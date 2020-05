IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings Corp. beliefert den nordamerikanischen Markt mit Produkten aus funktionellen Pilzen

TORONTO, ON - 17. Mai 2020 New Wave Holdings Corp. (das Unternehmen oder New Wave Holdings) (CSE: SPOR) (FWB: 0XM2), (OTC:TRMND) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine Beteiligung an Anahit Therapeutics Ltd. (Anahit) eine Produktionsvereinbarung mit der Firma Kirkman®, einem FDA- und GMP-zertifizierten Hersteller, unterzeichnet hat. Es geht dabei um die Markteinführung von zwei urheberrechtlich geschützten funktionellen Pilzprodukten im nordamerikanischen Markt.

Kirkman ist ein führender Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln für Personen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Ernährungseinschränkungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1949 gegründet und zählt damit zu den ältesten Nahrungsergänzungsmittelherstellern in diesem Marktsegment.

Kirkman hat sich mit der Entwicklung von wirksamen Nahrungsergänzungsmitteln für Personen mit spezifischen Gesundheitsbedürfnissen eine Führungsrolle in diesem Markt gesichert, erklärt Clayton Fisher. Gemeinsam mit Kirkman bringt New Wave unter der Marke Anahit Therapeutics ein geschütztes Nahrungsergänzungsmittel mit einer Extraktmischung aus fünf verschieden Pilzen auf den Markt, das sowohl in Pulver- als auch in Kapselform erhältlich ist.

Die Pilzmischung besteht aus Reishi, Cordyceps, Igelstachelbart (Hericium erinaceus), Austernpilz und Shiitake. Jeder dieser Pilze steigert das Wohlbefinden, unterstützt einen gesunden Schlaf, reduziert Stress und fördert zugleich die körperliche Ausdauer und Widerstandsfähigkeit.

Funktionelle Pilze haben bekanntlich therapeutische Eigenschaften und im Rahmen von Forschungsarbeiten konnte gezeigt werden, dass bestimmte Pilzprodukte zur Stärkung des Immunsystems beitragen können. Die Pilzmischung in unserem neuen Anahit-Nahrungsergänzungsmittel ist reich an Polyphenolen, Polysacchariden und Beta-Glukanen. Daneben hat sie auch noch antioxidative Eigenschaften, fügt Clayton Fisher hinzu.

Kirkman ist ein nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) zertifiziertes Produktionsunternehmen, das seine Produkte unter Einhaltung der strengsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards gemäß den FDA-Vorschriften erzeugt.

Alle von Kirkman hergestellten Produkte werden auch einer Reinheitsprüfung unterzogen und dabei auf Umweltschadstoffe wie z.B. Pestizide (Insektizide, Fungizide, Herbizide, Biozide), hormonaktive Substanzen und andere potentiell schädliche Inhaltsstoffe geprüft.

Der Nachweis von Pestiziden ist in der Nutrazeutikabranche keine gängige Praxis, außer es handelt sich um pflanzliche und botanische Produkte. Kirkman ist es jedoch ein Anliegen, dass in der Branche generell höhere Reinheitsstandards eingeführt werden, fügt Clayton Fisher hinzu. Dies ist einer von vielen Gründen, warum wir die Firma als Partner ausgewählt haben.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP. und ANAHIT THERAPEUTICS LTD.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF) ist ein Investmentemittent, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebende psychedelische und E-Sport-Branche gerichtet ist. Im psychedelischen Bereich wird sich New Wave auf aktive psychedelische Wirkstoffverbindungen und wirksame Pilzproduktlinien konzentrieren und ein Portfolio an geistigem Eigentum entwickeln, dessen Schwerpunkt auf von Psilocybin, LSD, MDMA und Ketamin abgeleiteten Behandlungen für neuropsychiatrische Erkrankungen liegt.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Medienvertreter, die an Interviews und weiteren Informationen interessiert sind, können sich unter brittany@exvera.com an Brittany Whitmore wenden.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Clayton Fisher

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

E-Mail:- Info@newwavecorp.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die in Verbindung mit der Transaktion und dem Angebot begebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an - oder auf Rechnung bzw. zugunsten von - US-Bürgern (laut Definition der Vorschrift S des Gesetzes von 1933) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 oder den entsprechenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf solcher Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.

Vorsorglicher Hinweis

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Anahit wurden von Anahit zur Verfügung gestellt, und die Direktoren und leitenden Angestellten von New Wave haben sich in Bezug auf diese Informationen von Anahit verlassen.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Expansion der Betriebstätigkeit. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, wenn auch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie z.B. davon ausgehen, planen, schätzen, erwarten, möglicherweise, werden, beabsichtigen, sollten und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren behaftet, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum aktuellen Zeitpunkt wider und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

