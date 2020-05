IRW-PRESS: New Wave Holdings Corp.: New Wave Holdings Corp. schließt Privatplatzierung ab und erwirbt 50-%-Beteiligung an Anahit Therapeutics Ltd.

Toronto, 12. Mai 2020. New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF) (New Wave Holdings oder das Unternehmen), vormals New Wave Esports Corp., ein Investmentemittent, der früher Kapital und Unterstützungsdienstleistung für verschiedene Unternehmen bereitgestellt hat, einschließlich E-Sport-Organisationen, gibt bekannt, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 5. Mai 2020 den Erwerb einer 50-Prozent-Beteiligung an Anahit Therapeutics Ltd. (Anahit Therapeutics) abgeschlossen hat (die Transaktion).

Die Transaktion ist die erste Investition des Unternehmens außerhalb der E-Sport-Branche und ermöglicht dem Unternehmen einen Zugang zum aufstrebenden psychedelischen Sektor. New Wave Holdings wird sich durch seine Investition in Anahit Therapeutics auf aktive psychedelische Wirkstoffverbindungen, wirksame Pilzproduktlinien, die auf Igel-Stachelbart, Reishi und Cordyceps-Pilzen basieren, sowie auf die Entwicklung eines Portfolios an geistigem Eigentum konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf von Psilocybin, LSD, MDMA und Ketamin abgeleiteten Behandlungen für neuropsychiatrische Erkrankungen (Sucht, Depression, Angst und PTBS) liegt.

Erwerb einer 50-%-Beteiligung an Anahit Therapeutics Ltd.

Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass es die Transaktion abgeschlossen und eine 50-Prozent-Beteiligung an Anahit Therapeutics erworben hat. Als Vergütung für die Transaktion emittierte New Wave Holdings insgesamt 24.500.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien) an die Aktionäre von Anahit Therapeutics, einschließlich 10.000.000 Vergütungsaktien an Anahit International Corp. (Anahit International). Darüber hinaus emittierte New Wave Holdings 500.000 Stammaktien-Warrants an Anahit Therapeutics, die ihre Inhaber berechtigen, bis 12. Mai 2023 eine Stammaktie zu einem Preis von 0,10 Dollar zu erwerben. Die Vergütungsaktien unterliegen gemäß dem anwendbaren Wertpapierrecht keiner Haltefrist.

In Zusammenhang mit der Transaktion hat das Unternehmen Anahit Therapeutics 350.000 Dollar als ungesichertes, zinsfreies Darlehen für die Entwicklung des Geschäfts von Anahit Therapeutics bereitgestellt (das Darlehen). Darüber hinaus hat das Unternehmen zugesagt, ein ungesichertes, zinsloses Darlehen mit einem kapitalisierten Betrag bereitzustellen, der zwischen dem Unternehmen und Anahit Therapeutics am oder vor dem 12. November 2020 vereinbart wird (die Finanzierungsverpflichtung). Falls New Wave Holdings es nicht gelingt, die Finanzierungsverpflichtung zu erfüllen, wird Anahit International eine Option auf den Kauf von bis zu 7.000.000 Aktien von Anahit Therapeutics von New Wave Holdings (was 70 Prozent der erworbenen Aktien von Anahit Therapeutics entspricht) zu einem Preis von 0,025 Dollar pro Aktie gewährt und das Darlehen erlassen werden.

Die Höhepunkte von Anahit Therapeutics beinhalten Folgendes:

- Anahit Therapeutics entwickelt ein Großhandelsmodell, das den Anbau von Psilocybin auf aufstrebenden Märkten (z. B. in der Karibik) umfasst, das kostengünstige und qualitativ hochwertige Betriebe (wie etwa Anbau, Extraktion, Formulierung und Verpackung) für lokale und Exportmärkte ermöglicht.

- Aufbau einer Infrastruktur hinsichtlich des Anbaus und Verkaufs von Pilzen vor Ort in Jamaika und des Exports von Produkten in andere Rechtsprechungen wie die Niederlande und Brasilien

- Anahit Therapeutics entwickelt ein Produktportfolio, das Gesundheitsprodukte umfasst, die legal wirkende Pilze enthalten, und führt Forschungs- und Entwicklungsinitiativen durch. Zu den Produktbestandseinheiten von Anahit Therapeutics werden flüssige Cordyceps-Pilze, konzentriertes Pilzpulver, Tee, Schokolade, Sirupe, Elixiere, kalte Getränke und Nasenspray auf Basis von Cordyceps-Pilzen, Igel-Stachelbart, Chaga-Pilzen und Reishi zählen.

