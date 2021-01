IRW-PRESS: New Placer Dome Gold Corp.: New Placer Dome Gold Corp. bohrt 6,1 Meter mit 10,22 g/t Gold und erweitert damit die Goldmineralisierung auf seinem Kinsley-Projekt In Nevada

Pressemitteilung - Vancouver, British Columbia - 11. Januar 2021: New Placer Dome Gold Corp. (New Placer Dome oder das Unternehmen) (TSX-V: NGLD) (OTCQB:NPDCF) (FWB: BM5) freut sich, die Untersuchungsergebnisse für die ersten neun Reverse-Circulation (RC)-Bohrlöcher bekannt zu geben, die im Jahr 2020 auf seinem Vorzeige-Goldprojekt Kinsley Mountain (Kinsley Mountain) im Bergbau-freundlichen Nevada abgeschlossen wurden. Acht der neun Bohrlöcher wiesen signifikante Goldabschnitte auf und haben das Potenzial, die Mineralressourcen in mehreren unterschiedlichen Zonen zu erweitern.

Kinsley Mountain befindet sich 90 km südlich der Mine Long Canyon (die derzeit im Rahmen des Newmont/Barrick-Joint-Ventures abgebaut wird), beherbergt eine Goldmineralisierung vom Type Carlin, eine historische Haufenlaugungsproduktion und verfügt in der Western Flank Zone über gemäß NI 43-101 angedeutete Ressourcen von 302.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 6,11 g/t Au (1,54 Millionen Tonnen) Technischer Bericht und aktualisierte Schätzung der Mineralressourcen auf dem Kinsley-Projekt, Elko County, Nevada, U.S.A., gültig ab 15. Januar 2020, erstellt von Michael M. Gustin, Ph.D., CPG, Moira Smith, Ph.D., P.Geo. und Gary L. Simmons, MMSA im Rahmen des neuen Emittenten-Profils von Placer Dome Gold Corp. auf SEDAR (www.sedar.com).

Die vor kurzem abgeschlossene RC- und Diamantbohrkampagne 2020 bei Kinsley Mountain umfasste 49 Bohrlöcher mit insgesamt 17.970 Metern (39 RC-Bohrlöcher über 13.610 Meter und 10 Diamantbohrlöcher über 4.360 Meter) und testete fünf Zielgebiete innerhalb des größeren Ressourcengebiets (Abbildung 1 und Tabelle 1). Die Untersuchungsergebnisse der restlichen 40 Bohrlöcher stehen noch aus. Die Bohrlöcher wurden ausgewählt, um Erweiterungen der bestehenden Ressourcengebiete sowie noch nicht gebohrte Ziele mit einem sehr guten Potenzial zu erproben.

Die Highlights umfassen:

- 2,63 g/t Au (Sulfid) über 38,10 Meter; einschließlich 10,22 Gramm pro Tonne Gold (g/t Au) (Sulfid) über 6,10 Meter in KMR20-017 (Abbildung 2)

- 3,38 g/t Au (Oxid) über 21,34 Meter; einschließlich 5,78 g/t Au über 6,10 Meter in KMR20-016 (Abbildung 2)

- 5,15 g/t Au (Oxid) über 10,67 Meter in KMR20-004 (Abbildung 3)

- 4,83 g/t Au (Sulfid) über 6,10 Meter und 1,74 g/t Au (Sulfid) über 7,62 Meter in KMR20-008; und 1,15 g/t Au (Sulfid) über 6,10 Meter in KMR20-007 (Abbildungen 4 und 5)

- 1,19 g/t Au (Oxid) über 16,76 Meter in KMR20-005; und 0,51 g/t Au (Oxid) über 18,29 Meter in KMR20-006 (Abbildung 6).

