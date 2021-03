IRW-PRESS: Palladium One Mining Inc. : Palladium One expandiert das hochgradige Vorkommen in Kaukua South, bohrt 47 Meter @ 2,6 g/t Pd_Äq, einschließlich 12 Meter @ 4.2 g/t Pd_Äq

18. März 2021 - Toronto, Ontario - Bohrungen ergaben einen bedeutenden Gehalt an PGE (Platinumgruppenelemente) von 47 Metern mit 2,6 g/t Pd_Äq, einschließlich 12 Meter mit 4.2 g/t Pd_Äq (Bohrloch LK21-045), und definierten einen hochgradigen Kern in Kaukua South im PGE-Ni-Cu-Projekt Läntinen Koillismaa (LK) in Finnland, berichtete Palladium One Mining Inc. (Palladium One oder das Unternehmen) (TSXV: PDM, FRA: 7N11, OTC: NKORF) heute.

Bisher wurden 34 Bohrlöcher in dem 17.500-Bohrmeter umfassenden Phase II-Bohrprogramm zur Ressourcenbestimmung in Kaukua South gebohrt. Insgesamt wurden Ergebnisse zu 22 Bohrlöchern, einschließlich der heutigen Bekanntgabe, veröffentlicht. Ergebnisse zu 12 Bohrlöchern stehen noch aus. Die Bohrungen folgten der Strategie, Mineralisierungen ab Oberfläche bis zu einer Tiefe von 200 Metern entlang des bekannten 4 Kilometer langen Streichens von Kaukua South zu definieren, wobei die Mineralisierung in der Tiefe offenbleibt. Bisher wurden im Rahmen des Phase II-Programms in Kaukua South insgesamt 6.404 Meter gebohrt. Zusätzlich wurden regionale Explorationsarbeiten über 800 Meter (6 Bohrlöcher) durchgeführt.

Derrick Weyrauch, President und CEO von Palladium One kommentierte: Bohrarbeiten in Kaukua South stoßen weiterhin auf beindruckende Gehalte und Mächtigkeiten, und bestätigen das 4 Kilometer lange Streichen von Kaukua South. Induzierte Polarisations-(IP)-Untersuchungen zur Feststellung der erweiterten Ausdehnung der Streichlänge in Kaukua South um bis zu drei Kilometer haben begonnen. Mit bisher guten Bohrergebnissen und im Hinblick auf die potenzielle Ausdehnung der Streichlänge auf sieben Kilometer, sind wir optimistisch, neben unserer bestehenden, National Instrument 43-101- konformen, grubenbeschränkten Ressource in Kaukua, eine neue Ressource mit Millionen von Unzen in Reichweite zu haben.

Zusätzlich zu unserem Phase II-Bohrprogramm in Kaukua South, und auch, um die Bohrbedingungen im Winter auszunutzen, wurden vor kurzem 2.000 Meter (12 Bohrlöcher) in der Zone Haukiaho gebohrt. Diese Bohrungen vervollständigen das Ergänzungsprogramm, das im Februar 2020 begonnen und aufgrund von Covid-19 im März 2020 ausgesetzt wurde. Das Bohrprogramm war darauf ausgerichtet, zusätzliche Daten für die NI43-101-Ressourcenschätzung zu liefern. Testergebnisse stehen noch aus, erklärte Weyrauch.

Highlights

- Die Bohrungen bestätigen eine kontinuierliche weitere Ausdehnung in Bezug auf Gehalt und Mächtigkeit nahe der Oberfläche, die der Tagebau-Konzession in Kaukua South entsprechen.

- Kernzone von 11,6 Metern mit einem Gehalt von 4,21 g/t Palladiumäquivalent (Pd_Äq) in 47,4 Metern mit einem Gehalt von 2,59 g/t Pd_Äq in Bohrloch LK21-045, ab einer Bohrlochtiefe von 123 Metern.

- Kernzone von 16,5 Metern mit einem Gehalt von 2,52 g/t Pd_Äq in 52,7 Metern mit einem Gehalt von 1,53 g/t Pd_Äq in Bohrloch LK21-046, ab einer Bohrlochtiefe von 66 Metern.

- Bohrarbeiten über 2.000 Meter wurden in der Zone Haukiaho durchgeführt, mit dem Ziel, die historische Ressource den Normen von National Instrument 43-101 anzupassen.

