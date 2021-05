IRW-PRESS: Oculus VisionTech Inc.: Forget-Me-YesTM von Oculus zur allgemeinen Verfügbarkeit freigegeben

Vancouver, British Columbia-(26. April 2021) - Oculus VisionTech Inc. (TSXV: OVT; OTCQB: OVTZ; FSE: USF1), ein aufstrebender Innovator im Bereich der Data Compliance, gab heute über seine Marke ComplyTrustTM die allgemeine Verfügbarkeit der Datenschutzlösung Forget-me-Yes (FMY) bekannt. Der Status Allgemeine Verfügbarkeit (General Availability, GA) ermöglicht es Oculus über seine Marke ComplyTrust, sich von einem Unternehmen in der Vor-Umsatzphase zu einem Unternehmen zu entwickeln, das seine Dienstleistungen aktiv vermarktet und verkauft.

Forget-Me-Yes (FMY) ist die Software-as-a-Service-Anwendung von ComplyTrust für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften im Rahmen des organisatorischen und individuellen Right-to-Be-Forgotten (RtbF) und Right-of-Erase (RoE). Die Forget-Me-Yes Zero-Knowledge-Plattform bietet die Möglichkeit der kontinuierlichen Compliance aus einer Hand durch die Integration automatisierter Policy-gesteuerter Re-Query-Services, die gewährleisten, dass die angeforderten RtbF-/RoE-Daten einer betroffenen Person während der gesamten Laufzeit ihres FMY-Abonnements vergessen bleiben.

Forget-Me-Yes, die Cloud-native B2B-Microservice- und infrastrukturunabhängige Architektur von Forget-Me-Yes, ist jetzt für Salesforce-Organisationen auf monatlicher Abonnementbasis verfügbar und unterstützt sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Datenabfragen. Laut dem Hype Cycle for Legal and Compliance Technologies von Gartner aus dem Jahr 2020 belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für die manuelle Verarbeitung einer Data Subject Access Request (DSAR) auf $1.406,00. Forget-Me-Yes ist ein kostengünstiger Weg, um die Einhaltung von DSAR-Löschanfragen gemäß der brasilianischen LGPD, der kalifornischen CCPA/CPRA, der europäischen DSGVO, der SB220 von Nevada und der CDPA-Datenschutzgesetze von Virginia sicherzustellen.

Matt Leib von International Data Corporation (IDC) sagt: Die heutige Welt und die sich im Sinne der europäischen DSGVO ändernden Gesetze bedeuten, dass wir auch die Kontrolle darüber haben, ob unsere Informationen in der Umgebung eines Unternehmens gespeichert werden. Unser Recht, diese Daten zu löschen, wird durch die DSGVO sowie durch neuere Iterationen dieser Verordnung weltweit gewährleistet. Das Einreichen einer solchen Anforderung verpflichtet das Unternehmen, die Daten zu löschen. Es gibt jedoch Methoden, mit denen sich diese Daten wieder einschleichen können. Die Forget-me-YesTM-Plattform von Oculus VisionTech stellt sicher, dass ein Unternehmen nicht nur alle Spuren entfernt, sondern den Datensatz konsequent so überwacht, dass diese Daten, falls sie sich wieder einschleichen, wieder gelöscht werden. Auf diese Weise kann ein Unternehmen nicht nur die Vorschriften einhalten, sondern dies auch in der Zukunft tun.

Wir freuen uns, die Produkteinführung von Forget-Me-Yes zunächst im Rahmen der globalen AWS-Cloud-Infrastruktur bekannt zu geben, die unseren B2B-Kunden eine elastische, ausfallsichere, skalierbare und sichere Plattform für das Datenschutzmanagement von CCPA, CDPA, DSGVO, LGPD und SB220 bietet, sagte Michael Johnson, President und Mitbegründer von ComplyTrust.

Die Datenschutzplattform Forget-me-Yes ist eine ebenso kostengünstige wie innovative Lösung, die die betroffenen Personen, Datensammler und Datenverwalter in der weltweiten Compliance-Landschaft für den Datenschutz gleichermaßen schützt, fügte Rowland Perkins, CEO und President von Oculus VisionTech, hinzu.

