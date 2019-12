IRW-PRESS: Maple Gold Mines Ltd. : Maple Gold schließt bereits angekündigte Privatplatzierung über 1.132.000 C$ ab und arrangiert zusätzliche Finanzierung von 330.000 C$

23. Dezember 2019 - Montreal (Quebec): Maple Gold Mines Ltd. ("Maple Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: MGM, OTCQB: MGMLF; Frankfurt: M3G) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor gemeldete, nicht vermittelte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt 1.132.000 C$ abgeschlossen und anschließend eine zusätzliche Finanzierung in Höhe von 330.000 $ arrangiert hat.

Am 19. Dezember 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung für einen Bruttoerlös von insgesamt 1.008.000 Millionen C$ (das "Angebot") durch die Ausgabe von 7.200.000 Stammaktien (die "Flow-Through-Aktien") zu einem Preis von 0,14 C$ pro Flow-Through-Aktie arrangiert hat. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es eine Finanzierung in harten CAD-Dollar von bis zu 124.000 C$ durch die Ausgabe von bis zu 1.550.000 Aktien (die "Aktien") zu einem Preis von 0,08 C$ pro Aktie arrangiert hat.

Bestimmte Vorstandsmitglieder und Führungskräfte (die "Insider") der Gesellschaft zeichneten etwa 53% der Aktien.

Das Unternehmen hat eine zusätzliche, nicht vermittelte Flow-Through-Finanzierung (das zweite Angebot") in Höhe von 210.000 C$ durch die Ausgabe von 1.500.000 Stammaktien (die Flow-Through-Aktien") zu einem Preis von 0,14 $ pro Flow-Through-Aktie und eine zusätzliche Finanzierung in harten CAD-Dollar in Höhe von 120.000 $ durch die Ausgabe von 1.500.000 Stammaktien (die Aktien") zu einem Preis von 0,08 C$ pro Aktie arrangiert.

Die Zeichnung von Anteilen an Insidern im Rahmen der Privatplatzierung wird als Transaktion mit verbundenen Parteien betrachtet, die dem Multilateralen Instrument 61-101 unterliegt. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(a) des Multilateralen Instruments 61-101 zu berufen, und zwar auf der Grundlage, dass die Beteiligung von Insidern an der Privatplatzierung 25 % des Marktwerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird.

Alle im Zusammenhang mit den Angeboten ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Tag des Abschlusses. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus den Privatplatzierungen für Bohrungen auf dem Projekt Douay und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Mit dem ersten Angebot waren keine Findergebühren und keine Pro-Group-Teilnahme verbunden. Der Abschluss des Second Offerings wird voraussichtlich in der letzten Woche des Jahres 2019 erfolgen und hängt vom Erhalt aller notwendigen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Börse, ab.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder nach den Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht registriert sind oder eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und der anwendbaren US-Wertpapiergesetze vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder in den Vereinigten Staaten noch in einer anderen Jurisdiktion ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die Flow-Through-Aktien werden "Flow-Through"-Aktien gemäß dem Income Tax Act (Kanada) sein und unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Abschlussdatum. Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus der Privatplatzierung zur weiteren Förderung des Goldprojekts Douay zu verwenden.

Über Maple Gold

Maple Gold ist ein fortschrittliches Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Definition eines Goldprojekts im Distriktmaßstab in einer der weltweit führenden Bergbauländer liegt. Das ~350 km² große Goldprojekt Douay des Unternehmens befindet sich entlang der Deformationszone Casa Berardi (55 km Streichlänge) innerhalb des produktiven Grünsteingürtels Abitibi im Norden von Quebec, Kanada. Das Projekt profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur und verfügt über eine etablierte Goldressource (RPA 2019), die in mehrere Richtungen offen bleibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.maplegoldmines.com.

Vorausschauende Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "vorausblickende Informationen" und "vorausblickende Aussagen" (gemeinsam als "vorausblickende Aussagen" bezeichnet) gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen in Kanada, einschließlich Aussagen über das aussichtsreiche Mineralisierungspotenzial der Zone Porphyry, das Potenzial für eine beträchtliche Mineralisierung aus anderen Bohrungen im Rahmen des erwähnten Bohrprogramms und den Abschluss des Bohrprogramms. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Unsicherheiten und der bestmöglichen Einschätzung des Managements über zukünftige Ereignisse. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können wesentlich von den Erwartungen und Prognosen der Gesellschaft abweichen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich des Zeitplans und des Abschlusses der Privatplatzierung. Wenn hierin Worte wie "erwarten", "werden", "beabsichtigen" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen sie zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen, die das Management zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen für angemessen hielt, oder in bestimmten Fällen auf Gutachten Dritter. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, lesen Sie bitte die von Maple Gold Mines Ltd. bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, die auf www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.maplegoldmines.com verfügbar sind. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

