IRW-PRESS: Kuya Silver Corp. : Kuya Silver gibt Update zum Explorations- und Erschließungsprogramm auf dem Projekt Bethania und meldet Absichtserklärung zum Erwerb von Grundstücken im historischen Kobalt-Silberabbaugebiet

- Kuya beschleunigt Explorations- und Entwicklungsprogramm auf Vorzeigeprojekt Bethania

- Kuya hat eine Absichtserklärung ("LOI") mit First Cobalt Corp. abgeschlossen, um das Projekt Kerr zu erwerben und eine Option auf ein Joint Venture einzugehen, um bis zu 70 % der verbleibenden Claims im Gebiet Cobalt, Ontario, zu erwerben

Vancouver, BC, 21. Dezember 2020 - Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das "Unternehmen" oder "Kuya" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/ ) freut sich, ein Update zu seinen Betriebsplänen für das Projekt Bethania zu geben. Nach dem Abschluss der Übernahme von S&L Andes Export S.A.C. ("S&L Andes", wie am 16. Dezember 2020 bekannt gegeben) und der Übernahme der rechtlichen und operativen Kontrolle über das Projekt Bethania plant Kuya, seine Aktivitäten am Projektstandort im Jahr 2021 zu beschleunigen, um die geplante Erweiterung des Bergbaubetriebs durchzuführen.

Ab Januar 2021 wird Kuya ein duales Explorations- und Minenerschließungsprogramm starten, mit dem Ziel, die Daten der Bohrkampagne und anderer Studien vor Ort in unseren Minenplanungsprozess zu integrieren.

Einige der ersten Projekte, die ausgeführt werden sollen, sind: der Bau einer "Phase 1"-Wohnanlage, die vor allem für Explorations- und Baupersonal genutzt werden soll; die Vorbereitung des Geländes, einschließlich Straßen und Plattformen, für das bevorstehende Diamantbohrprogramm; und Projekte zur Sanierung der Mine, die Kuya als Priorität identifiziert hat, um die Sicherheit und das Umweltmanagement vor Ort zu verbessern.

In den ersten Monaten des Jahres wird sich das Bohrprogramm von Kuya hauptsächlich auf die Definition von Ressourcen in der Nähe der Mine konzentrieren, mit dem Ziel, zusätzliche wertvolle Daten für die Ressourcenmodellierung und die Minenplanung zu liefern. Gleichzeitig beabsichtigt Kuya, das Ressourcenmodell zu aktualisieren, um die Einhaltung des National Instrument 43-101 ("NI 43-101") zu erreichen. Das Bohrprogramm wird auch flache "Step-out"-Bohrungen im Osten und entlang des Streichs der Mine umfassen, wo historischer Bergbau stattfand.

David Stein, President und CEO von Kuya, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Übernahme von S&L Andes abgeschlossen haben und werden in Kürze die Feldaktivitäten wieder aufnehmen und die Erschließung des Projekts vorantreiben. Kuyas Ziel für das gesamte Jahr 2021 wird es sein, die Minenerschließungsaktivitäten und die aggressive Exploration parallel zu betreiben. Auf diese Weise glaubt Kuya, das Risiko für die Wiederaufnahme des Betriebs bei Bethania zu verringern und gleichzeitig unsere längerfristigen Wachstumsziele für das Bethania-Projekt zu erreichen."

LOI mit First Cobalt Corp. zum Erwerb von Grundstücken im Kobaltgebiet

Kuya freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es einen LOI mit First Cobalt Corp. ("FCC" oder "First Cobalt") eine Absichtserklärung unterzeichnet hat, um einen Teil seiner Silbermineralien-Explorationsanlagen (die "Kerr-Assets") im Cobalt Camp im Nordosten von Ontario, Kanada, zu erwerben und ein Joint Venture für den Rest seiner Silbermineralien-Assets im Camp zu gründen. Die Transaktion wird Kuya den Zugang zur Exploration des größten Grundstückspakets im Cobalt-Camp ermöglichen, das mehr als 10.000 ha umfasst, wobei der Schwerpunkt in naher Zukunft auf dem am weitesten fortgeschrittenen Teil des Grundstückspakets liegen wird, wo Kuya das beste Potenzial für die Entdeckung und Erschließung einer Silbermine sieht.

"Wann immer sich eine Gelegenheit wie der Einstieg in einen Weltklasse-Distrikt wie das Cobalt-Camp bietet, muss man sich fragen, ob es etwas Neues zu probieren gibt, das zu einer bedeutenden Entdeckung führen wird", kommentierte Quinton Hennigh, Chairman von Kuya. "Nach sorgfältiger Prüfung der historischen Daten sehen wir eindeutig eine beträchtliche Chance, eine neue Entdeckung bei Cobalt zu machen. Dieses Camp hat lange unter fragmentierten, kurzsichtigen Explorationskampagnen gelitten. Wir planen, dies zu ändern, indem wir eine ganzheitliche, grundstücksweite Datenerfassung und gezielte Bohrungen durchführen. Es ist eine Freude, die Kontrolle über eines der hochgradigsten Silbergebiete der Welt an der Schwelle zu einem großen Bullenmarkt für Silber zu übernehmen."

