,1,5 380 1224150323

02 5 9 4

REK_03545185,186,1,2 25508211150323

02 6 4 6

REK_03545186,187,1,2 25408179130280

02 7 6 8

REK_03545187,190,2,8 330 1063130280

02 8 8 6

REK_03545190,193,2,8 16205216160344

02 9 6 4

REK_03546193,195,1,9 39401268160344

02 0 4 3 7

REK_03546195,197,2,1 10403349190409

02 1 3 4

REK_03546197,199,1,9 630 2029230495

02 2 4 3

REK_03546199,201,1,9 54601758190409

02 3 3 2 1

REK_03546201,202,1,7 76802473130280

02 4 2 9 0

REK_03546202,204,1,2 10403349210452

02 5 9 1

REK_03546204,205,1,2 320 1030190409

02 6 1 3

REK_03546205,206,1,2 14404637220474

02 7 3 5

REK_03546206,207,1,2 33901091170366

02 8 5 7 6

REK_03546207,208,1,2 27108726200431

02 9 7 9

REK_03547208,210,1,2 30009660130280

02 1 9 1

REK_03547210,212,2 730 2351100215

02 2 1 1

REK_03547212,214,2 680 219070 151

02 3 1 1

REK_03547214,216,2 1120360670 151

02 4 1 1

REK_03547216,218,2 3890125270 151

02 5 1 1 6

REK_03547218,220,2 4920158490 194

02 6 1 1 2

REK_03547220,222,2 23907696150323

02 7 1 1

REK_03547222,224,2 20906730160344

02 8 1 1

REK_03547224,226 1,9 37401204160344

02 9 1 3

REK_03548226 228,2,3 48101548180388

02 0 3 8

REK_03548228,230,2 730 2351170366

02 1 3 3

REK_03548230,232,2 330 1063220474

02 2 3 3

REK_03548232,234,2 13704411250538

02 3 3 3

REK_03548234,236,2,1 46601500180388

02 4 3 4 5

REK_03548236,238,2 59401912170366

02 5 4 4 7

REK_03548238,240,2 41601339230495

02 6 4 4 5

REK_03548240,242,2 26008372280603

02 7 4 4

REK_03548242,244,2 25408179320689

02 8 4 4

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03548244,246,2 820 2640280603

