IRW-PRESS: Labrador Gold Corp. : Labrador Gold kündigt das erste 10.000 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm zur Überprüfung des hochgradigen Goldziels in Kingsway, Neufundland, an

Die wichtigsten Punkte

- 10.000 Bohrmeter umfassendes Diamantbohrprogramm zur Überprüfung des starken, hochgradigen epizonalen orogenen Goldziels im Prospektionsgebiet Big Vein neben der Appleton-Verwerfungszone.

- Die ersten Bohrungen konzentrieren sich auf den Bereich mit sichtbaren Goldvorkommen bei Big Vein.

- Im Rahmen des Programms wird Big Vein anfänglich über eine Länge von 350 m überprüft.

TORONTO, Ontario, 3. Februar 2021 - Labrador Gold Corp. (TSX.V: LAB | OTCQX: NKOSF | FWB: 2N6) (LabGold oder das Unternehmen) kündigt ein erstes 10.000 Bohrmeter umfassendes Diamantbohrprogramm zur Überprüfung der hochgradigen Goldziele im Prospektionsgebiet Big Vein auf seinem zu 100 % kontrollierten Projekt Kingsway in der Nähe von Gander, Neufundland an. Das Projekt Kingsway befindet sich im stark höffigen Goldbezirk Gander.

Das Bohrprogramm, das voraussichtlich 43 Bohrlöcher umfasst, wurde zur Überprüfung von Big Vein über eine Streichlänge von 350 m konzipiert. Erste Bohrungen werden eine in geringer Tiefe liegende Mineralisierung unterhalb des ursprünglichen Vorkommens von sichtbarem Gold überprüfen. Eine daraus entnommene Stichprobe enthielt 1.065 g/t Gold (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Dezember 2020). Da die Fallrichtung der hochgradigen Mineralisierung noch nicht bekannt ist, werden die Bohrungen in kurzen 12,5-m-Abständen nordöstlich und südwestlich des Vorkommens von sichtbarem Gold niedergebracht (Abbildung 1).

Die Ende 2020 gesammelten VLF-EM-Daten wurden verarbeitet und dienen als Leitfaden zum Anvisieren von Big Vein und der geologischen Horizonte innerhalb des Gangkorridors. Die VLF-Daten heben steil einfallende, nach Nordosten streichende Merkmale mit hohem spezifischem Widerstand hervor, die laut Interpretation Zonen mit Quarzgängen und/oder Verkieselung darstellen, die in den weniger resistiven Schiefern und turbiditischen Abfolgen der Davidsville-Gruppe beherbergt sind (Abbildung 2).

Labgold ist in den Vorbereitungen für das Bohrprogramm bereits weit fortgeschritten und hat eine Vereinbarung mit dem Bohrunternehmen Cabo Drilling (Pacific) Corp aus Springdale, Neufundland, unterzeichnet. Das Unternehmen hat außerdem ein Lagerhaus in Glenwood als Bohrkernlager mit Außenraum für die Kernlagerung angemietet und rüstet das Gebäude für die Anforderungen des Programms aus.

Das Unternehmen hat Mitte Dezember 2020 Genehmigungsanträge für das Bohrprogramm eingereicht und wartet auf die Genehmigungen. Sobald die Genehmigungen eingegangen sind, erwartet das Unternehmen, die Bohrmannschaften schnell zu mobilisieren, da die Vorbereitungen weit fortgeschritten sind.

Wir freuen uns auf den Beginn der Bohrarbeiten auf dem hochgradigen Goldziel bei Big Vein. Die Weiterverfolgung unserer neuen Entdeckung von sichtbarem Gold Ende letzten Jahres wird für LabGold eine aufregende Zeit sein, sagte Roger Moss, President und CEO von Labrador Gold. Seit der ersten Entdeckung haben wir signifikante Goldgehalte in Gesteinsproben über eine Streichelänge von mindestens 100 m entlang von Big Vein entdeckt. Weitere Analyseergebnisse werden folgen."

Matthieu Lapointe, Vice-President Exploration von Labrador Gold, fügte hinzu: Das LabGold-Team hat sich auf die Aufklärung der Kontrollen der Goldmineralisierung bei Big Vein und dem zugehörigen Gangkorridor konzentriert. Unser Verständnis der lokalen Geologie, Strukturen, Indikator-Geochemie und geophysikalischen Signale hat sich durch die jüngsten Kartierungen, Probenahmen und VLF-Erkundungen erheblich verbessert. Wir sind jetzt gut positioniert, um mit den Bohrungen zu beginnen, und das gesamte Team ist gespannt darauf, den ersten Bohrkern aus diesem neu entdeckten, goldhaltigen Quarzgangsystem zu ziehen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55506/Labrador_020321_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Lage der Bohrlöcher im Bereich Big Vein mit Goldanomalien in Gesteins- und Bodenproben.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55506/Labrador_020321_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2. Karte und Schnitte der VLF-EM-Ergebnisse, die eine Anomalie mit hohem spezifischem Widerstand in Zusammenhang mit Big Vein und dem Quarzgangkorridor zeigen.

