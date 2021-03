IRW-PRESS: MetalsTech Limited: MetalsTech Limited: Mehrere Zonen mit sichtbarem Gold in Bohrloch UGA-14 identifiziert

Höhepunkte

- Mehrere Zonen mit sichtbarem Gold in Bohrloch UGA-14 identifiziert:

- Tiefe von 74,0 m

- Tiefe von 103,25, 103,4, 103,9 und 104,1 m

- UGA-14 ist ein Ausfallbohrloch von ca. 70 m in Streichrichtung entlang des Liegenden von interpretierter mineralisierter Zone von UGA-05, die 32 m mit 4,62 g/t Au und 17,5 g/t Ag ab 70 m und ca. 20 m entlang des Hangenden durchschnitten hat

- Analyseergebnisse für UGA-07, -09, -10 und -12 sollten in kommenden Tagen eintreffen

- Analyseergebnisse für UGA-8, -11 und -13 werden aufgrund von Identifizierung weiterer Mineralisierungen einer erweiterten Probenanalyse unterzogen; Analyseergebnisse sollen in Kürze eintreffen

- Probennahmen von UGA-14 abgeschlossen und zur Analyse im Labor

- UGA-15 zurzeit im Gange und als Ergänzungsbohrloch zwischen UGA-03, das 59 m mit 2,3 g/t Au und 9,4 g/t Ag ab 225 m durchschnitt, und UGA-06, das 70 m mit 3,43 g/t Au und 14,7 g/t Ag ab 33 m durchschnitt, geplant

- Weiteres Bohrloch (UGA-16) ist geplant, nach dem das Unternehmen das Bohrgerät weiter entlang des Streichens zu zweiter Bohrplatte transportieren wird, um Ressourcenerweiterungsbohrungen fortzusetzen

- Planung und technische Arbeiten in Endphase, um es dem Unternehmen zu ermöglichen, zusätzliche Explorationsstraßen zu errichten, einschließlich einer Erweiterung des Hauptstollens Adrej sowie einer zusätzlichen Explorationsstraße in Richtung Osten, um Zugang für mehrere Bohrgeräte zu ermöglichen

MetalsTech Limited (ASX: MTC, FWB: MT1) (MTC oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seines Diamantbohrprogramms bei der zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldmine turec (turec) in der Slowakei bereitzustellen. Im Rahmen der detaillierten geologischen Aufzeichnungen und Probennahmen wurden mehrere Zonen mit sichtbarem Gold bei 74 und 104 Meter innerhalb von quarzgefüllten Erzgängen/Stockwerken/Brekzien identifiziert, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (vorwiegend Pyrit/Markasit) sind und innerhalb von stark argillitisch alteriertem Andesit-Muttergestein in einer Tiefe von etwa 50 bis 133 Metern (* keine wahre Mächtigkeit) im Bohrkern von Bohrloch UGA-14 liegen.

Das sichtbare Gold bei 74,0 Meter kommt in Form von weniger als 0,1 Millimeter großen, disseminierten Bläschen innerhalb eines glasigen, cremeweißen bis grauen Quarzerzgangs zwischen 73,95 und 74,1 Meter vor und wird nach einer Sichtprüfung auf Spurenebene geschätzt.

Das sichtbare Gold bei 103,25, 103,4, 103,9 und 104,1 Meter kommt in Form von weniger als 0,3 Millimeter großen, disseminierten Bläschen innerhalb einer drusigen, feinkörnigen, weißen bis grauen, mit chalzedonischem Quarz gefüllten hydrothermalen Brekzie zwischen 103,2 und 105,1 Meter vor und wird nach einer Sichtprüfung auf Spurenebene geschätzt.

UGA-14

Die Bohrung von UGA-14 wurde kürzlich bis zu einer Tiefe von 165,5 Metern niedergebracht. Das Bohrloch UGA-14 wurde geplant, um die mineralisierte Zone entlang des Einbruchs/Streichens südlich von UGA-05 zu durchschneiden. Im Detail wurde UGA-14 so geplant, um die interpretierte mineralisierte Zone etwa 20 Meter entlang des Streichens in südlicher Richtung von UGA-05 entlang des Hangenden der interpretierten mineralisierten Zone und etwa 70 Meter entlang des Streichens südlich des Liegenden von UGA-05 der interpretierten mineralisierten Zone zu treffen. UGA-05 durchteufte 32 Meter mit 4,62 g/t Au und 17,5 g/t Ag ab einer Tiefe von 70 Metern (Cutoff-Gehalt von 0,3 Gramm Gold pro Tonne, Mächtigkeit des Bohrlochs).