Infill-Bohrungen bei Kaukua South

Die Infill-Bohrungen bei Kaukua South zeigen weiterhin konsistente oberflächennahe, im Tagebau abbaubare Gehalte und Mächtigkeiten. Die Ergebnisse aus insgesamt 22 Bohrlöchern aus dem Phase-II-Infill-Bohrprogramm bei Kaukua South wurden jetzt veröffentlicht und weisen unter anderem Abschnitte von 53 Metern mit 2,1 g/t PdÄq* in Bohrloch LK20-028 (siehe Pressemitteilung vom 18. Januar 2021) und 33 Metern mit 2,0 g/t PdÄq in Bohrloch LK20-034 auf (siehe Pressemeldung vom 11. März 2021). Diese 22 Bohrlöcher decken rund 1,3 Kilometer der Zone Kaukua South ab und haben ähnliche Mächtigkeiten und Gehalte ergeben wie die der NI 43-101-konformen Tagebauressourcenschätzung für Kaukua. (Abbildungen 1 und 2).

Aktuelle IP-Untersuchungen

Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) haben sich als sehr erfolgreich bei der Darstellung palladiumhaltiger eingesprengter Kupfer-Nickel-Sulfidmineralisierung auf dem Projekt LK gezeigt. Die Entdeckung von Kaukua South in einem von Abraum überlagerten Gebiet ohne vorherige Bohrungen war das direkte Ergebnis der IP-Vermessung des Unternehmens im Jahre 2020.

Die derzeitige IP-Untersuchung ist gut fortgeschritten, und es wird erwartet, dass die Arbeiten im westlichen Raster innerhalb einer Woche abgeschlossen werden. Das Unternehmen glaubt, es besteht das Potenzial, dass sich die Anomalie starker IP-Wiederaufladbarkeit in Kaukua South von der derzeit definierten Streichlänge von 4 Kilometern auf mehr als 7 Kilometer Streichlänge ausdehnt (Abbildung 1).

Abbildung 1. Lageplan des größeren Gebiets Kaukua mit dem Umriss des Grubenmodells für die aktuelle NI 43-101-konforme Lagerstätte Kaukua (gelb gestrichelt), den IP-Aufladbarkeitsanomalien Kaukua South und Murtolampi und den Standorten der Bohrlöcher von Palladium One. Die in rot ausgewiesenen Löcher sind Teil dieser Mitteilung.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57362/PalladiumOne_2021-03-18_DEPRcom.001.png

Abbildung 2. Längsschnitt Kaukua South, Blickrichtung Norden. Bohrlöcher aus dieser Mitteilung in Rot eingezeichnet

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57362/PalladiumOne_2021-03-18_DEPRcom.002.png

Abbildung 3. Querschnitt Kaukua South mit den Infill-Bohrlöchern LK20-027, 028, 045, Blickrichtung Westen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57362/PalladiumOne_2021-03-18_DEPRcom.003.png

Bohrprogramm Haukiaho

Die Zone Haukiaho liegt 15 Kilometer südlich von Kaukua. Ende Februar und Anfang März 2021 führte das Unternehmen Ergänzungsbohrungen über 2.000 Meter (12 Bohrlöcher) aus, mit dem Ziel, die historische Haukiaho- Ressource den Normen von National Instrument 43-101 anzupassen. Die Zone Haukiaho, in der das historische Haukiaho-Vorkommen liegt, ist Teil eines 17 Kilometer langen Trends (Abbildung 4.). Vor Entdeckung der Zone Kaukua South war Haukiaho von höchster Priorität für das Unternehmen und bleibt weiterhin ein bedeutender Anlagewert im LK-Projekt.

Im März 2020, vor der zwangsweisen Stilllegung aufgrund der ersten Welle der Covid-19-Pandämie, wurden 3 Bohrlocher in der Zone Haukiaho gebohrt, die eine Kernzone von 34,2 Metern mit einem Gehalt von 2,09 g/t Pd_Äq in 83,3 Metern mit einem Gehalt von 1,27 g/t Pd_Äq in Bohrloch LK20-010 ergaben (siehe Pressemitteilung vom 15. September 2020).

Im Februar 2020 führte das Unternehmen eine IP-Untersuchung über fünf Kilometer des Haukiaho-Trends durch (siehe Pressemitteilung vom 7. Mai 2020). Diese Untersuchung identifizierte drei Anomalien starker Wiederaufladbarkeit. Eine dieser Anomalien ist mit dem Kern des historischen Haukiaho-Vorkommens verbunden, die beiden anderen liegen jedoch in Gebieten, in denen nur geringe historische Bohrarbeiten durchgeführt wurden. Das Unternehmen führte in der am weitest östlich gelegenen dieser drei Anomalien im Jahr 2019 Schürfarbeiten durch, die 3,3 g/t Pd_Äq ergaben (0,51 % Cu, 0,33 % Ni, 0.56 g/t Pd, 0,18 g/t Pt und 0,21 g/t Au), (siehe Pressemitteilung vom 12. August 2019).