Ziel Big Vein

Das Ziel Big Vein ist ein goldhaltiger Quarzgang, der an der Oberfläche aufgeschlossen ist und bis dato über 400 m verfolgt wurde. Die in Big Vein beobachtete Goldmineralisierung umfasst sechs Vorkommen von sichtbarem Gold, wobei die Goldgehalte in den Proben von 1,87 g/t bis 1.065 g/t Gold reichen. Das sichtbare Gold befindet sich typischerweise in umkristallisiertem und drusenreichem grauem Quarz beherbergt, der lokal stylolitisch ist, wobei Drusen häufig Quarzkristalle mit euhedralen Merkmalen enthalten, was für epizonale Goldlagerstätten charakteristisch ist.

Big Vein liegt in einem ausgedehnteren Korridor intermittierender Quarzgänge, der neben der Appleton-Verwerfungszone über 7,5 km von Nordosten nach Südwesten streicht. Prospektionsarbeiten zeigten, dass die entlang dieses Korridors vorkommenden Quarzgänge lokal Pyrit, Chalkopyrit und Arsenopyrit mit Carbonat- und Serizit-Alteration enthalten. Gold-in-Boden-Anomalien und Widerstands-Hochs aus geophysikalischen VLF-EM-Erkundungen stehen mit dem Korridor in räumlichen Zusammenhang.

Roger Moss, PhD., P.Geo., President und CEO von LabGold, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Bestimmungen gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die den Angaben in dieser Mitteilung zugrunde liegen, gelesen und genehmigt.

Das Unternehmen dankt dem Ministerium für natürliche Ressourcen der Provinz Neufundland und Labrador für seine finanzielle Unterstützung bei der Exploration des Konzessionsgebiets Kingsway im Rahmen des Junior Exploration Assistance-(JEA)-Programms.

Über Labrador Gold

Labrador Gold ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erkundung von aussichtsreichen Goldprojekten in Ostkanada gerichtet ist.

Anfang März 2020 erwarb Labrador Gold eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile am Projekt Kingsway im Gebiet Gander in Neufundland. Das Konzessionsgebiet ist entlang des Streichens im Nordosten der Entdeckung von 92,86 Gramm Gold pro Tonne auf 19,0 Metern durch New Found Gold in dessen Konzessionsgebiet Queensway gelegen. (Bitte beachten Sie, dass eine Mineralisierung in benachbarten oder nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen). Anfang Juli 2020 unterzeichnete das Unternehmen eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer dritten Konzession zur Erweiterung der Konzessionsgebiet, die sich nun über etwa 77 Quadratkilometer erstreckt. Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist ausgezeichnet; das Projekt befindet sich nur 18 Kilometer von der Stadt Gander entfernt. Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und in der Nähe gibt es Stromleitungen und reichliche Wasserquellen.

Das Goldkonzessionsgebiet Hopedale umfasst einen Großteil des Grünsteingürtels Florence Lake, der sich über 60 Kilometer erstreckt. Der Gürtel ist charakteristisch für Grünsteingürtel in allen Teilen der Welt, wurde aber im Vergleich dazu bisher zu wenig erforscht. Erste Arbeiten durch Labrador Gold identifizierten einen drei Kilometer langen mineralisierten Abschnitt des nördlichen Teils des Gürtels in der Nähe des bekannten Goldvorkommens Thurber Dog, wo Schürfproben bis zu 7,8 Gramm Gold pro Tonne ergaben.

Das Goldprojekt Ashuanipi befindet sich nur 35 Kilometer von der historischen Eisenerzberggemeinde Schefferville entfernt, die über eine Eisenbahnverbindung an den Hafen Sept Iles (Quebec) im Süden angebunden ist. Die Schürfrechteblöcke umfassen große Seesediment-Goldanomalien, bei denen mit Ausnahme lokaler SchürfStichprobeungen kein systematisches modernes Explorationsprogramm durchgeführt wurde. Die bisherigen Explorationsergebnisse weisen Goldanomalien in Böden und Seesedimenten auf einer Länge von 15 Kilometern und einer Breite von zwei bis sechs Kilometern in Nord-Süd-Richtung sowie auf einer Länge von 14 Kilometern und einer Breite von zwei bis vier Kilometern in Ost-West-Richtung auf.

Das Unternehmen verfügt über 110.687.104 ausgegebene und ausstehende Stammaktien und notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel LAB.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Roger Moss, President und CEO

Tel: 416-704-8291

Besuchen Sie auch unsere Website unter: www.labradorgold.com

Twitter: @LabGoldCorp

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen. Bei Verwendung in dieser Mitteilung dienen die Wörter können, würden, könnten, werden, beabsichtigen, planen, rechnen mit, glauben, schätzen, erwarten und ähnliche Ausdrücke der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den getroffenen Aussagen abweichen, einschließlich der Faktoren, die in den von uns bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten, wie z.B. die tatsächlichen Ergebnisse der laufenden Explorationsprogramme, die allgemeinen Risiken in Zusammenhang mit dem Bergbausektor, der Preis von Gold und anderen Metallen, Währungs- und Zinsschwankungen, erhöhter Wettbewerb sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktfaktoren, eintreten oder sollten sich die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die hier als beabsichtigt, geplant, vorausgesehen oder erwartet beschrieben werden. Wir beabsichtigen nicht und übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Aktionäre werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

