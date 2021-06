IRW-PRESS: Lynx Global Digital Finance Corp. : Lynx Global gründet DA5 Australia and aktiviert die DA5 FinFan-Zahlungsschiene in Vietnam

Vancouver, British Columbia-(17. Juni 2021) - Lynx Global Digital Finance Corporation (CSE: LYNX) (OTC Pink: CNONF) (FWB: 3CT0) (Lynx oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass sein Tochterunternehmen Direct Agent 5 Inc. (DA5) heute direkte Zahlungskanäle für den vietnamesischen Markt durch die Integration mit FinFan - Vietnams größtem Anbieter für weltweite Finanzübermittlungsdienste - eröffnet hat.

Im Bemühen, aufgestaute Nachfrage im australisch-asiatischen Markt für diese spezifische Finanzschiene abzubauen und sein Firmenbranding unter dem weltweiten Banner Lynx Global zu vereinheitlichen, wurde die australische Lynx-Tochter Arkin Technologies jetzt zum Zwecke von Vertrieb, Marketing und Betrieb in Direct Agent 5 PTY. LTD. (DA5 Australia) umbenannt. DA5 Australia ist ein in Australien bei der zuständigen Behörde, dem Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), registrierter Inhaber einer Lizenz für Überweisungsgeschäfte und digitalen Währungsumtausch.

DA5 Australia wurde erst vor kurzer Zeit gegründet und ist jetzt in der Lage, unseren Kunden grenzüberschreitende Überweisungsdienste und Umtausch von Geld in digitale Währung und entsprechenden Handel sowie den Umtausch von digitaler Währung in Fiatgeld in diesem Markt zu bieten. Hier in Australien werden unsere Bemühungen von der örtlichen vietnamesischen und chinesischen Bevölkerung stark unterstützt, und jetzt, da die FinFan-Schiene offen ist, erwarten wir ein beachtliches Volumen an Überweisungen und Devisengeschäften, äußerte Herr Yeoryios Markos, Präsident von DA5 Australia.

Dies ist eine Investition in eine Beziehung mit DA5, die auf Prinzipien aufbaut, die über die Anerkennung als Führer in dem Industriebereich weit hinausgehen - die Prinzipien von Vertrauen, Ehrlichkeit und guten Glauben, die wir teilen, wenn wir unsere Vorzeige-Produkte bei unseren Kunden einführen, bei denen der Umfang und Erfolg von grenzüberschreitenden Transaktionen in Echtzeit auf Konten, Karten, E-Wallets, ATM-Netzwerke oder IBANs am kritischsten ist. Wir zeichnen uns nicht nur in Auszahlungen an geliebte Menschen auf der anderen Seite der Erdkugel aus, sondern auch in B2B-Zahlungen an Orte irgendwo in der Welt über smarte, innovative Transferdienste, wo und wann unsere Kunden dies am meisten brauchen, fügte Dr. Tuyen NGUYEN, CEO von FinFan, hinzu.

So wie Lynx Global und seine Betriebsunternehmen ihr Netzwerk an globalen Integrationen ausweiten, setzen wir unseren Weg an die vorderste Stelle anerkannter innovativer Anbieter im Bereich von Geldtransferlösungen fort. Der Wettbewerb in Dienstleistungen in Überweisung, Devisengeschäften und Kryptowährungszahlungen nimmt täglich zu und je größer die Fähigkeit zur Diversifizierung und zum Angebot aus einer Hand ist, desto größer ist der Wettbewerbsvorteil bei der gesamten Finanzlösung. Die strategische Integration zwischen DA5 und FinFan hilft uns, eine noch bessere Kundenerfahrung zu bieten und erweitert die weltweite Deckung mit DA5-eigenen Finanzschienen, äußerte Michael Penner, CEO von Lynx Global.

Zu Beginn der Covid-19-Pandemie wurde FinFan zur ersten neuartigen bankähnlichen Institution in Vietnam, die das Ripple XRP-Blockchain-Netzwerk und sein globales Zahlungsnetzwerk RippleNet verwendete. Als Teil von RippleNet, das mehr als 300 Finanzinstitutionen weltweit umfasst, entwickelte FinFan, im Zusammenhang mit der Partnerschaft, eine transparentere Lösung zu Überweisungen zu minimalen Gebühren, mit einer Echtzeit-Brücke zwischen dem Multi-Währungstausch, die in den Zielländern auf einer 24-Stunden-Basis sofort ausgeführt werden konnten - zu dieser FinFan-Infrastruktur haben DA5 und das pan-globale Netzwerk von Lynx jetzt vollen Zugang.

