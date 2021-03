IRW-PRESS: MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.: MegaWatt Lithium meldet neue Unternehmenspräsentation und Website sowie Marketingvertrag

Vancouver, British Columbia - 2. März 2021 - MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE: MEGA) (das Unternehmen oder MegaWatt) freut sich, im Zusammenhang mit der bereits gemeldeten Umfirmierung und Änderung des Handelssymbols bekannt zu geben, dass über die neue Website des Unternehmens unter https://megawattmetals.com eine aktualisierte Unternehmenspräsentation abrufbar ist.

MegaWatt konzipiert derzeit ein Investmentvehikel für Anleger, die in sicheren Rechtssystemen in wichtige Rohstoffe der Lieferkette für Batteriemetalle für Elektrofahrzeuge investieren wollen. Durch den Erwerb weiterer Projekte baut das Unternehmen sein Portfolio mit einem gezielten Fokus auf den Batteriemetallsektor weiter aus; parallel dazu evaluiert und entwickelt es seine nachstehenden derzeitigen Konzessionsgebiete:

Cobalt Hill

Das Konzessionsgebiet Cobalt Hill besteht aus acht Mineralkonzessionen mit einer Fläche von ca. 1.727,43 Hektar und liegt im Bergbaurevier Trail Creek in der Provinz British Columbia, Kanada. Das Unternehmen hat am 5. Februar 2021 seine abschließende Optionszahlung geleistet und - gebunden an eine Net-Smelter-Return-Lizenzgebühr (NSR) von 1,5 % - eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet erworben.

381 Lithium

Am 3. Februar 2021 hat das Unternehmen - gebunden an eine NSR von 2 % - den Erwerb einer Beteiligung von 100 % an dem Konzessionsgebiet Route 381 Lithium abgeschlossen, das 40 Mineralkonzessionen mit einer Fläche von 2.126 Hektar im Territorium James Bay nördlich von Matagami in der Provinz Quebec umfasst. Des Konzessionsgebiet Route 381 Lithium liegt unmittelbar westlich und angrenzend an das Pontax-Lithiumprojekt von Stria Lithium Inc.

Projekt Tyr und Silber-Zink-Konzessionsgebiet Century South

Am 15. Oktober 2020 hat das Unternehmen eine Beteiligung von 60 % an einer Gesellschaft erworben, die indirekt - mit einer NSR von 2 % - eine 100 %-ige Beteiligung an zwei vielversprechenden Silber-Zinkprojekten in Australien hält, dem Silberprojekt Tyr und dem Silber-Zinkprojekt Century South. Die auf Silber fokussierten Projektgebiete in Australien bestehen zusammen aus über 550 Quadratkilometern und stellen weiterhin eine Priorität dar, da Silber eine wichtige Rolle bei der Elektrofahrzeug-Produktion spielt und der Trend hin zu erneuerbaren Energiequellen geht.

Aktienoptionen

Das Unternehmen meldet ferner, dass es seinem CEO im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens Incentive-Aktienoptionen für den Kauf von bis zu 500.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen werden unmittelbar bei Gewährung zugeteilt und berechtigen bis zum 2. März 2026 zum Kauf von Stammaktien zu einem Preis von $ 0,44 pro Aktie.

Marketingvertrag

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es einen Servicevertrag (der Servicevertrag) mit der MMG Market Medium GmbH & Co. (MMG) über die Erbringung von Marketing- und Beratungsleistungen abgeschlossen hat; dies umfasst unter anderem gewisse Investor-Relations-Services mit dem Ziel, die Bekanntheit des Unternehmens am Markt zu erhöhen. Die Bedingungen des Servicevertrags mit MMG umfassen eine anfängliche Zahlung von EUR 200.000 für eine Laufzeit von vier bis sechs Wochen, beginnend im März 2021. Der Servicevertrag kann nach Ermessen des Unternehmens um weitere Laufzeiten verlängert werden.

Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine 60-prozentige Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das indirekt eine 100-prozentige Beteiligung (vorbehaltlich einer 2 %igen NSR) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem Tyr Silver Project und dem Century South Silver-Zinc Project (siehe Pressemitteilung vom 13. August, 2020) und eine 100 %-Beteiligung (vorbehaltlich einer 2 %-NSR) an der Liegenschaft Route 381 Lithium, die aus 40 Mineral-Claims besteht, die sich im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, befinden und 2.126 Hektar umfassen (siehe Pressemitteilung vom 3. Februar 2021).

Investoren können unter https://megawattmetals.com mehr über das Unternehmen und das Team erfahren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Thornley-Hall

Chief Executive Officer

david@walcottresources.com

+1 604.306.7821

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57059

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57059&tr=1

