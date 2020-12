IRW-PRESS: NeutriSci International Inc.: Neutrisci informiert über den aktuellen Stand der Zulassung im Bundesstaat Washington und die Expansion nach Oklahoma

Vancouver, British Columbia - 10. Dezember 2020 - NeutriSci International Inc. (NeutriSci oder das Unternehmen) (TSX-V: NU, OTCQB: NRXCF, FRANKFURT: 1N9) - ein innovatives Technologieunternehmen, das Produkte für die Nutrazeutikabranche entwickelt - freut sich sehr, über die aktuellen Entwicklungen in Zusammenhang mit seinem Produktions- und Vertriebspartner Cryopharm (Cryopharm) in den USA zu berichten.

US-Bundesstaat Washington

Das Landwirtschaftsministerium des US-Bundesstaates Washington hat die Genehmigung für die Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf der gesamten Cryopharm-Produktlinie, die auf den Inhaltsstoffen und der Technologie von NeutriSci basieren, erteilt.

Zu den zugelassenen Produkten zählen Marbl Melts, Kali Juice, Café Maria sowie die von NeutriSci entwickelten Kushtabs und Zenstix. Der Vertrieb und Verkauf der Produkte sollen im ersten Quartal 2021 starten. Die Produkte werden bei rund 400 Verkaufsstandorte (Dispensaries) im gesamten Bundesstaat Washington erhältlich sein.

Im Bundesstaat Washington war in den vergangenen fünf Jahren ein exponentieller Zuwachs bei den Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf von Cannabisprodukten zu verzeichnen. Seit dem Verkaufsstart im Jahr 2014 mit Einnahmen in Höhe von 31 Millionen Dollar sind die Umsätze bis 2019 auf über eine Milliarde Dollar explodiert.

Oklahoma

NeutriSci gibt zudem mit Freude bekannt, dass Cryopharm eine definitive Vereinbarung mit einem Auftragshersteller unterzeichnet hat, der die Produktlinien im Bundesstaat Oklahoma produzieren, vertreiben und verkaufen wird. Die Produktion, der Vertrieb und der Verkauf sollen im 1. Quartal 2021 starten. Wie auch in Washington sind hier die Produkte Marbl Melts, Kali Juice, Café Maria sowie die von NeutriSci entwickelten Kushtabs und Zenstix zum Verkauf zugelassen. In allen Produkten sind die Inhaltsstoffe und die Technologie von NeutriSci enthalten.

Was die Anzahl an Verkaufsstandorten pro Kopf betrifft, rangiert Oklahoma an zweiter Stelle; hier kommen auf 100.000 Einwohner jeweils 15,6 Dispensaries. Im Jahr 2019, dem ersten vollen Cannabisverkaufsjahr in Oklahoma, beliefen sich die Umsätze auf insgesamt 365 Millionen Dollar. Bis zum Jahr 2025 ist mit einem Umsatzwachstum auf 950 Millionen Dollar zu rechnen. Im Vergleich dazu rechnet man zum Beispiel in Pennsylvania bis zum Jahr 2025 mit Einnahmen in Höhe von 770 Millionen Dollar.

Glen Rehman, CEO von NeutriSci, erklärt: Wir sind hochzufrieden, dass das Landwirtschaftsministerium unsere Inhaltsstoffe, Technologien und Formfaktoren für den Vertrieb und Verkauf der Produkte im Bundesstaat Washington genehmigt hat. Während die Umsätze in Kalifornien weiter anziehen, freut es uns ebenso, dass wir das Geschäft in Oklahoma abschließen konnten und uns nun die Tür zu einem weiteren lukrativen Bundesstaat mit Umsatz- und Vertriebszuwächsen offensteht. In den kommenden Monaten werden wir mit unseren Marken zunehmend in weitere US-Bundesstaaten expandieren.