Historische Ressourcenschätzungen für Haukiaho

Im Jahr 2013 erzielte Finore Mining Inc. eine nicht grubenbeschränkte, NI43-101-konforme historische Ressource mit einem Cutoff-Gehalt von 0,1 g/t Pd in Haukiaho, die 23,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,51 g/t Pd_Äq (0,31 g/t Pd, 0,12g/t Pt, 0,10 g/t Au, 0,21 % Cu und 0,14 % Ni) umfasste. (Siehe Pressemitteilungen vom 12. August 2019 und 7. Mai 2020). In der Ressource wurden Bohrungen in großen Abständen, die auf Menge, nicht Gehalt abzielten, durchgeführt. Eine frühere historische, von Outokumpu in den 1980er Jahren durchgeführte Ressourcenschätzung erstreckte sich über einen wesentlich größeren Teil des Haukiaho-Trends, war auf Gehalt ausgerichtet, setzte einen Cutoff-Wert von 0,7 % Cu_Äq (als Cu % + 2 x Ni % definiert) an und ergab 7 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,38 % Cu und 0,24 % Ni. Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass keine PGE-Prüfungen durchgeführt wurden.

Abbildung 4. Lageplan des LK-Projekts mit Darstellung des 43-101-konformen Kaukua-Vorkommens und der historischen Haukiaho-Ressource mit IP-Rastern aus dem Jahr 2020 (blaue Linien) und aktuellen IP-Rastergebieten aus dem Jahr 2021 (schwarze Umrandungen). Die gelben Linien stellen Explorationsgenehmigungen, die roten Linien zur Exploration reservierte Zonen im Besitz des Unternehmens dar.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57362/PalladiumOne_2021-03-18_DEPRcom.004.png

Abbildung 5. Lageplan der IP-Wiederaufladbarkeit und Diamantbohrlöcher in Haukiaho im Jahr 2020

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/57362/PalladiumOne_2021-03-18_DEPRcom.005.png