Der CEO und Gründer von New Placer Dome, Max Sali, erklärte: Wir sind von den Ergebnissen der ersten neun Bohrlöcher bei Kinsley äußerst ermutigt. Sie unterstreichen das außergewöhnliche Explorationspotenzial des Kinsley Mountain-Projekts. Aufgrund der bestehenden angedeutete Ressource, die 302.000 hochgradig Unzen Gold mit einem Gehalt von 6,11 g/t in der Western Flank Zone enthält, und des hochgradigen Goldes in unseren neuen Bohrlöchern an den Rändern der Lagerstätte, schauen wir mit Spannung auf das potenzielle Ressourcenwachstum, das durch die Ergebnisse der verbleibenden 40 Bohrlöcher ermöglicht wird, die bewährte und neue Gebiete bei Kinsley zum Ziel haben. Nachdem das Bohrprogramm 2020 nun abgeschlossen ist und die Analyse der meisten Proben im Labor im Gange ist, freuen wir uns auf einen kontinuierlichen Informationsfluss in den kommenden Monaten."

Tabelle 1. Signifikante Bohrabschnitte des Kinsley Mountain Gold-Projekts 2020

Bohrloch-IDZone Von Bis InterAu CN-lösl

(m) (m) vall (g/ iche

(m) t)* Au-Aus

1 beute

(Neigung/Az

imut)

KMR20-004 Western 260,6271,210,675,15 69 %

Flank 0 7

Erweiterungsz

iel

(-68/160)

einschließl265,1269,74,57 8,12 74 %

ich 8 5

KMR20-005 KNW-Verwerfun22,8639,6216,761,19 86 %

g

(-70/235)

KMR20-006 KNW-Verwerfun19,8138,1018,290,51 81 %

g

(-50/235)

KMR20-007 Western Flank283,4289,56,10 1,15 Sulfid

6 6

(-75/280)

KMR20-008 Western Flank294,1300,26,10 4,83 Sulfid

3 3

(-83/305)

und 310,9318,57,62 3,07 Sulfid

0 2

KMR20-009 Western Flank283,4295,612,191,74 Sulfid

6 6

(-70/110)

KMR20-015 Western FlankKeine signifikanten Abschnitte

(-85/225)

KMR20-016 Western Flank309,3330,721,343,38 73 %

7 1

(-85/235)

einschließl316,9323,06,10 5,78 100 %

ich 9 9

KMR20-017 Western Flank320,0358,138,102,63 Sulfid

4 4

(-75/320)

einschließl326,1332,26,10 10,22Sulfid

ich 4 3

*Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte werden auf 60-90 % der gemeldeten Längen geschätzt.

*Die Bohrkomposita wurden unter Verwendung eines minimalen Cutoff-Gehalts von 0,20 g/t Gold berechnet.

**Sulfid definiert als CN-lösliche Goldausbeute von <50 %

Abbildung 1. Bohrlöcher und Explorationsziele des Kinsley Mountain Gold-Projekts 2020

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55017/NGLD-NewsRelease-Jan112021-KinsleyDrillResults-Final_De_de_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 2. Bohrabschnitt KMR20-016 / KMR20-017 der Western Flank Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55017/NGLD-NewsRelease-Jan112021-KinsleyDrillResults-Final_De_de_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 3. Bohrabschnitt KMR20-004 des Western Flank Erweiterungsziels

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55017/NGLD-NewsRelease-Jan112021-KinsleyDrillResults-Final_De_de_PRCOM.003.jpeg

Abbildung 4. Bohrabschnitt KMR20-008 der Western Flank Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55017/NGLD-NewsRelease-Jan112021-KinsleyDrillResults-Final_De_de_PRCOM.004.jpeg

Abbildung 5. Bohrabschnitt KMR20-007 der Western Flank Zone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55017/NGLD-NewsRelease-Jan112021-KinsleyDrillResults-Final_De_de_PRCOM.005.jpeg

Abbildung 6. Bohrabschnitt KMR20-005 / KMR20-006 der KNW-Verwerfungszone

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55017/NGLD-NewsRelease-Jan112021-KinsleyDrillResults-Final_De_de_PRCOM.006.jpeg