UGA-14 durchschnitt etwa eine Zone von 83 Metern (* keine wahre Mächtigkeit), die verschiedene Mengen an quarzgefüllten Erzgängen/Stockwerken/Brekzien, die unterschiedlich reich an fein- bis sehr feinkörnigen Sulfiden (vorwiegend Pyrit/Markasit) sind und innerhalb eines stark argillitisch alterierten Andesit-Muttergesteins in einer Tiefe von etwa 50 bis 133 Metern liegen. Das Unternehmen freut sich darauf, in den kommenden Wochen ein Update für UGA-14 bereitzustellen, da der Bohrkern bereits erprobt und zur Analyse ins Labor geschickt wurde.

UGA-15

UGA-15 ist zurzeit im Gange und als Ergänzungsbohrloch zwischen UGA-03, das 59 Meter mit 2,3 g/t Au und 9,4 g/t Ag ab 225 m durchschnitt, und UGA-06, das 70 Meter mit 3,43 g/t Au und 14,7 g/t Ag ab 33 m durchschnitt, geplant.

ENDE

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Erklärung der sachverständigen Personen

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurden. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Dr. Hills ist mit der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die Informationen in dem Bericht, dem diese Erklärung beigefügt ist, die sich auf die Mineralressourcen für die Goldlagerstätte Sturec beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Chris Grove zusammengestellt wurden, der ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106) ist. Herr Grove ist ein Vollzeitangestellter von Measured Group Pty Ltd. und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Grove stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Hintergrund: Goldmine Sturec

Die Goldmine Sturec liegt im Zentrum der Slowakei, zwischen der Stadt Kremnica und dem Dorf Luky, 17 km westlich von Banská Bystrica, der größten Stadt der Zentral-Slowakei, und 150 km nordöstlich der Hauptstadt Bratislava.

Sturec ist ein epithermales System mit geringer Sulfidierung und beherbergt laut einer JORC (2012)-konformen Berechnung in einem optimierten Tagebaumodell unter Berücksichtigung eines Cutoff-Wertes von 0,4 g/t Au eine Mineralressource im Umfang von insgesamt 21,2 Millionen Tonnen mit einem Erzgehalt von 1,50 g/t Au und 11,6 g/t Ag (1,59 g/t Au-Äqu.), in der 1.026.000 Unzen Gold und 7.944.000 Unzen Silber (1.086.000 Unzen Goldäquivalent) enthalten sind. In den zusätzlichen Ressourcen im Umfang von 388.000 Tonnen mit einem Erzgehalt von 3,45 g/t Au und 21,6 g/t Ag (3,60 g/t Au-Äqu.) außerhalb des optimierten Tagebaumodells sind nochmals 43.000 Unzen Gold und 270.000 Unzen Silber (45.000 Unzen Goldäquivalent) enthalten (Bericht gemäß JORC (2012)).

Mineralressourcenschätzung - Goldmine Sturec

Mineralressourcenschätzung Sturec

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 0,40 g/t Au,

innerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu Ag Au-Äqu

ategorie (Tsd. (t/m (g/t (g/t. (Tsd. (Tsd.

) 3) ) ) 1 (g/t Unzen. 1

) ) Unze

n)

(Tsd.

Unzen

nachgewiese 3.0002,17 1,69 13,5 1,79 161 1291 171

ne

R.

angedeutete 11.202,24 1,79 14,9 1,90 643 5373 685

R. 0

nachgewiese 14.202,23 1,77 14,6 1,87 804 6664 856

ne + 0

angedeutet

R.

vermutete 7.0002,33 0,97 5,6 1,01 222 1280 230

R.

GESAMT 21.202,26 1,50 11,6 1,59 1026 7944 1086

0

Ressourcenschätzung, Cutoff-Wert über 2,85 g/t Au,

außerhalb des optimierten

Tagebaumodells

RessourcenkTonnenDichteAu Ag Au-ÄquAu Ag Au-Äqu

ategorie (Tsd. (t/m (g/t (g/t. (Tsd. (Tsd.

) 3) ) ) 1 (g/t Unzen. 1 (Tsd

) ) Unze.

n) Unzen

nachgewiese- - - - - - - -

ne

R.

angedeutete114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

R.

nachgewiese114 2,28 3,39 25,6 3,57 12 94 13

ne +

angedeutet

R.

vermutete 274 2,34 3,47 19,9 3,61 31 176 32

R.

GESAMT 388 2,34 3,45 21,6 3,60 43 270 45

1 AuÄq g/t = ((Au g/t Gehalt*Met. Gew.*Au Preis/g) + (Ag g/t Gehalt*Met. Gew.*Ag Preis/g)) / (Met. Gew.*Au Preis/g)

Langfristige Prognose des Gold- und Silberpreises USD/oz. (Quelle: Weltbank, JP Morgan): 1.500 bzw. 20 USD.

Gold- und Silbergewinnung aus den 2014 durchgeführten metallurgischen Testarbeiten mit Thiosulfat: 90,5 % bzw. 48,9 %.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Silber ein vernünftiges Potenzial haben, aus dem Sturec-Erz mittels von Thiosulfat-Laugung/Elektrogewinnung gemäß den angegebenen Ausbeuten gewonnen und verkauft zu werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

