IRW-PRESS: Mantaro Silver Corp. : Mantaro Silver Corp. beruft Donna Humphreys in die Position Vice-President of Corporate Development und in das Board of Directors

Vancouver, British Columbia, 16. Juni 2021 - MANTARO SILVER CORP. (TSXV: MSLV) (FWB: 9TZ) (das Unternehmen) freut sich, die Berufung von Donna Humphreys in die Position Vice President of Corporate Development und in das Board of Directors bekannt zu geben.

Dr. Christopher Wilson, der Chairman und Chief Executive Officer von Mantaro, erklärte dazu wie folgt: Das Board von Mantaro freut sich außerordentlich, Donna im Unternehmen willkommen zu heißen. Donna denkt kreativ und hat ein solides Verständnis des Junior-Explorationssektors. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensentwicklung und ein fundiertes Verständnis von Corporate Governance und Wertpapierreegulierung.

In den letzten 20 Jahren war Donna bei einer Reihe von in Kanada börsennotierten Junior-Bergbauunternehmen in den Bereichen Investor Relations und Unternehmensentwicklung tätig. In diesen Positionen lag ihr Fokus auf der Kommunikation mit den Aktionären, dem Marketing und den Beziehungen mit Stakeholdern. Donna arbeitet derzeit in der Finanzbranche als Director of Investor Relations and Corporate Development und hat in dieser Rolle eine erfolgreiche Hypothekeninvestmentgesellschaft konzipiert, errichtet und lanciert.

Donna hat sich schon früh für Frauen in der Bergbauindustrie eingesetzt, so Dr. Wilson weiter. Sie hat Workshops für Investorinnen im Bergbausektor organisiert, unter anderem The Hard Assets Mining Conference. Diese Konferenz bietet Frauen in einer fokussierten Umgebung eine Plattform, um ihr Branchenwissen zu verbessern und ihre Investmentmöglichkeiten besser zu verstehen. Mantaro freut sich darauf, Donna in der Zukunft bei solchen Initiativen zu unterstützen und diese Bemühungen zu fördern.

Mantaro hat Frau Humphreys außerdem Optionen zum Kauf von 250.000 Stammaktien zu einem Preis von $ 0,49 während eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum gewährt.

Über Mantaro Silver Corp.

Mantaro Silver Corp. ist ein Unternehmen in British Columbia, das eine hundertprozentige Beteiligung an seinem Vorzeige-Silberprojekt Santas Gloria sowie eine hundertprozentige Beteiligung an den Liegenschaften San Jose, La Purisima, Cerro Luque und Huaranay hält.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Leo Karabelas

Telefon: (647) 689-6041

E-Mail: info@mantarosilver.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen von Natur aus unsicher sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Reihe wesentlicher Faktoren beeinflusst werden kann, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die begrenzte Betriebsdauer des Unternehmens und die Notwendigkeit der Einhaltung von Umwelt- und behördlichen Vorschriften. Dementsprechend können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Überzeugungen, Absichten und Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Soweit nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt der Emittent keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59011

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59011&tr=1