Methoden und QA/QC

Die hierin gemeldeten Analysearbeiten wurden von ALS Global (ALS) in Vancouver (Kanada) durchgeführt. ALS ist ein gemäß ISO-IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 akkreditiertes geoanalytisches Labor und ist von New Placer Dome und der QP unabhängig. Die RC-Bohrproben wurden auf mindestens 70 % (zwei Millimeter) zerkleinert, gefolgt von einer Pulverisierung auf einen 250-Gramm-Bruch (85 %, 75 Mikrometer). Die Goldbestimmung erfolgte mittels standardmäßiger 30-Gramm-Fire-Assay (FA)-Analyse mit Atomabsorptionsspektroskopie (AAS)-Abschluss, zusätzlich zur geochemischen ICP-MS-Analyse auf 51 Elemente. Proben, die mehr als 10 g/t Au ergaben, wurden gravimetrisch analysiert. Proben mit Werten von mehr als 0,1 ppm Gold wurden einer zusätzlichen Cyanidlaugung an einer 30-Gramm-Probe unterzogen, wobei die Probe mit einer Lösung mit 0,25 % NaCN behandelt und für eine Stunde gerollt wird. Eine Teilprobe der endgültigen Laugungslösung wird dann zentrifugiert und mittels AAS analysiert.

New Placer Dome wendet bei den Arbeiten beim Goldprojekt Kinsley Mountain branchenübliche Verfahren mit einem Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm (QA/QC) an. Leer-, Doppel- und Standardproben wurden der Probensequenz beigefügt und zur Analyse ins Labor geschickt. New Placer Dome stellte bei der Prüfung der Daten keine größeren QA/QC-Probleme fest. New Placer Dome ist sich keiner Bohrungen, Probennahmen, Ausbeuten oder anderer Faktoren bewusst, die die Genauigkeit und Verlässlichkeit der hierin angegebenen Daten erheblich beeinträchtigen könnten.

Über New Placer Dome Gold Corp.

New Placer Dome Gold Corp. ist ein Goldexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und Ausbau von Goldprojekten in Nevada spezialisiert hat. New Placer Domes Vorzeigeprojekt, das 90 km südlich der Mine Long Canyon (derzeit ein Produktionsbetrieb unter dem Newmont/Barrick Joint Venture) gelegene Goldprojekt Kinsley Mountain, beherbergt eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin, war früher ein Förderbetrieb mit Haufenlaugung und beinhaltet NI 43-101-konforme Ressourcen der angedeuteten Kategorie (4,95 Millionen Tonnen; 418.000 Unzen Gold mit 2,63 g/t Au) sowie der vermuteten Kategorie (2,44 Millionen Tonnen; 117.000 Unzen Gold mit durchschnittlich 1,51 g/t Au) Technischer Report und neue Mineralressourcenschätzung für das Projekt Kinsley in Elko County, Nevada, U.S.A., gültig per 15. Januar 2020 und erstellt von Michael M. Gustin, Ph.D., CPG, Moira Smith, Ph.D., P.Geo. und Gary L. Simmons, MMSA unter dem Emittentenprofil von New Placer Dome Gold Corp. auf SEDAR (www.sedar.com).

. Das 90 km nordöstlich von Tonopah, Nevada gelegene Projekt Bolo ist ein weiteres Kernprojekt, das ebenfalls eine Goldmineralisierung vom Typ Carlin beherbergt. New Placer Dome hält außerdem eine Option auf den Erwerb sämtlicher Schürfrechte am Projekt Troy Canyon, das sich 120 km südlich von Ely, Nevada befindet. New Placer Dome wird von einem starken Management- und Technikteam geleitet, das aus Kapitalmarkt- und Bergbauprofis besteht, deren Ziel darin besteht, den Aktionärswert durch neue Mineralentdeckungen, langfristige Partnerschaften sowie die Weiterentwicklung von Explorationsprojekten in geopolitisch günstigen Rechtsprechungen zu maximieren.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), Principal und Consultant von APEX Geoscience Ltd. aus Edmonton (Alberta) einem Director von New Placer Dome und einer "qualifizierten Person" (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Raffle hat die offengelegten Daten verifiziert, was eine Überprüfung der Probenahme-, Analyse- und Testdaten beinhaltet, die den hierin enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Für das Board of Directors,

gez. Max Sali

Max Sali, Chief Executive Officer

Kontaktinformationen:

