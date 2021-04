IRW-PRESS: Marble Financial Inc.: Marble Financial schließt den Erwerb von Inverite Verifications Inc. ab

Vancouver, B.C, 12. April 2021 - Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF; FWB:2V0) (Marble oder das Unternehmen), ein KI-gestütztes Finanztechnologieunternehmen, das Kanadier informiert und ihnen dabei hilft, ihren aktuellen Cashflow und ihre Kredite besser zu verstehen und zu verwalten, um ihnen eine bessere finanzielle Zukunft zu ermöglichen, freut sich bekannt zu geben, dass gemäß der Pressemitteilung vom 18. Januar 2021 das Unternehmen die Übernahme von Inverite Verification Inc. (Inverite), einem führenden kanadischen Finanztechnologieanbieter für den Echtzeitzugriff auf Finanzdaten und -Erkenntnisse, abgeschlossen hat.

Inverite verfügt über die Konnektivität zu 286 Zugangspunkten von Finanzinstituten (FI), was 15-mal mehr ist als sein engster Mitbewerber in Kanada. Inverite hat außerdem die höchste (99 % vs. 93 %) implizite Verbraucherabdeckung und im Vergleich zur Konkurrenz eine um den Faktor Zwei schnellere Verarbeitungszeit. Das führende KI-basierte Modell Risk Score wird mithilfe von Millionen von Anfragen zur Überprüfung von Banken und Kreditverhalten trainiert. Inverite verfügt über eine internationale Präsenz mit Abdeckung von FI auf dem südamerikanischen Markt und wird sein KI-Angebot weiter ausbauen, während Marble in andere globale Märkte expandiert.

Die Bündelung der Leistungsfähigkeit des auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Inverite-Datenaggregators mit der datengesteuerten persönlichen Finanzplattform MyMarble von Marble wird für Marbles Erkenntnisse und die Empfehlungsmaschine (Recommendation Engine) für Kunden transformativ sein. Die Kombination wird ein schnelleres und kostengünstiges System für die neue Art der von Kanada angeführten Echtzeit-Bankverifizierungen schaffen, die es Kunden ermöglicht, ihre finanzielle Situation schnell zu verbessern. Inverite wird tief in jedes Marble-Produkt integriert sein und so die Art und Weise verändern, wie Marble seinen Verbrauchern und Finanzdienstleistern, die MyMarble als White Label/Co-Branding-Service verwenden möchten, eine ganzheitlichere Plattform bieten kann.

Die Zusammenführung von Kundendaten bietet Marble die Möglichkeit, Kreditlösungen intern oder über unser Partnernetzwerk aus Kreditgebern und Hypothekenmaklern effizienter zu verarbeiten und zu bewilligen. Dies ist ein sehr wichtiger Teil unserer Strategie, denjenigen mit nur eingeschränktem Zugang zu Finanzinstituten dabei zu helfen, wieder in den Mainstream zurückzukehren. Letztendlich bietet die Konsolidierung der Finanzdaten der Verbraucher uns und unseren Partnern die Möglichkeit, auf diese Informationen zuzugreifen, um neue Dienstleistungen und robustere Lösungen in den Bereichen Privatfinanzierung, Geldmanagement einschließlich Ersparnisse, Investitionen, Steuern und Versicherungen anzubieten, sagt Karim Nanji, CEO von Marble.

Die Akquisition von Inverite ist ein entscheidender Moment für das Unternehmen, da wir unser Ziel der finanziellen Integration durch finanzielle Leistungsfähigkeit (Financial Fitness) weiterverfolgen. Wir glauben, dass wir unseren Kunden helfen können, ihre Finanzdaten besser zu verstehen und zu verwalten, indem wir ihnen und ihren anderen Finanzdienstleistern helfen, ihr finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) zu verbessern. Indem Marble unseren Kunden hilft, wieder in die Mainstream-Wirtschaft einzusteigen, ist es optimal geeignet, diesen Kunden kontenbasierte Zahlungslösungen anzubieten, um aktive Teilnehmer in der Wirtschaft zu werden. Die Übernahme von Inverite wird die MyMarble-Plattform stärken und den Verbrauchern mehr Kontrolle über ihre Finanzdaten geben. Außerdem wird es unserer kommenden mobilen App ermöglichen, Dienste bereitzustellen, indem die ganzheitliche Sicht auf die bestehenden Finanz- und Bankdaten unserer Kunden in Verbindung mit den Erkenntnissen aus ihrem Kreditbericht genutzt wird. Dies ist eine aufregende Zeit für Marble, da wir Lloyd und sein Team in der Marble-Familie willkommen heißen.

