Labrador Gold gibt Analyseergebnisse aus der Umgebung der Entdeckung von sichtbarem Gold bei Kingsway bekannt

Die wichtigsten Punkte

- Analyseergebnisse von bis zu 1.065 g/t Au.

- 16 der 70 analysierten Proben enthielten mehr als 1 g/t Au, 39 Proben mehr als 0,1 g/t Au.

- Der Quarzgang wurde jetzt über eine Streichlänge von 400 m in einem größeren Korridor aus in Abständen aufgeschlossenen Quarzgängen abgegrenzt, der sich über 7,1 km von Nordost nach Südwest erstreckt.

TORONTO, Ontario, 3. Dezember 2020 - Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQX: NKOSF | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) gibt die Ergebnisse der ersten Probenahme aus dem Gebiet mit sichtbarem Gold in Quarzgängen auf seinem Projekt Kingsway in der Nähe von Gander, Neufundland, bekannt. Das Projekt Kingsway befindet sich im stark höffigen Gander Gold District (Goldrevier Gander).

Die Analyseergebnisse von 70 Stichproben, die über eine Streichlänge des Quarzganges (Big Vein) von 175 m nordöstlich und südwestlich der Proben, die sichtbares Gold enthielten, entnommen wurden (siehe Pressemitteilung vom 9. November 2020), reichen von unterhalb der Nachweisgrenze (<5 ppb) bis 1.065 g/t Au in Probe 526089, die sichtbares Gold enthält. Ferner enthielten 16 Proben über 1 g/t Au und 39 Proben über 0,1 g/t Au. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sehen Sie unten.

ProbennProbenmediuProbentypAu (g/t

r m )

526089 Verdeckter Stichprob1.065,4

Aufschluss e

526073 Aufschluss Stichprob16,1

e

526077 Aufschluss Stichprob7,2

e

526090 Kantiger LeStichprob5,4

sestein e

526084 Verdeckter Stichprob5,4

Aufschluss e

526111 Verdeckter Stichprob5,3

Aufschluss e

526097 Kantiger LeStichprob4,9

sestein e

526113 Verdeckter Stichprob3,8

Aufschluss e

1834193Aufschluss Stichprob3,2

e

526096 Kantiger LeStichprob2,2

sestein e

526075 Verdeckter Stichprob2,1

Aufschluss e

526081 Aufschluss Stichprob1,8

e

526076 Aufschluss Stichprob1,7

e

1834191Aufschluss Stichprob1,6

e

526112 Verdeckter Stichprob1,3

Aufschluss e

526114 Verdeckter Stichprob1,3

Aufschluss e

*Beachten Sie, dass Stichproben ausgewählte Proben sind und nicht unbedingt für die auf dem Konzessionsgebiet gefundene Goldmineralisierung repräsentativ sind.

Durch Prospektionsarbeiten und Kartierung wurde das Nordost-Südwest-Streichen von Big Vein jetzt auf ungefähr 400 m ausgedehnt. Dieser Gang liegt in einem größeren Korridor aus in Abständen aufgeschlossenen Quarzgängen, der eine Streichlänge von 7,1 km aufweist. Eine detaillierte Kartierung in der Nähe von Big Vein zeigt, dass der Gang in dunkelgrauen-schwarzen Schiefer der Davidsville Group beherbergt ist, ein stratigrafischer Horizont, der in Zentral-Neufundland mehrere Goldvorkommen beherbergt.

Obwohl Ausweitungen des Quarzganges von bis zu neun Meter Breite in Streichrichtung sporadisch beobachtet werden, so sind die Kontakte zwischen den Gängen und dem Wirtsgestein nicht ausreichend aufgeschlossen, um die wahre Mächtigkeit der Gänge zu bestimmen. Prospektionsarbeiten, Kartierungen und Probenahmen werden entlang dieses Gangkorridors fortgesetzt, um die Art und das Ausmaß dieses mineralisierten Systems weiter zu definieren.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54523/03-12-2020 NR Big Vein Assay Final_DEPRcom.001.png

Geologische Karte der Umgebung von Big Vein zeigt Entnahmestellen der Gesteinsproben, Bodenproben und die Vorkommen von sichtbarem Gold.