02 9 4 4

REK_03549246,248,2 12604057280603

02 1 4 4

REK_03549248,250,2,1 860 2769270581

02 2 4 5

REK_03549250,252,1,6 16205216100215

02 3 5 1

REK_03549252,253,1,5 11903832110237

02 4 1 6

REK_03549253,255,2 20706665130280

02 5 6 6

REK_03549255,257,2 24107760150323

02 6 6 6

REK_03549257,259,2,2 20406569190409

02 7 6 8

REK_03549259,261,2 17405603170366

02 8 8 8

REK_03549261,263,1,35 17805732130280

02 9 8 15

REK_03550263,263,0,4 1890608550 108

02 0 15 55 0 8

REK_03550263,266,3,05 37501207120258

02 1 55 6 5

REK_03550266,269,3 25608243230495

02 2 6 6

REK_03550269,272,3 65602112290624

02 3 6 6 3

REK_03550272,275,3 67402170200431

02 4 6 6 3

REK_03550275,277,2,2 66202131190409

02 5 6 8 6

REK_03550277,279,1,5 60301941210452

02 6 8 3 7

REK_03550279,283,4,5 57901864200431

02 7 3 8 4

REK_03550283,286,2,9 23207470240517

02 8 8 7

REK_03550286,287,0,6 420 1352230495

02 9 7 3

REK_03551287,289,2,3 22807342210452

02 1 3 6

REK_03551289,291,1,5 280 902 200431

02 2 6 1

REK_03551291,293,2 240 773 60 129

02 3 1 1

REK_03551293,295,2 260 837 60 129

02 4 1 1

REK_03551295,296,1,6 260 837 60 129

02 5 1 7

REK_03551296,298,1,6 240 773 70 151

02 6 7 3

REK_03551298,301,3 240 773 230495

02 7 3 3

REK_03551301,303 1,7 220 708 230495

02 8 3

REK_03551303 304,1,6 29409467160344

02 9 6

REK_03552304,305,0,75 3020972460 129

02 0 6 35

REK_03552305,305,0,35 84502720110237

02 1 35 7 9

REK_03552305,307,2,1 89802891140301

02 2 7 8 6

REK_03552307,311,3,3 80102579210452

02 3 8 1 2

REK_03552311,314,3,4 12403992100215

02 4 1 5 0 8

REK_03552314,315,1,45 53401719160344

02 5 5 95 5

REK_03552315,318 2,05 45301458230495

02 6 95 7

REK_03552318 320 2 48101548290624

02 7 8

REK_03552320 322,2,6 14104540340732

02 8 6

REK_03552322,325,2,6 230 741 190409

02 9 6 2

REK_03553325,328,3 200 644 110237

02 1 2 2

REK_03553328,331,3 280 902 130280

02 2 2 2

REK_03553331,334,3 130 419 120258

02 3 2 2

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03553334,337,3 100 322 100215

02 4 2 2

REK_03553337,340,3 100 322 70 151

02 5 2 2

REK_03553340,343,3 100 322 90 194

02 6 2 2

REK_03553343,344 0,8 100 322 90 194

02 7 2

REK_03553344 344,0,7 910 2930100215

02 8 7

REK_03553344,345,1 280 902 100215

02 9 7 7

REK_03554345,348,3 690 222270 151

02 0 7 7

REK_03554348,351,3 180 580 90 194

02 1 7 7

REK_03554351,354,3 870 280170 151

02 2 7 7

REK_03554354,357,3 880 283460 129

02 3 7 7

REK_03554357,360 2,3 580 186880 172

02 4 7

REK_03554360 365 5 20306537110237

02 5

REK_03554365 370 5 19506279120258

02 6

REK_03554370 375 5 800 2576110237

02 7

REK_03554375 380 5 26608565140301

02 8

REK_03554380 383,3,5 46601500150323

02 9 5 5

REK_03555383,387 3,5 57101838160344

02 1 5 6

REK_03555387 388,1,9 86002769200431

02 2 9 2

REK_03555388,390,1,8 10153268160344

02 3 9 7 0 3

REK_03555390,394,3,6 90102901100215

02 4 7 3 2

REK_03555394,397,3,6 37601210150323

02 5 3 9 7

REK_03555397,401,3,9 11603735190409

02 6 9 8

REK_03555401,402,0,6 600 1932260560

02 7 8 4

REK_03555402,403,1 37501207300646

02 8 4 4 5

REK_03555403,404,1 480 1546250538

02 9 4 4

REK_03556404,405,0,85 11803800230495

02 0 4 25

REK_03556405,406,1,05 11303639180388

02 1 25 3

REK_03556406,409,3 840 2705180388

02 2 3 3

REK_03556409,412,3 10403349160344

02 3 3 3

REK_03556412,416,4 11803800140301

02 4 3 3

REK_03556416,418,2,25 23107438140301

02 5 3 55

REK_03556418,419,1,05 510 1642180388

02 6 55 6

REK_03556419,420,1,1 560 1803210452

02 7 6 7

REK_03556420,424,3,7 14904798200431

02 8 7 4

REK_03556424,429,5 730 2351190409

02 9 4 4

REK_03557429,434,5 350 1127190409

02 1 4 4

REK_03557434,439,5 360 1159140301

02 2 4 4

REK_03557439,444,5 270 869 140301

02 3 4 4

REK_03557444,449,5 290 934 170366

02 4 4 4

REK_03557449,451,1,8 290 934 190409

02 5 4 2

REK_03557451,452,1,3 820 2640180388

02 6 2 5

REK_03557452,457 4,5 360 1159120258

02 7 5

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03557457 458 1 250 805 120258