Die engere Integration der Technologien beider Unternehmen wird es uns ermöglichen, neue bahnbrechende Produkte und Funktionen zu entwickeln, die sowohl unseren bestehenden Kunden als auch der Expansion in neue Märkte und vertikale Märkte dienen. Marbles einzigartige Expertise und Erfahrung in der Entwicklung persönlicher Finanz- und Kreditlösungen wird eine einzigartige wertvolle Perspektive und Einblicke in neue Möglichkeiten bieten, Finanzdaten von Verbrauchern in bestehenden und zukünftigen Produkten und Dienstleistungen zu nutzen. Die zusätzlichen Ressourcen, die uns die Akquisition bietet, werden es uns ermöglichen, unsere Produktentwicklungspipeline deutlich zu erweitern und mehr datengesteuerte Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Das Inverite-Team freut sich sehr, dieses neue Kapitel als Teil der Marble-Familie zu beginnen und freut sich darauf, unsere Position als führender Finanzdatenaggregator und Anbieter von Kreditentscheidungsdiensten hier in Kanada und auf den internationalen Märkten zu stärken.

Im Rahmen der endgültigen Vereinbarung erwarb das Unternehmen alle emittierten und ausstehenden Aktien von Inverite zu einem Kaufpreis von 1,5 Mio. CAD zuzüglich eines auf der Grundlage eines Mehrfachen der jährlichen inkrementellen Einnahmen (AIR) von Inverite in den zwei aufeinander folgenden einjährigen Perioden nach dem Abschluss berechneten Besserungsscheins (Earn-out) in Höhe von bis zu 2,5 Mio. CAD, zahlbar in bar oder Aktien nach Wahl von Marble. Der effektive Preis aller Marble-Aktien, die zur Erfüllung der Zahlung eines Teils des Earn-out-Betrages ausgegeben werden, ist der höhere von (i) dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Marble-Aktien für die 10 aufeinanderfolgenden Handelstage vor dem letzten Tag der jeweiligen Earn-out-Periode; und (ii) des Schlusskurses der Marble-Aktien am letzten Handelstag vor dem Abschluss, der bei 0,235 CAD je Aktie lag.

Alle Aktien, die zur Erfüllung des Earn-out ausgegeben werden, unterliegen der Haltefrist für kanadische Wertpapiere, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Karim Nanji, CEO

Über Inverite Verification Inc.: Inverite ist ein führender kanadischer Anbieter von Open Banking- und kundengerichteter Finanzdienstleistungen, der der Finanzdienstleistungsbranche innovative, sichere und kostengünstige Lösungen für Einkommensprüfung, Kreditentscheidungen, Betrugsbekämpfung und KYC/AML-Zwecke bietet. Mit Unterstützung von über 285 kanadischen Finanzinstituten ist Inverite der Datenanbieter der Wahl für viele der führenden Kreditgeber Kanadas, FinTech- und PayTech-Unternehmen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.inverite.com/

Über Marble Financial Inc. (CSE: MRBL; OTC: MRBLF, FWB: 2V0) Marbles firmeneigene Plattform MyMarble nutzt die Leistungsfähigkeit von maschinellem Lernen, Data Science und künstlicher Intelligenz, indem sie ihre bewährten datengesteuerten Strategien durch die Technologielösungen Fast-Track, Score-Up und Maestro einsetzt, um einen klaren Weg zu finanziellem Wohlergehen und einem aussagekräftigen Kreditscore einzuschlagen und zu navigieren. Marble ist stolz darauf, seit 2016 Tausende von benachteiligten Menschen zu einer positiven finanziellen Zukunft befähigt zu haben, und wir werden uns durch die Lizenzierung unserer proprietären Produkte auf der MyMarble-Plattform weiterhin als Marktführer im Bereich finanzielles Wohlbefinden (Financial Wellness) etablieren.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter https://mymarble.ca.

Mike Marrandino, Executive Chairman

Tel:(855) 661-2390 ext. 104

E-Mail: ir@marblefinancial.ca

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE HABEN DIESE PRESSEMELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN KEINE VERANTWORTUNG FÜR IHRE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, wie dieser Begriff in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen verwendet wird, einschließlich Aussagen über die Inverite Verification Inc. Die Verwendung der Wörter Ziel, Pläne, annehmen, fortsetzen, schätzen, erwarten, können, werden, projizieren, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf den Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Pläne des Unternehmens mit Inverite. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die Finanzlage und die Entwicklungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern und dass das Unternehmen alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten wird. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Pläne, Schätzungen und tatsächliche Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen prognostiziert wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung ändern oder unzutreffend sind, zählen unter anderem: die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; Änderungen der Finanzlage und der Entwicklungspläne des Unternehmens; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden, dargelegt sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu berücksichtigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Kosten oder Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen können. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