Erste Analyseergebnisse der Proben mit sichtbarem Gold und aus der Umgebung weisen auf das Vorkommen von sehr hochgradigem Gold bei Kingsway hin, sagte Roger Moss, President und CEO von Labrador Gold. Die Streichlänge des Ganges, der die Goldmineralisierung beherbergt, nimmt weiter zu, ebenso wie der Gangkorridor im Streichen der Mineralisierung. Dies wird zu einem wichtigen Ziel für Bohrungen zu Beginn des neuen Jahres werden.

Die Entdeckung von in geringer Tiefe liegendem, hochgradigem, grobkörnigem sichtbarem Gold in einem kürzlich freigelegten Gangkorridor ist ein sehr aufregender und bedeutender Meilenstein. Die Entdeckung eines neuen Goldvorkommens nach nur Monaten des Erwerbs des Projekts ist ein starker Beweis für unsere Explorationsstrategie und das Potenzial des Konzessionsgebiets Kingsway. Während wir dieses Ziel bis zu einer bohrbereiten Stufe avancieren, erkundet unser Team weiterhin aggressiv den Rest des stark höffigen Konzessionsgebiets, fügte Matthieu Lapointe, VP Exploration von Labrador Gold, hinzu.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54523/03-12-2020 NR Big Vein Assay Final_DEPRcom.002.jpeg

Teil der Probe 526089, die 1.065,4 g/t Au enthielt, sichtbare Goldkörner sind markiert.

Die Proben wurden zur Analyse an die Einrichtung von Eastern Analytical Laboratory in Springdale, Neufundland, geschickt. Eastern Analytical ist ein nach ISO/IEC17025 akkreditiertes Labor. Die Proben wurden mittels Metallic Screen-Verfahren und Brandprobe für die gesamte Probe oder standardmäßiger Brandprobe einer 30-g-Einwaage mit abschließendem ICP-Verfahren (induktiv gekoppeltes Plasma) auf Gold analysiert. Das Unternehmen reicht Blindproben, Feldduplikate und zertifizierte Referenzstandards in einem Verhältnis von ungefähr 5 % der Gesamtproben in jeder Charge ein.

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen dankt dem Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador für seine finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Kingsway im Rahmen des Junior Exploration Assistance-(JEA)-Programms.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Anfang März 2020 erwarb Labrador Gold eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Kingsway im Gebiet Gander in Neufundland. Das Konzessionsgebiet ist entlang des Streichens im Nordosten der Entdeckung von 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern durch New Found Gold in dessen Konzessionsgebiet Queensway gelegen. (Bitte beachten Sie, dass eine Mineralisierung in benachbarten oder nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen). Anfang Juli 2020 unterzeichnete das Unternehmen eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer dritten Konzession zur Erweiterung der Konzessionsgebiet, die sich nun über etwa 77 Quadratkilometer erstreckt. Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist ausgezeichnet; das Projekt befindet sich nur 18 Kilometer von der Stadt Gander entfernt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und in der Nähe gibt es Stromleitungen und reichliche Wasserquellen.

Das Goldkonzessionsgebiet Hopedale umfasst einen Großteil des Grünsteingürtels Florence Lake, der sich über 60 Kilometer erstreckt. Der Gürtel ist charakteristisch für Grünsteingürtel in allen Teilen der Welt, wurde aber im Vergleich dazu bisher zu wenig erforscht. Erste Arbeiten durch Labrador Gold identifizierten einen drei Kilometer langen mineralisierten Abschnitt des nördlichen Teils des Gürtels in der Nähe des bekannten Goldvorkommens Thurber Dog, wo Schürfproben bis zu 7,8 Gramm Gold pro Tonne ergaben.

Das Goldprojekt Ashuanipi befindet sich nur 35 Kilometer von der historischen Eisenerzberggemeinde Schefferville entfernt, die über eine Eisenbahnverbindung an den Hafen Sept Iles (Quebec) im Süden angebunden ist. Die Schürfrechteblöcke umfassen große Seesediment-Goldanomalien, bei denen mit Ausnahme lokaler SchürfStichprobeungen kein systematisches modernes Explorationsprogramm durchgeführt wurde. Die bisherigen Explorationsergebnisse weisen Goldanomalien in Böden und Seesedimenten auf einer Länge von 15 Kilometern und einer Breite von zwei bis sechs Kilometern in Nord-Süd-Richtung sowie auf einer Länge von 14 Kilometern und einer Breite von zwei bis vier Kilometern in Ost-West-Richtung auf.

Das Unternehmen verfügt über 110.487.104 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/54523/03-12-2020 NR Big Vein Assay Final_DEPRcom.003.png

@LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54523

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54523&tr=1