02 8

REK_03557458 460 2 730 2351130280

02 9

REK_03558460 462 2 440 1417120258

02 0

REK_03558462 464 2 580 1868150323

02 1

REK_03558464 468 4 390 1256140301

02 2

REK_03558468 472 4 490 157890 194

02 3

REK_03558472 476 4 250 805 100215

02 4

REK_03558476 479,3,5 260 837 120258

02 5 5

REK_03558479,480,1,4 260 837 140301

02 6 5 9

REK_03558480,482 1,1 980 3156160344

02 7 9

REK_03558482 486 4 360 1159130280

02 8

REK_03558486 490 4 350 1127110237

02 9

REK_03559490 492,2,1 310 998 120258

02 1 1

REK_03559492,494,2 210 676 110237

02 2 1 1

REK_03559494,496,2 290 934 100215

02 3 1 1

REK_03559496,498,2 390 1256100215

02 4 1 1

REK_03559498,500,2 15905120100215

02 5 1 1

REK_03559500,502,2 230 741 120258

02 6 1 1

REK_03559502,506,4,2 240 773 150323

02 7 1 3

REK_03559506,510,4,2 21006762140301

02 8 3 5

REK_03559510,512,2 340 1095130280

02 9 5 5

REK_03560512,514,2 14904798110237

02 0 5 5

REK_03560514,516,2 13604379120258

02 1 5 5

REK_03560516,518,2 11203606110237

02 2 5 5

REK_03560518,520,2 490 1578100215

02 3 5 5

REK_03560520,522,2 600 1932110237

02 4 5 5

REK_03560522,524,2 960 3091110237

02 5 5 5

REK_03560524,526,2,3 700 225490 194

02 6 5 8

REK_03560526,528,2 210 676 100215

02 7 8 8

REK_03560528,533,5 180 580 130280

02 8 8 8

REK_03560533,538,5 170 547 150323

02 9 8 8

REK_03561538,543,5 200 644 150323

02 1 8 8

REK_03561543,548,5 160 515 110237

02 2 8 8

REK_03561548,552 3,2 160 515 130280

02 3 8

REK_03561552 555 3 180 580 150323

02 4

REK_03561555 558 3 140 451 50 108

02 5

REK_03561558 562,4,1 160 515 50 108

02 6 1

REK_03561562,567,5 170 547 100215

02 7 1 1

REK_03561567,572,5 180 580 80 172

02 8 1 1

REK_03561572,576,4,2 180 580 120258

02 9 1 3

REK_03562576,580,4 170 547 120258

02 0 3 3

REK_03562580,584,4 160 515 110237

02 1 3 3

BohrlProbvon bis MächtiB B2O3Li Li2

och en gkeit ppm ppO

ID ID (m) ppm m pp

m

REK_03562584,589 4,7 150 483 90 194

02 2 3

REK_03562589 594 5 140 451 70 151

02 3

REK_03562594 599 5 160 515 80 172

02 4

REK_03562599 604 5 180 580 80 172

02 5

REK_03562604 609 5 150 483 120258

02 6

REK_03562609 614 5 140 451 90 194

02 7

REK_03562614 619 5 160 515 80 172

02 8

REK_03562619 624 5 140 451 80 172

02 9

REK_03563624 629 5 140 451 100215

02 1

REK_03563629 634 5 90 290 100215

02 2

REK_03563634 638 4 90 290 80 172

02 3

Tabelle 3 - Ergebnisse der Röntgendiffraktometrie

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51941/20200520_JDR_ASX_Exploration Update Rekovac Lithium - Borate Project_FINAL(mu)kurz-DEFINAL_PRcom.006.png

Die vollständige Meldung in Englisch finden Sie hier: https://www.asx.com.au/asxpdf/20200520/pdf/44hz1wbj5jk69g.pdf

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51941

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=51941&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000JDR2

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.