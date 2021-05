IRW-PRESS: MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.: Megawatt veröffentlicht technischen NI 43 101-Bericht zu den Projekten Tyr, NSW and Century South, Queensland, Australien

Vancouver, British Columbia-(7. Mai 2021) - Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE:MEGA) (FWB: WR20) (OTC PINK: WALRF) (das Unternehmen oder Megawatt) freut sich, die Fertigstellung und Veröffentlichung eines technischen NI 43 101-Berichts zu den Projekten Tyr in New South Wales und Century South in Queensland, Australien, in SEDAR bekanntzugeben. Der Bericht wurde von Xplore Resources Pty Ltd (Xplore Resources) aus Brisbane, Queensland, Australien, erstellt. Die qualifizierte Person für den technischen Bericht ist Matthew Stephens FAIG.

Highlights:

Das Projekt Tyr liegt etwa 20 km südwestlich der Stadt Tenterfield und ist über eine befestigte Straße erreichbar. Der Gebietsanspruch umfasst 100 Einheiten über ein Gebiet von 299 Quadratkilometern.

Das Project Tyr erstreckt sich über drei (3) drei wichtige Teilgebiete aus New England Orogen;

- Central Block, hauptsächlich aus Konglomerat, Sandstein und Schluffstein mit felsigem Eruptivgestein und Quarzit-Einheiten bestehend;

- Tablelands Complex, hauptsächlich aus Granit und verbundenem Mineralisierungsmaterial bestehend;

- New England Orogen-Granite (dominante Lithologie aus Porphyr und Basalt).

Auf der Liegenschaft Tyr wurde in historischen Minen innerhalb des Explorations-Lizenzgebietes eine große Anzahl von Mineralisierungen entdeckt. Diese Arbeiten waren hauptsächlich auf Silber, Blei, Zink, Arsen und Zinn ausgerichtet. Das Explorationsgebiet Tyr umfasst beachtliche Silberzonen entlang eines nordwestlichen Streichens. Die größten Zonen treten in der Clive-Gruppe, wie z. B. dem Vorkommen Ecuador mit 4710 ppm Silber und der Mine Torny mit 1420 ppm Silber, auf.

Das Tyr-Projektgebiet weist über 145 Mineralvorkommen auf, die in der Liegenschaft verzeichnet sind. Diese Vorkommen sind in den Bondonga-Schichten aus dem frühen Perm beheimatet und bilden zwei Hauptcluster:

- die Mole River-Gruppe im nördlichen Teil des Gebietsanspruchs und

- die Clive-Gruppe im südlichen Teil.

In diesen beiden Gebieten sind die Mineralzonen strukturell kontrolliert und mit Einlagerung von Mole-Granit, der als Sn-W-Granit des I-Typs klassifiziert wird, verbunden. Metallzonen in der Umgebung des Granits sind gut entwickelt, mit benachbarter Sn-W-Mineralisierung, die nach außerhalb des Intrusivgesteins in distale, polymetallische Cu-Pb-Zn-Ag-Mineralisierung übergeht. Die Anzeichen sprechen dafür, dass das Projekt Tyr weitgehend unerforscht ist und ein bedeutendes Potenzial für strukturell kontrollierte silberreiche polymetallische Erzgang-Systeme aufweist.

Offensichtliche Gebiete zu weiterer Exploration sind unter anderem die Mineralzonen der Mole River- und Clive-Gruppe. Beide Gebiete sind stark mineralisiert, und eingehende Feldkartierung und geochemische Probenahmen an der Oberfläche, wie Gesteins- und Bodenproben, gefolgt von geophysikalischen Bodenuntersuchungen einschließlich IP oder sogar magnetische Untersuchungen wie Sub-audio Magnetics (SAM), sind angezeigt.

Die meisten früheren Explorationsunternehmen führten geochemische Oberflächenuntersuchungen im Projektgebiet Tyr aus. Die geochemischen Untersuchungen, wie z. B. Gesteins- / Schürfproben, Probenahmen aus Flusssediment und gewaschenem Konzentrat und Bodenproben, ergaben hohe Silbergehalte.

Es bestehen Aufzeichnungen zu bedeutenden Silberproben aus Stollen, Schächten und Gruben, Oberflächenuntersuchungen und Bohrarbeiten. Die Mineralzonen sind strukturell kontrolliert und mit Kluften, Verwerfungen, Scherzonen und lithologischen Grenzen, die mineralisierende Flüssigkeiten enthalten, verbunden.

Trotz einer großen Anzahl von Mineralisierungszonen, historischer Bergbauarbeiten und bedeutender Silberproben bis zu 4.710g/t, wurden nur geringe Bohrarbeiten im Projektgebiet Tyr durchgeführt. Frühere Explorationsunternehmen konzentrierten sich fast ausschließlich auf historische Gruben, und die Überprüfung von Streichen-Potenzial der die Mineralisierung kontrollierenden Strukturen und / oder Lithologien wurde vernachlässigt. Moderne Explorationstechnik soll das Potenzial des Gebietsanspruchs, besonders die Mineralisierungszonen historischer Silber-Zink-Blei-Minen, eingehend untersuchen.

