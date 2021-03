IRW-PRESS: Nextleaf Solutions Ltd. : Nextleaf Solutions liefert Rapid-Emulsion an BevCanna, einem Hersteller von mit Cannabis angereicherten Getränken

Vancouver, British Columbia, 4. März 2021. Nextleaf Solutions Ltd. (CSE: OILS, OTCQB: OILFF) (Nextleaf, OILS oder das Unternehmen), der innovativste Cannabisverarbeiter der Welt, freut sich, die erste Bestellung von Nextleafs Rapid Emulsion Technology by OILS ("Rapid") THC und CBD für den Hersteller von Cannabis angereicherten Getränken, BevCanna Enterprises Inc. ("BevCanna"), bekannt zu geben.

Mit dieser ersten Bestellung wird Nextleafs Rapid-Konzentrat zu einem der bevorzugten Inhaltsstoffe von BevCanna, der sowohl für seine eigenen als auch für seine Partnermarken verwendet werden kann. Rapid ist Nextleafs zum Patent angemeldete Emulsionstechnologie.

Besuchen Sie: https://www.youtube.com/watch?v=nX20nljmrDA

BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von mit Cannabis angereicherten Getränken sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden und ist der exklusive kanadische Lizenznehmer für die preisgekrönte, meistverkaufte Marke in den USA, Keef Brands. Darüber hinaus verfügt die Naturo Group über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft TRACE mit ihren Mineralgetränken und Nahrungsergänzungsmitteln auf pflanzlicher Basis über ein Verkaufs- und Vertriebsnetz von über 3.000 Einzelhandels- und Online-Verkaufsstellen in ganz Kanada. Nextleaf geht davon aus, dass sie zusätzlich zu den lizenzierten Vertriebsstellen von BevCanna später auch Cannabinoidgetränke über ihre bestehenden traditionellen Einzelhandelsvertriebskanäle vertreiben werden, sollte Health Canada den Verkauf von CBD-Produkten unter der neuen geplanten Kategorie Cannabis Health Product regulieren.

Nextleaf und BevCanna haben eine langjährige Beziehung und unser erster Lieferauftrag für Rapid spiegelt die fast zweijährige Zusammenarbeit wider, sagte Paul Pedersen, CEO von Nextleaf Solutions. Mit einer vorhersehbaren Wirkungseintritts- und Abklingzeit bietet die Rapid Emulsion Technology by OILS ein bedeutsames Unterscheidungsmerkmal für BevCanna, um ein umfassendes Sortiment an angereicherten Getränken zu entwickeln.

Durch die Herstellung mit dem hochreinen Cannabisdestillat von Nextleaf ermöglichen die einzigartige Struktur und die Zusammensetzung von Rapid eine optische Transparenz des Endprodukts mit neutralen Eigenschaften, die ideal für die Formulierung sind. Zehn Jahre Forschung und Entwicklung haben zu einer zum Patent angemeldeten, an Cannabinoide angepassten Emulsionstechnologie geführt, die einen raschen Wirkungseintritt von THC, und CBD ermöglicht.

Rapid erweitert die Fähigkeiten von Nextleaf entlang des Wertschöpfungsspektrums des Produkts. Rapid ergänzt die nachgewiesene Exzellenz des Unternehmens bei der effizienten Herstellung von hochreinem Destillat und deckt den Bedarf der Industrie an Cannabisprodukten mit vorhersehbaren und zuverlässigen Ergebnissen.

BevCanna besitzt und betreibt eine der leistungsfähigsten Produktionsanlagen für Cannabisgetränke in Kanada in der Nähe von Osoyoos in der Provinz British Columbia, die am 12. Februar 2021 von Health Canada eine Standardverarbeitungslizenz (Standard Processing License) erhalten hat.

Über BevCanna Enterprises Inc.