Weitere Informationen und eine Forget-Me-YesTM -Demonstration erhalten Sie unter https://complytrust.com/ .

Über Oculus VisionTech

Oculus VisionTech Inc. (OVT), www.ovtz.com, ist ein Technologieunternehmen im Development-Stadium, das sich auf Cyber-Sicherheit und Compliance-Lösungen für Unternehmenskunden konzentriert. Mit Niederlassungen in San Diego, Kalifornien und Vancouver, British Columbia, erweitert das Unternehmen derzeit seine neue Produktsuite ComplyTrustTM, www.complytrust.com, die das Cloud-Backup-Reporting-Tool ComplyScan und Forget-Me-YesTM B2B-Datenschutzsoftware-as-a-Service (SaaS)-Plattform umfasst und die Einhaltung der CCPA, CDPA, DSGVO, LGPD, SB220 und anderen gesetzlichen Vorschriften für Salesforce-Unternehmen weltweit erleichtert. Die ältere digitale Content-Protection-Lösung Cloud-DPS von OVTZ implementiert eine unsichtbare forensische Wasserzeichen-Technologie, die nicht wahrnehmbare Tracking-Komponenten nahtlos in Dokumente und Videoframeinhalte einbettet und so eine manipulationssichere rechtliche Prüffähigkeit zum Schutz geistigen Eigentums ermöglicht.

Mehr erfahren über Oculus können Sie unter www.ovtz.com oder folgen Sie uns auf Twitter (https://twitter.com/OculusVT) oder Facebook (https://www.facebook.com/Oculus).

Über ComplyTrustTM

ComplyTrust Inc. https://complytrust.com/, eine 100%ige Tochtergesellschaft von Oculus VisionTech, ist speziell darauf ausgerichtet, Unternehmen und Einzelpersonen sichere Datenschutztools zur Verfügung zu stellen, die eine nachhaltige und kontinuierliche globale Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften für die Rechte der betroffenen Person ermöglichen. ComplyTrust mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, wurde von erfahrenen Storage-Technologie-Experten gegründet und wird von einem erfahrenen Management-Team betrieben.

Mehr erfahren über ComplyTrust können Sie unter https://complytrust.com/.

Über IDC

International Data Corporation (IDC) ist der weltweit führende Anbieter von Marktinformationen, Beratungsdiensten und Veranstaltungen für die Märkte Informationstechnologie, Telekommunikation und Verbrauchertechnologie. Mit mehr als 1.100 Analysten weltweit bietet IDC globale, regionale und lokale Expertise zu Technologien, Branchenchancen und Trends in über 110 Ländern. Die Analysen und Erkenntnisse von IDC helfen IT-Experten, Führungskräften und der Investment-Community dabei, faktenbasierte Technologieentscheidungen zu treffen und ihre wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. IDC wurde 1964 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der International Data Group (IDG), dem weltweit führenden Unternehmen für technische Medien-, Daten- und Marketingdienstleistungen. Weitere Informationen zu IDC finden Sie unter https://www.idc.com/. Folgen Sie IDC auf Twitter unter @IDC und LinkedIn.

Über Gartner

Gartner, Inc. (NYSE: IT) ist das weltweit führende Forschungs- und Beratungsunternehmen und Mitglied der S&P 500. Gartner bietet Führungskräften unverzichtbares Wissen, Ratschläge und Tools, um heute ihre geschäftskritischen Prioritäten zu erreichen und die erfolgreichen Unternehmen von morgen aufzubauen.

Die unübertroffene Kombination aus von Experten geleiteten, von Praktikern bereitgestellten und auf Daten gestützten Studien von Gartner hilft Kunden zu den wichtigsten Themen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Gartner ist ein bewährter Berater von und eine objektive Ressource für mehr als 14.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern - in allen wichtigen Funktionen, in allen Branchen und Unternehmensgrößen. Weitere Informationen darüber, wie Gartner Entscheidungsträgern hilft, die Zukunft ihrer Unternehmen zu gestalten, finden Sie unter gartner.com.

