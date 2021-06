IRW-PRESS: NSJ Gold Corp.: NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) meldet 7,93 g/t Gold und 1,61 % Kupfer auf oberflächennahem Abschnitt von 4,57 Metern aus dem Projekt Golden Hills (Arizona, USA)

Vancouver, BC, 14. Juni 2021, NSJ Gold Corp. (CSE: NSJ) (FWB: 9PZ) (NSJ oder das Unternehmen) gibt die Teilergebnisse des jüngsten Bohrprogramms in seinem Projekt Golden Hills bekannt. Das Programm zielte auf Strukturen ab, die von den in Nord-Nordwest-Richtung verlaufenden geophysikalischen Anomalien definiert zu sein scheinen, und beinhaltete 16 Bohrlöcher (siehe Pressemeldung vom 26. Mai 2021). Die Analyseergebnisse der Bohrlöcher 1 bis 9 liegen nun vor und sind im Folgenden zusammengefasst.

BohrlochStart (Ende (FAbschnittsAbschnittsAu Cu Fe

Nr. Fuß uß länge länge (g/ (%) (%)

) ) (Meter) (Fuß) t)

GH-2101 55 130 22,86 75 0,000,1920,4

GH-2102 35 175 42,67 140 0,300,4218,8

einschli35 55 6,10 20 0,121,5928,0

eßlich

einschli90 175 25,91 85 0,440,2 17,6

eßlich

GH-2103 40 50 3,05 10 0,390,1510,8

GH-2104 175 200 7,62 25 2,000,1918,7

GH-2105 0 250 76,20 250 0,180,0521,2

einschli155 195 12,19 40 0,060,1135,4

eßlich

einschli190 215 7,62 25 1,120,1325,2

eßlich

GH-2106 60 80 6,10 20 0,080,0121,8

GH-2106 230 250 6,10 20 0,750,1217,4

GH-2107 315 325 3,05 10 0,590 6,5

GH-2108 105 220 35,05 115 0,500,0819,8

einschli145 180 10,67 35 1,270,1 20,2

eßlich

GH-2108 285 300 4,57 15 0,130,0632,4

GH-2109 5 20 4,57 15 7,931,6125,7

einschli5 10 1,52 5 10,80,6916,1

eßlich 0

Erste Interpretationen weisen darauf hin, dass durch die geophysikalischen Untersuchungen mächtige Zonen mit Spiegelhämatit definiert wurden, die in reaktivem Gestein in der Nähe der Strukturen abgelagert wurden. Die Zonen sind jedoch so mächtig, dass sie nicht mit einzelnen Bohrlöchern erprobt werden können. Daher weisen mehrere Bohrlöcher nur gegen Ende des Bohrlochs eine Goldmineralisierung auf und ein paar andere, die über die Struktur niedergebracht wurden, verfehlten die Mineralisierung. Im Zuge der nächsten Bohrrunde werden Bohrlöcher entlang von Fences über den Anomalien absolviert werden.

Die Ergebnisse zeigen das Potenzial für eine hochgradige Gold-, Kupfer- und Eisenmineralisierung auf. Die höchsten Goldgehalte stammten aus einer bekannten hochgradigen goldhaltigen Struktur, es wurden jedoch auch mehrere Zonen mit geringeren Gehalten entdeckt, insbesondere in der Tiefe unterhalb der Bereiche, in denen eine höhergradige Goldmineralisierung erwartet wurde. Zwei Abschnitte mit 10,7 Meter Gesamtlänge (35 Fuß mit durchschnittlich 1,5 % Kupfer) wurden ebenfalls durchteuft. Die bisherigen von McClelland Laboratories Inc. aus Reno (Nevada) durchgeführten metallurgischen Untersuchungen lassen eine Ausbeute von mehr als 77 % des hochgradigen Goldes durch Schwerkraftgewinnung sowie des geringgradigen Goldes und Kupfers durch separate Laugungsmethoden erkennen. Die Eisenmineralisierung wies höhere Gehalte auf als erwartet; unter anderem wurde in einem Loch im Schnitt über 21 % Fe auf der gesamten Länge des Bohrlochs von 76,2 Metern (250 Fuß) durchteuft. Einige Eisenminen, die Spekularit abbauen, wie beispielsweise Marampa, wurden mit Cutoff-Werten von 15 % und durchschnittlichen Beschickungsgehalten von 30 bis 32 % Fe betrieben, als der Eisenerzpreis weniger als die Hälfte des aktuellen Wertes betrug. Eine Eisenbahnlinie, die eine Anbindung an die Häfen in Kalifornien bietet, verläuft in weniger als 2 km (1,2 Meilen) Entfernung zum Projekt, was zur Wirtschaftlichkeit eines potenziellen Abbaus der Eisenmineralisierung beitragen würde.

Qualifizierter Sachverständige

Richard Kern, Certified Professional Geologist, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Herr Kern steht als Vice President of Exploration von NSJ Gold Corp. in einem Nahverhältnis zum Unternehmen.

Über NSJ Gold Corp.

NSJ hält eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Projekt Golden Hills (das Konzessionsgebiet) im US-Bundesstaat Arizona, das Gegenstand einer 3%igen Net Smelter Return (NSR)-Lizenzgebühr ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich 100 Meilen westlich der Mine Kay (im Besitz von Arizona Metals Corp./TSXV: AMC) und 80 Meilen südlich der Mine Moss (im Besitz von Northern Vertex Mining Corp./TSXV: NEE). Das Konzessionsgebiet besteht aus 7 patentierten Claims und 114 nicht patentierten Bergbau-Claims mit 2.370 Acres (9,6 km²) Gesamtfläche. Das Managementteam von NSJ verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Finanzierung, Exploration, Erschließung und Minenbetrieb.

WWW.NSJGOLD.COM

Für das Board of Directors

Jag Sandhu, CEO und President 778-218-9638

