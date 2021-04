IRW-PRESS: Organic Garage Ltd.: Organic Garage erweitert sein handverlesenes Partnerprogramm

Das einzigartige Programm wächst weiter: Organic Garage nimmt die vegane Bäckerei Toris Bakeshop in seine Partnerliste auf

7. April 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder das Unternehmen) (TSXV: OG; FRA: 9CW1; OTCQX: OGGFF), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler in Kanada, freut sich, die Erweiterung seines handverlesenen Partnerprogramms bekannt zu geben. Nach dem Erfolg des Programms im Liberty Village Store des Unternehmens wird die Erweiterung zunächst die Aufnahme der nachhaltigen Sushi-Marke Cali-Rolls am Standort Organic Garage Junction und die Einführung des Sortiments von Toris Bakeshop in allen vier Filialen des Unternehmens umfassen.

Toris Bakeshop ist der neueste Partner in einem durchdachten Lebensmittelkonzept, das es ausgewählten Anbietern ermöglicht, einzigartige Fertiggerichte und Spezialprodukte an Kunden von Organic Garage über kleine, vor Ort angefertigte Kiosk-Automaten zu verkaufen. Der Hersteller von Bio-Backwaren auf pflanzlicher Basis verzeichnete während seines Testlaufs an nur einem Wochenende eine überwältigende Kundennachfrage und seine frischen veganen Produkte werden jetzt an drei Tagen in der Woche (Freitag bis Sonntag) an allen Standorten von Organic Garage erhältlich sein.

Toris Bakeshop ist dankbar, dass wir Partner von Organic Garage sind, dessen Schwerpunkt auf Gesundheit und bewährte Praktiken sowie sein Engagement für die Gemeinschaft Werte sind, für die wir uns von ganzem Herzen einsetzen, sagte Tori Vaccher, Gründerin von Toris Bakeshop. Die enthusiastische Unterstützung bietet einen besseren Zugang zu unseren Bio-Produkten im Großraum Toronto und darüber hinaus.

Das Unternehmen wird weiterhin Möglichkeiten mit anerkannten Anbietern ausloten, um das handverlesene Partnerprogramm weiter auszubauen und das Einkaufserlebnis für seine Kunden zu verbessern. Die Kategorien, mit denen das Unternehmen seine aktuelle umfangreiche Auswahl an Bio- und Naturprodukten ergänzen wird, sind: Fleisch- und Käsespezialitäten, Brotsorten, Fertiggerichte sowie Pflanzen und Blumen.

Ich freue mich, die Erweiterung unseres erfolgreichen handverlesenen Partnerprogramms durch die Aufnahme von Toris Bakeshop fortzusetzen, sagte Matt Lurie, CEO von Organic Garage. Das einzigartiges Angebot trägt zu unserer dynamischen Umgebung bei und hilft, Organic Garage von unserer Konkurrenz abzuheben. Ich freue mich darauf, das Partnerprogramm mit anderen spezialisierten lokalen Anbietern, mit denen wir derzeit im Gespräch sind, weiter zu entwickeln, und ich kann es kaum erwarten, unseren Kunden von Organic Garage ihre Produkte vorzustellen.

Über Toris Bakeshop

Victoria Tori Vaccher eröffnete am 9. März 2012 den Flaggschiff-Standort von Toris Bakeshop im Strandgebiet von Toronto. Der Laden wurde schnell bekannt für die täglich frisch gebackenen Bio-Köstlichkeiten, die frei von allen tierischen Produkten und Nebenprodukten, raffiniertem Zucker und oft auch Weizen und Gluten sind. Als rein veganes Unternehmen produziert das Unternehmen so wenig Abfall wie möglich und bietet alle To-Go-Artikel in kompostierbaren oder recycelbaren Behältern an. Als aktive Mitglieder sowohl in unserer lokalen Gemeinde als auch in der Stadt bieten wir unsere Unterstützung sowohl im Produkt- als auch im Sponsoring an, indem wir Beziehungen zu anderen lokalen unabhängigen Unternehmen, Schulen und Organisationen pflegen, die dieselbe Einstellung zu und Begeisterung für die Themen haben, die uns am Herzen liegen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.torisbakeshop.ca.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) (OTCQXL OGGFF) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

