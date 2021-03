IRW-PRESS: Lomiko Metals Inc.: Lomiko beauftragt BRIDGE© mit Community Relations

(Vancouver, British Columbia) 8. März 2021 - Lomiko Metals Inc. (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FSE: DH8C) (Lomiko oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es BRIDGE©, und seinen Principal und Gründerin Siri C. Genik, mit strategischer Beratung in der Entwicklung von Beziehungen zu First Nations und Gemeinden in der Umgebung des Projekts La Loutre beauftragt hat.

Frau Genik hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in Bergbau- und Infrastrukturprojekten in Kanada und weltweit. In Quebec unterstützte Frau Genik mehrere Kunden im Bergbaubereich und bei Infrastrukturprojekten in Community Relations und Stakeholder Engagement. Sie ist eine respektierte Expertin im Bereich ESG und Nachhaltigkeit, Stakeholder Engagement und Strategische Kommunikation. Frau Genik wird mit dem im November 2020 eingerichteten Lomiko Technical, Safety and Sustainability Committee (Ausschuss für Technik, Sicherheit und Nachhaltigkeit) zusammenarbeiten und sicherstellen, dass das Projekt Anregungen von allen Stakeholdern erhält.

Sie ist Mitglied des Board of the Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) und sitzt im Sustainability Committee (Ausschuss für Nachhaltigkeit). Im Jahr 2018 wurde ihr der Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM)s Distinguished Lecturer Award for CSR (Auszeichnung für hervorragende Dozenten) verliehen. Vor Gründung von Bridge© im Jahr 2013 arbeitete Frau Genik mit BHP in Kanada. Frau Genik spricht fließend Französisch, Englisch und Spanisch.

Lomiko ist hocherfreut, Siri in seinem Team zu begrüßen und freut sich darauf, durch anhaltende, offene, transparente und kollaborative Kommunikation bedeutungsvolle und langfristige Beziehungen zu den First Nations und Gemeinden in der Umgebung des Projekts La Loutre aufzubauen, äußerte A. Paul Gill, CEO.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57446/LomikoBRIDGE(c)NRMarch23_DE_Prcom.001.png

Lomiko Technical Safety and Sustainability Committee (LTSSC)

Lomiko ist auf Exploration und Entwicklung von Flockengrafit in Quebec im Rahmen der neuen grünen Wirtschaft spezialisiert. Lomiko errichtete das LTSSC zur Bewertung des Flockengrafit-Projekts La Loutre und zur Zusammenarbeit mit Dienstleistern, technischem Personal und Stakeholdern in der Erstellung einer Dokumentationsserie zu, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Eigenschaften und Metallurgie von Grafit, einer vorläufigen wirtschaftlichen Beurteilung, und, wenn nötig, einer Vorab-Machbarkeitsstudie, Großproben, Pilotanlage, Machbarkeit und Konstruktion. Der Ausschuss ist verantwortlich für die Beratung des Vorstands in allen wichtigen Projektentscheidungen.

Quebecs Rolle in der neuen grünen Wirtschaft

Im Jahr 2020 veröffentlichte die Regierung von Quebec den Quebec Plan for Development of Critical and Strategic Minerals (Der Quebec- Plan), der auf einen Anstieg von 300 - 500 % in Bedarf an Grafit in den kommenden Jahrzehnten aufgrund seiner Verwendung in der Produktion von sphärischem Grafit für Anoden in Lithium-Ionen-Batterien für elektrische Fahrzeuge hinweist. Quebec hat die Chance, eine wichtige Rolle bei der Reduzierung von Kohlendioxidemissionen zu spielen und ein wichtiger Lieferant für kritisches Batterienmaterial im nordamerikanischen Markt zu werden.

Weitere Informationen über Lomiko Metals erhalten Sie auf der Website www.lomiko.com, von A. Paul Gill unter der Telefonnummer 604-729-5312 oder per E-Mail: info@lomiko.com.

Im Namen des Board of Directors,

"A. Paul Gill"

Vorstandsvorsitzender

