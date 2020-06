IRW-PRESS: New Placer Dome Gold Corp.: New Placer Dome Gold Corp. bestellt Alan Hitchborn, den ehemaligen Senior und Chief Geologist bei Placer Dome, als Senior Technical Advisor in das Advisory Board

Vancouver (British Columbia), 25. Juni 2020. New Placer Dome Gold Corp. (New Placer Dome oder das Unternehmen) (TSX-V: NGLD, FWB: BM5) gibt bekannt, dass Herr Alan Hitchborn, P.Geo., dem Advisory Board des Unternehmens als Senior Technical Advisor beigetreten ist. Das Unternehmen hat Herrn Hitchborn 200.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, die innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren zum Preis von jeweils 0,40 Dollar ausgeübt werden können.

Maximilian Sali, CEO von New Placer Dome, sagt dazu: Wir freuen uns sehr, Alan als Senior Technical Advisor im Advisory Board des Unternehmens begrüßen zu können. Er hat für mehrere große Konzerne gearbeitet und war unter anderem Senior Geologist bei Placer Dome und Chief Geologist bei der Mine Bald Mountain, als sich diese noch im Besitz von Placer Dome befand. Alan ist ein erfahrener Veteran der Branche und hat den Standort des Goldprojekts Kinsley Mountain und des Projekts Bolo in der Vergangenheit besucht.

Herr Hitchborn ist ein erfahrener Explorations-/Bergbaugeologe, der sich seit fast 40 Jahren mit der Mineralexploration sowie dem Betrieb von Minen weltweit beschäftigt. Herr Hitchborn und seine Teams haben RC- und Kern-Bohrprogramme im Gesamtumfang von 700.000 Metern verwaltet. Er kann Erfolge bei der Erschließung und der Erweiterung von Reserven zu minimalen Kosten vorweisen. Er hat Explorationsteams und -kampagnen für Bergbauunternehmen wie Amselco, Placer Dome, Aura Minerals, Corex Gold und Kimber Resources geleitet. Seine Teams können sich mit zwei Gold-Silber-Entdeckungen rühmen. Zuletzt war er bei Frontera Mining als Vice President, Geology and Exploration tätig. Er hat einen Bachelor of Science in Geologie von der University of Nevada - Reno. Herr Hitchborn ist als professioneller Geologe bei Engineers and Geoscientists of British Columbia registriert.

Über New Placer Dome Gold Corp.

New Placer Dome Gold Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und den Ausbau von Goldprojekten in Nevada spezialisiert hat. New Placer Domes Vorzeigeprojekt, das 90 km südlich der Mine Long Canyon (derzeit ein Produktionsbetrieb unter dem Joint Venture von Newmont/Barrick) gelegene Goldprojekt Kinsley Mountain, beherbergt eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin, war früher ein Förderbetrieb für Roherz mit Haufenlaugung und beinhaltet NI 43-101-konforme Ressourcen der angezeigten Kategorie (4,95 Millionen Tonnen; 418.000 Unzen Gold mit 2,63 g/t Au) sowie der abgeleiteten Kategorie (2,44 Millionen Tonnen; 117.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 1,51 g/t Au) Technischer Report und neue Mineralressourcenschätzung für das Projekt Kinsley in Elko County, Nevada, U.S.A., gültig per 15. Januar 2020 und erstellt von Michael M. Gustin, Ph.D., CPG, Moira Smith, Ph.D., P.Geo. und Gary L. Simmons, MMSA unter dem Emittentenprofil von New Placer Dome Gold Corp. auf SEDAR (www.sedar.com).

. Das 90 km nordöstlich von Tonopah (Nevada) gelegene Projekt Bolo ist ein weiteres Kernprojekt, das ebenfalls eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin beherbergt. New Placer Dome hält außerdem eine Option auf den Erwerb sämtlicher Schürfrechte am Projekt Troy Canyon, das sich 120 km südlich von Ely (Nevada) befindet. New Placer Dome wird von einem starken Management- und Technikteam geleitet, das aus Kapitalmarkt- und Bergbauprofis besteht, deren Ziel darin besteht, den Aktionärswert durch neue Mineralentdeckungen, langfristige Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten in geopolitisch günstigen Rechtsprechungen zu maximieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kristoper J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta), ein Director von New Placer Dome Corp., und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die hierin dargelegten Daten verifiziert, einschließlich einer Prüfung der Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Für das Board of Directors:

Gezeichnet: Max Sali

Max Sali, Chief Executive Officer

Ansprechpartner:

Max Sali, Chief Executive Officer & Director

Tel: (604) 620-8406

E-Mail: info@newplacerdome.com

Karl Mansour, Paradox IR

Tel: (514) 341-0408

E-Mail: karlmansour@paradox-pr.ca

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, zu denen unter anderem auch Aussagen zählen, die sich auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens und seiner Projekte sowie andere Angelegenheiten beziehen. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung - ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten -, die sich auf vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftige Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Gold und anderen Metallen; der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich nachteilig ändern wird; und dass eine Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und sind Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterworfen, einschließlich jener, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com) eingereicht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage; die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens; widrige Wetterbedingungen; die Unfähigkeit, alle erforderlichen staatlichen Genehmigungen, Zulassungen oder Autorisierungen aufrechtzuerhalten; einen Anstieg der Kosten; Rechtsstreitigkeiten; und die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, weshalb man sich aufgrund der grundsätzlichen Ungewissheit zukunftsgerichteter Aussagen nicht darauf verlassen sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das angegebene Datum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen.