Kerr-Vermögenswerte

Die Kerr Assets umfassen acht historische Silberminen auf einem zusammenhängenden 900 Hektar großen Gebiet: Crown Reserve, Kerr Lake, Lawson, Drummond, Conisil, Hargrave, Silver Leaf und Bailey. Diese Minen produzierten über 50 Millionen Unzen Silber und 900.000 Pfund Kobalt, hauptsächlich zwischen 1905 und 1950. Der tiefste Schacht war weniger als 200 Meter tief. Zu den Kerr-Assets gehört auch das nahegelegene Grundstück Silverfields, das von Teck bis 1989 bis in eine Tiefe von 300 Metern abgebaut wurde und über 17 Millionen Unzen Silber produzierte, was das Tiefenpotenzial einiger mineralisierter Systeme zeigt.

Die ersten Cobalt-Bohrabschnitte im Gebiet Kerr Assets aus der Kampagne 2017-18 beinhalten:

FCC-18-0058: Auf 29,4 m wurden 3,6 m mit 820,6 g/t Ag und 0,45 % Co durchschnitten

FCC-18-0093: Von 172,1 m wurden 2,2 m mit 515,1 g/t Ag und 0,61 % Co durchschnitten

FCC-18-0174: Von 66,0 m wurden 2,5 m mit 1441,5 g/t Ag und 0,28 % Co durchschnitten

Die wichtigsten Bedingungen des LOI sind wie folgt:

- Kuya wird dem Unternehmen beim Abschluss 4 Mio. $ für eine 100%ige Beteiligung an den Grundstücken im Kerr-Gebiet (siehe Abbildung 1) zahlen, die sich aus 1 Mio. $ in bar und 3 Mio. $ in Kuya-Stammaktien zusammensetzt

- Innerhalb von 6 Monaten nach dem Erwerb der Kerr-Vermögenswerte kann Kuya eine Absichtserklärung zur Ausübung einer Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 70 % an den verbleibenden Kobaltlager-Vermögenswerten von First Cobalt (die "verbleibenden Vermögenswerte") abgeben, und zwar gegen Zahlung von 1 Million $ in bar oder in Aktien

- Bei Ausübung der Option unterliegt Kuya den folgenden Earn-in-Bedingungen: 50 % Beteiligung durch Ausgaben in Höhe von 2 Millionen $ und eine Zahlung an First Cobalt in Höhe von 300.000 $ im Jahr 1; 60 % Beteiligung durch Ausgaben in Höhe von 1 Million $ und eine Zahlung von 350.000 $ im Jahr 2; und 70 % Beteiligung durch Ausgaben in Höhe von 1 Million $ und eine Zahlung von 350.000 $ im Jahr 3

- First Cobalt wird von den im August 2020 gesammelten Flow-Through-Erlösen 1 Million $ für förderfähige Ausgaben ausgeben, die zu gleichen Teilen auf die Kerr-Aktiva und die restlichen Aktiva aufgeteilt werden

Nach Abschluss einer ersten Mineralressourcenschätzung von mindestens 10 Millionen Unzen Silberäquivalent auf den verbleibenden Vermögenswerten wird Kuya eine Meilensteinzahlung an First Cobalt in Höhe von 2,5 Millionen $ in bar oder in Aktien bzw. 5 Millionen $ leisten, sollte die Ressource 25 Millionen Unzen Silberäquivalent übersteigen. In Bezug auf die verbleibenden Liegenschaften hat First Cobalt ein Rückzugsrecht für jede Entdeckung einer primären Kobaltlagerstätte sowie ein Recht auf ein erstes Angebot zur Veredelung von Basismetallkonzentraten, die in der Raffinerie von First Cobalt produziert werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54809/21122020_DE_KUYA_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Grundgebirgsgeologie der Liegenschaften von Canadian Cobalt Camp mit Hervorhebung der Kerr-Assets (roter Kasten) und der verbleibenden Assets (orangefarbene Schattierung), die das gesamte Landpaket umfassen, sowie dem Standort der Raffinerie von First Cobalt (roter Stern)

Die Parteien beabsichtigen, die Transaktion im ersten Quartal 2021 abzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt wird Kuya die Kerr-Aktiva vollständig besitzen. Die Unternehmen werden ein 70-30-Joint-Venture für die verbleibenden Vermögenswerte bilden, wenn alle oben genannten Bedingungen erfüllt sind. Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von aufschiebenden Bedingungen, unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen und der Unterzeichnung eines endgültigen Vertrags.

Kuya beabsichtigt, das kommende Feldprogramm in Zusammenarbeit mit FCC zu planen, während wir die endgültige Vereinbarung abschließen. Kuya wird zu diesem Zeitpunkt weitere Details bekannt geben.

National Instrument 43-101 Offenlegung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Quinton Hennigh, P.Geo., Chairman von Kuya und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und mahlte ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Abraummaterial, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter:

Kuya Silver Corp.

Telefon: (604) 3984493

info@kuyasilver.com

www.kuyasilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Leserrisikohinweis

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwankungen der Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