Die Liegenschaft Century South liegt ungefähr 204 km nordwestlich der Stadt Mount Isa, 122 km nordöstlich der Stadt Mount Isa Camooweal und 61 km südwestlich der Stadt Mount Isa Gregory.

Auf der Liegenschaft Century South wurden nur geringe Arbeiten zu Probenahmen durchgeführt, trotz der Nähe des großen Vorkommens von Zink-Blei-massivem Sulfid in der Mine Century und der wichtigen Tatsache, dass der Gebietsanspruch Land in genau dem gleichen beachtlichen Verwerfungs-Streichen wie die Mine umfasst. Der Hauptverwerfungskomplex der Verwerfung Termite

Range durchschneidet das Zentrum des Gebietsanspruchs von Nordwesten nach Südosten. Das Verwerfungsgebiet ist die wahrscheinlichste Quelle der Mineralisierung im Gebietsanspruch und sollte weiter erforscht und definiert werden. Diese Komponenten stimmen mit einem genetischen Modell überein, das auf ein potenzielles Vorkommen ähnlich anderer Vorkommen massiver Sulfide in der ganzen Welt hindeutet.

Der Grevillea-Gossan war Thema einer Doktorarbeit von Hann (1999), der Tl, Pb, Si, und Fe als Oberflächenindikatoren der Mineralisierung im Vorkommen Grevillea identifizierte. Hann (1999) stellte zwei Gossan-Typen fest, die die massive Pyrit-Zone überlagerten:

- Jarosit-Limonite und

- Hämatit-Limonite.

Ungeprüfte (nicht gebohrte) geologische Oberflächenanomalien müssen untersucht werden.

Ausreichende Daten aus Flusssediment-, Gesteins- und Bodenproben weisen auf erhöhte Zink- und Bleigehalte im Gebietsanspruch hin. Jüngste luftgestütze EM-Untersuchungen und nachfolgende Explorations-Bohrprogramme, die vergleichbare Unternehmen an einer Mineralisierungszone in der Schluffstein-Formation Riversleigh durchführten, ergaben erfolgversprechende, aber letztendlich unwirtschaftliche Blei- und Zinkgehalte. Die Ergebnisse waren jedoch so aussichtsreich, dass Explorationsarbeiten direkt westlich von Century South vorangetrieben wurden. Es treten im Satellitenbild sichtbare Ausbisse, die leicht untersucht werden können, auf. Durch diese Art der Grenzidentifizierung könnten Lithologien auf kostengünstige Weise definiert werden. Die Arbeiten könnten von Nutzen sein, da Forschungsarbeiten auf schichtgebundene Mineralisierung, vor allem

in Grevillea, hinweisen.

In den südlichen Gebieten, neben Grevillea, westlich von Century South, tritt Regolith in beachtlicher Mächtigkeit auf. Die Regolith-Decke über den mineralisierungshaltigen Einheiten kann die Arbeiten behindern. Tiefer durchdringende EM-Methoden wie z. B. magnetisch-tellurische Untersuchung (MT) können verwendet werden, sind jedoch kostspieliger. Letzen Endes ist dieser Faktor wahrscheinlich unvermeidlich, wenn Explorationsarbeiten tiefer in das Grundgestein vordringen. Mit der Ausrichtung auf die stärker oxidierten Gossane und die deutlichen Ausbisse könnten erste Kenntnisse zur Wahrscheinlichkeit von Mineralisierung in dem Gebiet am schnellsten gewonnen werden. Ein vorgeschlagenes Explorationsprogramm, das an den hervorgehobenen Gebieten magnetischer Ausbisse mit mehr Flusssedimenten beginnt, könnte eine zielgerichtetere Probenahme ermöglichen.

Qualifizierte Person

Herr Geoffrey Reed (MAusMM (CP)) (MAIG), Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß der Definition des National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure or Mineral Projects hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft.

Über MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

MegaWatt ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine ungeteilte Beteiligung von 100 % am Konzessionsgebiet Cobalt Hill, vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine 60%ige Beteiligung an einem Unternehmen erworben, das indirekt eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer 2%igen NSR) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien hält, nämlich dem Silberprojekt Tyr und dem Silber-Zink-Projekt Century South (siehe Pressemitteilung vom 13. August, 2020), und verfügt über eine indirekte 100%ige Beteiligung (Gegenstand einer 1%igen NSR-Lizenzgebühr) an bestimmten Bergbaukonzessionen in den australischen Bundesstaaten Northern Territory und New South Wales, die Potenzial für Nickel, Kobalt, Scandium und Seltene Erden aufweisen, sowie eine 100%ige Beteiligung (vorbehaltlich einer 2%igen NSR) am Lithiumkonzessionsgebiet Route 381, das aus 40 Mineral-Claims besteht, die sich im James Bay Territory, nördlich von Matagami in der Provinz Quebec, befinden und 2.126 Hektar umfassen (siehe Pressemeldung vom 3. Februar 2021).

Investoren können unter https://megawattmetals.com mehr über das Unternehmen und das Team erfahren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

David Thornley-Hall

Chief Executive Officer

david@megawattlithium.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58264

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58264&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA58518J1012

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.