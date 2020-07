IRW-PRESS: MetalsTech Limited: Beginn von Diamantbohrungen bei Goldmine turec

Höhepunkte

- Beginn von Untertage-Diamantbohrungen in Stollen Andrej bei Goldmine turec

- Explorationen werden bis zu 9 Diamantbohrlöcher auf insgesamt ca. 3.000 m umfassen und sich auf potenzielle Ressourcenerweiterung konzentrieren

- Bohrungen werden STOR 3.11 nachverfolgen, das Folgendes durchschnitt:

o 89 m mit 6,9 g/t Au und 23,6 g/t Ag zwischen 114 und 203 m Tiefe unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 3 g/t Au

§ innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von

o 137,3 m mit 4,6 g/t Au und 16,5 g/t Ag zwischen 67,7 und 205 m Tiefe unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au

- Unternehmen setzt Abbau und Gewinnung von Erzen in Stollen Andrej im Rahmen seiner kürzlich erteilten Untertage-Abbaugenehmigung fort, wobei Erz nach Australien verschifft wird, um dort umfassende metallurgische Tests durchzuführen, die konventionelle Schwerkrafttrennung, Flotation, Schwerflüssigkeitsabscheidung (die HLS) sowie thiosulfatbasierte Goldgewinnungstechnologie umfassen

- Goldbranche boomt und um daraus Kapital zu schlagen, müssen wir die Produktion bei turec beschleunigen - das Unternehmen arbeitet daher an einer Rahmenuntersuchung für eine einfache, hochgradige Untertagemine, die die bestehende Infrastruktur, die Grubenbaue und die bestehende Untertageabbaulizenz von turec nutzt, die dem Unternehmen im April erteilt wurde

- Ergebnisse des laufenden Bohrprogramms werden in Rahmenuntersuchung der Untertagemine einfließen, die als erste Phase der Betriebe eine einfache Gravitationsabscheidung mit geringen Investitionsausgaben sowie einen Flotationskonzentratbetrieb mit kürzerem Zeitrahmen bis zur Produktion umfassen soll

- Goldpreis verzeichnet weiterhin neue Höchststände von über 1.850 US$/oz und MTC hofft, 2021 oder früher bereit für den Handel zu sein

Russell Moran, Chairman von MetalsTech, sagte hinsichtlich des Beginns der Bohrungen:

Wir sind bereit, wir sind aufgeregt und das Bohrgerät dreht sich endlich. STOR 3.11 ist ein bedeutsamer Abschnitt und wir freuen uns darauf zu ermitteln, wie weit diese hochgradige Zone gehen kann. Sie scheint in der Tiefe offen und von früheren Abbauarbeiten unberührt zu sein, weshalb wir auf das Potenzial sowohl für eine Ressourcenerweiterung als auch für eine Steigerung der Gehalte hoffen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Strategie, die bestehende Infrastruktur und die vorhandenen Genehmigungen zu nutzen und eine hochgradige Untertagemine zu beschleunigen, angesichts der äußerst guten Prognosen für die Goldbranche der richtige Weg ist.

MetalsTech Limited (ASX: MTC) (MTC oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Diamantbohrungen beim Untertagestollen Andrey bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldmine turec (turec) begonnen haben.

Das Unternehmen hat ein Diamantbohrprogramm innerhalb des Stollens Andrej als Teil eines mehrstufigen Explorationsprogramms bei turec konzipiert.

Die Bohrungen werden das bis dato kaum erkundete Gebiet erproben, das an die bestehende hochgradige Mineralressource bei turec angrenzt und sich neigungsabwärts davon erstreckt. Es sind insgesamt neun Diamantbohrlöcher im Stollen Andrej auf insgesamt etwa 3.000 Metern geplant.

Die Bohrungen werden die interpretierte Erweiterung der hochgradigen, steil abfallenden Zone innerhalb der Mineralressource turec erproben, die sich vermutlich vom historischen Bohrloch STOR 3.11 bis zu einem bis dato kaum erkundeten Gebiet in Richtung Süden erstreckt. STOR 3.11 ist in der kürzlich gemeldeten Mineralressourcenschätzung gemäß JORC 2012 für turec enthalten und seine Nähe zur Grenze der Ressource (etwa 70 Meter) weist darauf hin, dass entlang des Einfallens dieses Bohrlochs beträchtliches Potenzial besteht, um weitere hochgradige Mineralisierungen außerhalb der aktuellen Mineralressource turec zu lokalisieren (siehe Abbildung 1).

STOR 3.11 durchschnitt 89,0 Meter mit 6,9 Gramm Gold und 23,6 Gramm Silber pro Tonne zwischen 114 und 203 Meter Tiefe unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von drei Gramm Gold pro Tonne innerhalb eines mächtigeren Abschnitts von 137,3 Metern mit 4,6 Gramm Gold und 16,5 Gramm Silber pro Tonne zwischen 67,7 und 205 Meter Tiefe unter Anwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,3 Gramm Gold pro Tonne.

Siehe ASX-Pressemitteilung vom 21. April 2020 mit dem Titel MetalsTech Targets High Grade Gold Zone.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Ansprechpartner:

Russell Moran

Chairman

M +61 415 493 993

russell@metalstech.net

Nathan Ryan

Investor Relations

M +61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

Gino DAnna

Director

M: +61 400 408 878

gino@metalstech.net

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Erklärung der kompetenten Personen

Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Quinton Hills, Ph.D., M.Sc., B.Sc., erstellt wurden. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Dr. Hills erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Die Informationen in diesem Bericht, dem diese Erklärung beigefügt ist, die sich auf Mineralressourcen für die Goldlagerstätte turec beziehen, basieren auf Informationen, die von Chris Grove, einem Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106), erstellt wurden. Herr Grove ist ein Vollzeitangestellter von Measured Group Pty. Ltd. und verfügt über eine ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves definiert werden zu können. Herr Grove erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

Konformität mit den ASX-Notierungsbestimmungen

Bei der Erstellung dieser Pressemitteilung vom 23. Juli 2020 hat sich das Unternehmen auf die früheren Pressemitteilungen des Unternehmens gestützt, insbesondere auf jene vom 21. April 2020, 29. April 2020 und 13. Mai 2020. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die diese zuvor veröffentlichten Pressemitteilungen wesentlich beeinflussen oder die das Unternehmen wesentlich beeinflussen würden, wenn es sich für die Zwecke dieser Pressemitteilung vom 22. Juli 2020 auf diese Pressemitteilungen verlassen würde.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52723

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52723&tr=1