- Anahit Therapeutics wird die Entwicklung und das Wachstum des bestehenden Portfolios an Produkten der Beauty-Linie durch die Integration wirksamer Pilze und verwandter Arten zur individuellen Gestaltung der Produkte fortsetzen.

o Im Juli 2019 hat Anahit International das kanadische Kosmetikunternehmen Soleluna Cosmetics Inc. übernommen. Die Marke von Soleluna, Altilis Beauty®, bietet einzigartige Körperpflegeprodukte wie Feuchtigkeitscremes, Körperbutter und Lippenbalsam, die unter anderem auf den weiblichen Markt abzielen.

o Produkteinführung im September 2019 mittels Direktverkauf an Verbraucher über AltilisBeauty.com mit internationalen Lieferumsätzen von bis dato über 200.000 Dollar

- Anahit Therapeutics richtet sein Hauptaugenmerk auch auf die Entwicklung eines umfassenden geistigen Eigentums auf Universitätsebene sowie auf unabhängige Forschungspartnerschaften zur Entwicklung eines Portfolios an geistigem Eigentum mit Schwerpunktlegung auf die Anwendung von Psilocybin, LSD und Ketamin für medizinische Zwecke (Sucht, Depression, Angstzustände & PTBS) im Rahmen einer Partnerschaft mit akkreditierten und lizenzierten Forschungseinrichtungen in ganz Nordamerika. Anahit Therapeutics gründet ein wissenschaftliches Advisory Board, um die Entwicklung des psychedelischen medizinischen Forschungsportfolios von Anahit Therapeutics zu beschleunigen.

- Das Nachbehandlungszentrum von Anahit Therapeutics in Jamaika wird sowohl Gruppen- als auch Einzelsitzungen für Personen anbieten, damit diese ihre persönliche, spirituelle und emotionale Gesundheit durch die Anwendung von Psilocybin-Medizin in einem kontrollierten Umfeld kanalisieren können.

Der Abschluss dieser Vereinbarung ist ein Meilenstein für New Wave Holdings. Die psychedelische Branche und die anhaltende Dynamik in diesem Bereich sind äußerst aufregend. Anahit Therapeutics ist ein einzigartig positioniertes psychedelisches Unternehmen mit Schwerpunktlegung auf Produktinnovation und die Entwicklung einzigartiger Produkte auf Basis von Pilzen. Wir freuen uns, diese Vereinbarung abzuschließen und Teil dieses Bereichs zu sein, sagte Trumbull Fisher, Director von New Wave Holdings.

Darren Carrigan, COO von Anahit Therapeutics, fügte hinzu: Wir freuen uns, mit New Wave Holdings den Pilz- und Psilocybin-Bereich weiterzuentwickeln. Anahit Therapeutics hat mit der Herstellung von drei neuen Produkten begonnen, die schon bald bekannt gegeben werden, und freut sich darauf, eines der ersten auf dem Markt zu sein.

PRIVATPLATZIERUNG

New Wave Holdings freut sich, den Abschluss einer nicht vermittelten Privatplatzierung bekannt zu geben. Im Zuge der Privatplatzierung wurde durch die Ausgabe von 10.064.000 Stammaktien zum Preis von 0,10 Dollar pro Aktie ein Bruttoerlös von insgesamt 1.006.400 Dollar erzielt (das Angebot).

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen bestehend aus 40.250 Dollar in bar sowie 402.500 nicht übertragbaren Vermittler-Warrants (jeder ein Vermittler-Warrant) an bezugsberechtigte unabhängige Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 12. Mai 2021 zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von jeweils 0,10 Dollar.

Alle in Verbindung mit dem Angebot begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer bis zum 13. September 2020 gebunden.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF) ist ein Investmentemittent, dessen Hauptaugenmerk auf die aufstrebende psychedelische und E-Sport-Branche gerichtet ist. Im psychedelischen Bereich wird sich New Wave auf aktive psychedelische Wirkstoffverbindungen und wirksame Pilzproduktlinien konzentrieren und ein Portfolio an geistigem Eigentum entwickeln, dessen Schwerpunkt auf von Psilocybin, LSD, MDMA und Ketamin abgeleiteten Behandlungen für neuropsychiatrische Erkrankungen liegt.

Investoren, die an einem Kontakt mit New Wave Holdings interessiert sind, können unter http://newwavecorp.com mehr über das Unternehmen erfahren und das Team kontaktieren.

Medienvertreter, die an Interviews und weiteren Informationen interessiert sind, können sich unter brittany@exvera.com an Brittany Whitmore wenden.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Clayton Fisher

Interimistischer Chief Executive Officer

New Wave Holdings Corp.

E-Mail: Info@newwavecorp.com

Der CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die in Verbindung mit der Transaktion und dem Angebot begebenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) noch nach den einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an - oder auf Rechnung bzw. zugunsten von - US-Bürgern (laut Definition der Vorschrift S des Gesetzes von 1933) weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Gesetz von 1933 oder den entsprechenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in den Vereinigten Staaten kein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf der Wertpapiere dar.

Vorsorglicher Hinweis

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen in Bezug auf Anahit wurden von Anahit zur Verfügung gestellt, und die Direktoren und leitenden Angestellten von New Wave haben sich in Bezug auf diese Informationen von Anahit verlassen.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemeldung stellen möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Expansion der Betriebstätigkeit. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, anhand von Wörtern wie rechnen mit, planen, schätzen, erwarten, können, werden, beabsichtigen, sollten oder ähnlichen Ausdrücke zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aus den folgenden Gründen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen erwartet werden: Wettbewerbsfaktoren und Wettbewerb um Investmentgelegenheiten; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit auf internationalen Märkten; Risiken im Zusammenhang mit der Umsetzung von Transaktionen; Änderungen der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens sowie andere Faktoren, die sich mehrheitlich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf Grundlage der aktuellen Annahmen und möglichen Investment-Pipeline angemessen sind, es kann aber nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Informationen sollten daher nicht als verlässlich erachtet werden. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Meldung dar und sind nach diesem Datum Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen lehnt jedwede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Revision von zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Faktoren, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