BevCanna Enterprises Inc. (CSE:BEV, Q:BVNNF, FWB:7BC) ist ein diversifizierter Produzent von Gesundheits- und Wellness-Getränken sowie von Naturprodukten. BevCanna entwickelt und produziert eine Reihe von pflanzenbasierten und Cannabinoid-haltigen Getränken und Nahrungsergänzungen sowohl für Eigenmarken als auch für White-Label-Kunden.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von renommierten Marken, die Konsumenten auf internationaler Ebene ansprechen, demonstriert das Team eine beispiellose Expertise in den Kategorien Nahrungsergänzungsmittel und mit Cannabis infundierte Getränke. BevCanna, das seinen Sitz in British Columbia, Kanada, hat, ist Eigentümer einer unberührten alkalischen Quellwasserschicht und einer erstklassigen Produktionsanlage mit einer Fläche von 40.000 Quadratfuß und mit HACCP-Zertifizierung, die derzeit eine Abfüllkapazität von bis zu 210 Millionen Flaschen jährlich aufweist. Das umfangreiche Vertriebsnetz von BevCanna umfasst mehr als 3.000 Einzelhandelsverkaufsstellen über seine marktführende Marke TRACE, seine E-Commerce-Plattform Pure Therapy für natürliche Gesundheits- und Wellness-Produkte, sein vollständig lizenziertes kanadisches Cannabis-Produktions- und Vertriebsnetz und eine Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Cannabis-Getränkeunternehmen Nummer 1, Keef Brands.

Über NEXTLEAF®

Nextleaf ist ein innovativer Cannabisverarbeiter, der eines der größten Portfolios an US-Patenten hinsichtlich der Extraktion, Destillation und Verabreichung von Cannabinoiden besitzt. Durch seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Nextleaf Labs Ltd., einen lizenzierten Verarbeiter, ist das Unternehmen ein kostengünstiger Hersteller von Cannabisdestillat sowie von THC- und CBD-Ölen für Eigenmarken. Die eigene automatisierte Extraktionsanlage mit geschlossenem Kreislauf von Nextleaf in Metro Vancouver weist eine nominelle Kapazität für die Verarbeitung von 600 Kilogramm an getrocknetem Cannabis zu Öl pro Tag auf. Das Unternehmen besitzt zwölf US-Patente und weltweit wurden ihm über 70 Patente erteilt. Nextleaf entwickelt die Verabreichungstechnologie durch seine Forschungslizenz von Health Canada, einschließlich der sensorischen Bewertung von Cannabis durch Tests am Menschen. Die zum Patent angemeldete Rapid Emulsion Technology by OILS ermöglicht differenzierte einnehmbare Cannabisprodukte. Nextleaf vermarktet seine erteilten und angemeldeten Patente durch die Lizenzierung von geistigem Eigentum, die Bereitstellung von Extraktionsdienstleistungen und die Lieferung von Cannabisölen an qualifizierte kanadische und internationale Business-to-Business-Partner unter deren eigener Marke.

Nextleaf Solutions wird unter dem Kürzel OILS an der Canadian Securities Exchange, unter OILFF am OTCQB Merket in den USA sowie unter L0MA an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Folgen Sie OILS über soziale Medienplattformen: Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

www.nextleafsolutions.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Jason McBride

604-283-2301 (DW 219)

investors@nextleafsolutions.com

Für das Board of Directors des Unternehmens,

Paul Pedersen, CEO

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" dar. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, aus seinem IP-Portfolio Kapital zu schlagen, über die Strategie, Pläne, Ziele und Vorgaben des Unternehmens sowie alle Aussagen, in denen die Worte "glauben", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "planen", "fortsetzen", "werden", "sollen" oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung enthalten sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern stellen lediglich die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und beinhalten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die schwer vorhersehbar sind. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von dem abweichen, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, impliziert oder prognostiziert wird. Zu den zusätzlichen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich abweichen, gehören unter anderem die Risikofaktoren, die in der MD&A des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum erörtert wurden. Das Management stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, weil es der Meinung ist, dass diese nützliche Informationen für Investoren liefern, wenn diese ihre Investitionsziele in Betracht ziehen, und warnt Investoren davor, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Folglich sind alle in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen durch diese Vorsichtsmaßnahmen und andere hierin enthaltene Vorsichtsmaßnahmen oder Faktoren eingeschränkt, und es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder, selbst wenn sie im Wesentlichen realisiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für das Unternehmen haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um spätere Informationen, Ereignisse oder Umstände oder andere Dinge zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft oder genehmigt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57082

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57082&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65347A1021

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.