Zur Zeit der Ripple-Bekanntmachung erklärte FinFan-Gründer und CEO Dr. Tuyen NGUYEN: FinFan bringt die vietnamesische Generation Z rund um die Erde - die erste voll digitale Generation - Geld über Grenzen hinweg ist eine Erfahrung. Diese Demografik wünscht sich reibungslose, effektive Finanzerfahrungen, die ihrem Lebensstil entsprechen, wenn sie Geld nach Hause zu ihren Verwandten schicken.

Über FINFAN

FinFan ist eine von der vietnamesischen Zentralbank (SBV) autorisierte Plattform zum grenzüberschreitenden Geldtransfer, die Dienstleister dabei unterstützt, mit einem Komplettangebot von Überweisungs- und Zahlungsdiensten schnell in bisher unerreichte Märkte zu expandieren. FinFan ist das erste in Vietnam lizensierte und tätige Finanzunternehmen, das nicht eine Bank ist. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 erfuhr das Unternehmen erhebliches Wachstum und wurde zum Geldtransferunternehmen Nummer 1 im Land. In 13 Jahren hat FinFan seinem Portfolio viele Dienstleistungen hinzugefügt, wie z. B. Geldüberweisung nach Übersee, Zahlungs- und Rechnungsbegleichungsdienste, Barauszahlung und -einzahlung, und anderes.

Die digitale Bankrevolution nimmt Vietnam im Sturm ein, und FinFan gilt als einer der Hauptakteure. Als erste Nicht-Bank-Institution in Vietnam, die RippleNet verwendet, gestaltet es die Finanzgrenzen neu, indem es grenzüberschreitende Transaktionen in und aus dem Land wesentlich effizienter und leichter zugänglich macht.

Durch die Einführung von Technologie für die breite Masse, will FinFan heute eine umfassende Grundlage für die Finanzinfrastruktur der Zukunft schaffen, die grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit ermöglicht. FinFans innovative Finanztransaktionsplattform und sein ausgezeichnetes Infrastrukturnetzwerk ermöglichen Partnern wie Banken, MTOs, Zahlungsdienstleistern, Dienstleistern im Bereich Kryptowährungsumtausch und -handel und anderen digitalen Finanzinstitutionen in der ganzen Welt Zugang zu diesen Funktionen und einfache, verlässliche und sichere direkte Transaktionen mit dem örtlichen Markt über einen einzelnen API ohne eine zentrale Gegenpartei oder getrennte Korrespondenzstellen.

ÜBER LYNX DIGITAL GLOBAL FINANCE:

Lynx ist bestrebt, durch die Integration in seine digitale Zahlungsplattform ein führender Anbieter von Finanztechnologien, Lösungen und Dienstleistungen für große Händler, Finanzinstitute und andere B2B-Branchenpartner zu werden. Das Angebot des Unternehmens zu Lösungen im Zahlungsverkehr wird durch eine breite Palette von Technologien und Dienstleistungen zu Zahlungsmöglichkeiten unterstützt. Das Unternehmen unterhält zielgerichtete Beziehungen im Bank- und Fintech-Bereich in der Region ASEAN und Ozeanien einer Region mit einer Bevölkerung von annähernd 700 Millionen Menschen, denen Lynx einen Standort für ein Finanznetzwerk bieten kann, um eine globale traditionelle und digitale Finanzinfrastruktur zu warten und zu betreiben. Durch die Zusammenarbeit mit ausgewählten Banken und EWI-Partnern ist das Unternehmen in der Lage, eine digitale Zahlungsplattform mit einer Vielzahl an Lösungen im Zahlungsverkehr, wie z.B. Akquisition von Händlern, Kartenausgabe, Überweisung und Devisen und Verwaltung digitaler Anlagen, einschließlich Dienstleistungen wie die Digitale Brieftasche, anzubieten. Das Unternehmen strebt ein organisches Wachstum an und prüft gleichzeitig potenzielle strategische Übernahmen, die wichtige Technologieanwendungen, weitere Dienstleistungen und Umsätze bescheren können, die das bestehende Angebot ergänzen oder verbessern und den Weg zu einer zukünftigen Profitabilität potenziell steigern oder beschleunigen können. Obwohl Lynx der Auffassung ist, dass für die strategischen Initiativen des Unternehmens in naher Zukunft beträchtliche Möglichkeiten bestehen, kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Ziele erreicht werden oder dass die zugrunde liegenden Bemühungen oder Vereinbarungen erfolgreiche oder positive Ergebnisse liefern, sofern sie umgesetzt werden.

Michael Penner, CEO

(604) 396-9974

mpenner@lynxglobal.io

www.lynxglobal.io