Max Sali, Chief Executive Officer & Director

Tel: (604) 620-8406

E-Mail: msali@newplacerdome.com

Karl Mansour, Paradox IR

Tel: (514) 341-0408

E-Mail: karlmansour@paradox-pr.ca

David Gdanski, Empire Communications IR

Tel: (778) 903-7325

Email: david@empiregroupir.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts zusätzlicher Untersuchungsergebnisse, des Potenzials für Ressourcenwachstum/Expansion, anderer Aussagen in Bezug auf die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens und seiner Grundstücke sowie anderer Angelegenheiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht absehbaren Summen sowie Annahmen des Managements basieren. Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die häufig, jedoch nicht immer, mit Begriffen oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt beschrieben werden oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden, sowie Abwandlungen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke, stellen keine historischen Tatsachen dar und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die - sollten sie sich als unrichtig erweisen - dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, wie sie in solchen Aussagen direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht werden, unterscheiden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftige Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich der Metallpreise; der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen; dass sich die allgemeine Geschäfts- und Wirtschaftslage nicht wesentlich nachteilig ändern wird; dass eine Finanzierung bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung steht; und dass Drittanbieter, Ausrüstungen und Betriebsmittel sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsarbeiten des Unternehmens erforderlich sind, rechtzeitig und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen von der Unternehmensführung als vernünftig angesehen werden, unterliegen sie erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und regulatorischen Unsicherheiten und Risiken.

Zukünftige Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: (i) Risiken in Zusammenhang mit Preisschwankungen von Gold und anderen Rohstoffen; (ii) Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen; (iii) Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit von Explorationen und Kostenschätzungen sowie mit der Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben; (iv) die Ressourcenexploration und -erschließung, die ein spekulatives Geschäft darstellen; (v) einen Verlust oder eine Aufgabe der Beteiligung an Konzessionsgebieten seitens des Unternehmens oder die Unfähigkeit, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten; (vi) strengere Umweltgesetze und -bestimmungen; (vii) die Unfähigkeit des Unternehmens, im Bedarfsfall zusätzliche Gelder aufzubringen; (viii) die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; (ix) Explorations- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Unfällen, Equipment-Ausfällen, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unerwarteten Schwierigkeiten oder Unterbrechungen der Explorations- und Erschließungsarbeiten; (x) die Konkurrenz; (xi) potenzielle Verzögerungen von Explorations- und Erschließungsarbeiten oder bei der Erstellung geologischer Berichte oder Studien; (xii) die Ungewissheit der Profitabilität anhand der Verlusthistorie des Unternehmens; (xiii) Risiken in Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und entsprechenden Verpflichtungen; (xiv) Risiken in Zusammenhang mit der Unfähigkeit, die Akzeptanz der Gemeinde, Abkommen und Genehmigungen (im Allgemeinen soziale Genehmigung bezeichnet) aufrechtzuerhalten; (xv) Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt und der Aufrechterhaltung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen in Zusammenhang mit den kontinuierlichen Explorationen und Erschließungen der Projekte des Unternehmens; (xvi) Risiken in Zusammenhang mit den Ergebnissen rechtlicher Schritte; (xvii) politische und behördliche Risiken in Zusammenhang mit dem Abbau und der Exploration; (xviii) Risiken in Zusammenhang mit der aktuellen Weltwirtschaftslage; sowie (xix) andere Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Erkundungsgebieten, den Konzessionsgebieten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden.

Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, den Verlust wichtiger Board-Mitglieder, Angestellter oder Berater, widrige Witterungsbedingungen, Kostensteigerungen, Equipment-Ausfälle, Vorschriften und Richtlinien der Regierung, Rechtsstreitigkeiten, Wechselkursschwankungen, die Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, einen Rückgang des Preises von Gold und anderen Metallen, die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, sowie von Dienstleistern in Rechnung gestellte Gebühren. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen und werden daher davor gewarnt, solche Aussagen aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheiten überzubewerten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Meldung und das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