Tabelle 1: Bisherige Ergebnisse der Phase-II-Infill-Bohrungen bei Kaukua

Zone Bohrlocvon bis MächPdÄq PGE Pd Pt Au Cu Ni

h (m) (m)tigkg/t* g/t g/ g/ g/ % %

eit ( t t t

(m) Pd+Pt+

Au

Kaukua LK20-02103,155,51,61,98 1,07 0,70,20,00,10,1

South 7 4 0 2 7 8 7 5

einschl105,113,7,4 2,58 1,34 0,90,30,10,20,1

ießl 6 0 0 1 3 6 8

und 149,155,5,5 3,12 1,96 1,30,50,10,20,1

5 0 4 2 0 7 7

einschl153,155,1,5 6,14 4,09 2,71,10,10,50,2

ießl 5 0 9 5 5 6 8

Kaukua LK20-0242,695,552,92,06 1,44 1,00,30,00,10,1

South 8 0 6 8 1 1

einschl46,972,025,12,92 2,08 1,40,50,10,10,1

ießl 4 2 2 7 4

einschl50,560,09,5 3,56 2,52 1,70,60,10,20,1

ießl 5 1 6 3 6

Kaukua LK20-0237,562,925,42,57 1,87 1,30,40,10,10,1

South 9 0 6 1 5 1

einschl47,062,015,03,16 2,36 1,60,50,10,10,1

ießl 5 8 3 7 3

einschl56,562,05,5 4,34 3,36 2,30,80,10,20,1

ießl 6 2 8 0 6

einschl56,557,71,2 6,15 4,97 3,51,20,10,20,2

ießl 4 6 7 5 1

Kaukua LK20-0326,486,560,11,88 1,00 0,60,20,00,10,1

South 0 8 4 7 7 4

einschl47,068,021,02,44 1,43 0,90,30,10,20,1

ießl 8 5 0 1 6

einschl53,054,51,5 3,94 2,69 1,70,70,10,20,2

ießl 8 8 2 8 0

Kaukua LK20-0317,961,543,61,94 1,12 0,70,20,00,10,1

South 1 6 7 9 6 3

einschl17,955,537,62,17 1,25 0,80,30,10,10,1

ießl 5 0 0 9 4

einschl24,535,010,52,81 1,60 1,00,30,10,20,1

ießl 9 9 1 7 8

Kaukua LK20-0360,3108,48,01,81 0,84 0,50,20,00,10,1

South 2 3 7 1 6 6 6

einschl61,475,013,72,12 0,90 0,50,20,00,20,2

ießl 8 3 9 2 0

Kaukua LK20-0341,385,043,71,76 0,87 0,50,20,00,10,1

South 3 8 1 7 8 4

einschl42,756,313,72,33 1,21 0,80,20,10,20,1

ießl 3 8 0 1 8

Kaukua LK20-0386,9119,32,72,05 1,16 0,80,20,00,10,1

South 4 5 1 6 9 6 5

einschl88,5112,24,02,26 1,32 0,90,20,10,10,1

ießl 5 3 9 0 7 5

einschl88,597,59,0 3,06 1,98 1,40,40,10,20,1

ießl 1 5 2 0 7

einschl94,596,01,5 4,20 2,94 2,10,60,10,20,2

ießl 5 6 4 5 0

Kaukua LK20-0366,0118,52,01,32 0,63 0,40,10,00,10,1

South 5 0 4 5 4 1 1

einschl67,569,01,5 3,49 2,44 2,10,20,00,20,1

ießl 0 7 7 3 5

und 95,5104,9,2 2,04 1,23 0,80,30,10,10,1

7 0 2 1 7 3

Kaukua LK20-03245,280,34,61,05 0,39 0,20,10,00,10,1

South 6 3 0 5 1 3 0 1

einschl259,260,1,5 1,72 0,86 0,60,10,00,10,1

ießl 0 5 2 6 7 5 4

Kaukua LK20-04115,158,43,41,41 0,77 0,50,10,00,00,1

South 2 5 9 3 9 5 9 2

einschl118,123,4,5 2,29 1,23 0,80,30,00,10,1

ießl 5 0 2 2 9 4 9

Kaukua LK20-04131,162,30,81,24 0,55 0,30,10,00,10,1

South 3 5 3 6 5 4 1 2

einschl133,136,3,0 2,05 1,16 0,80,30,00,00,2

ießl 0 0 2 2 2 5 0

Kaukua LK20-04156,173,17,01,38 0,62 0,40,10,00,10,1

South 4 8 8 1 4 6 4 2

einschl166,169,3,4 2,10 1,07 0,70,20,00,20,1

ießl 0 5 3 5 8 0 6

Kaukua LK20-04122,170,47,42,59 1,74 1,20,40,10,10,1

South 5 8 2 0 2 1 7 4

einschl152,170,18,23,64 2,55 1,70,60,10,20,1

ießl 0 2 7 2 5 3 7

einschl155,166,11,64,21 2,92 2,00,70,10,20,2

ießl 0 6 3 2 8 7 0

einschl156,160,4,6 5,09 3,67 2,50,80,20,30,2

ießl 0 6 7 9 1 3 1

einschl156,157,1,5 7,18 5,18 3,61,20,20,40,3

ießl 0 5 7 3 8 4 1

Kaukua LK20-0465,9118,52,71,53 1,05 0,70,20,00,00,0

South 6 6 3 6 6 9 8

einschl73,089,516,52,52 1,79 1,20,40,10,10,1

ießl 3 4 2 3 3

einschl73,079,06,0 3,31 2,42 1,60,60,10,10,1

ießl 9 0 2 8 5

Kaukua LK20-0436,058,022,01,77 1,11 0,70,20,00,10,1

South 7 5 9 7 2 1

einschl40,543,53,0 3,15 1,85 1,20,40,10,20,2

ießl 3 9 3 7 0

und 53,556,02,5 2,89 2,25 1,60,50,00,10,1

1 4 9 2 1

Kaukua LK20-0480,093,013,01,08 0,55 0,30,10,00,00,0

South 8 5 5 5 9 9

einsch89,091,32,3 1,91 1,13 0,70,30,00,10,1

ließl 3 1 9 8 2

Kaukua LK20-0416,227,010,81,18 0,52 0,30,10,00,10,1

South 9 3 3 6 3 0

einsch23,527,03,5 1,53 0,87 0,50,20,00,10,0

ließl 7 1 9 6 9

Kaukua LK20-05keine nennenswerte

Recon 0 n

Ergebnisse

Kaukua LK21-05118,145,26,21,46 0,55 0,30,10,00,10,1

South 1 8 0 6 3 6 6 5

einschl133,145,11,81,87 0,77 0,40,10,10,20,1

ießl 2 0 9 8 0 1 7

Kaukua LK21-0553,062,79,7 1,04 0,36 0,20,10,00,00,1

South 2 2 0 4 9 2

einschl54,557,02,5 1,75 0,75 0,40,20,00,10,1

ießl 8 2 6 2 9

Zone 147,172,24,51,67 0,79 0,50,10,00,10,1

5 0 5 7 7 8 3

einschl147,152,4,5 2,17 0,91 0,60,20,00,30,1

ießl 5 0 5 0 6 8 4

einschl147,148,0,5 6,44 1,03 0,70,20,02,40,2

ießl 5 0 9 0 5 5 4

und 164,165,1,5 3,35 2,31 1,70,40,10,20,1

0 5 0 9 2 1 6

Kaukua LK21-0560,063,03,0 1,20 0,51 0,30,10,00,10,1

South 3 3 3 6 1 1

Zone 93,9101,7,5 0,77 0,25 0,10,00,00,00,1

4 5 7 3 5 0

* Die angegebenen Mächtigkeiten stellen erbohrte Mächtigkeiten dar, nicht die wahren Mächtigkeiten.

** Die farblich hinterlegten Ergebnisse wurden zuvor veröffentlicht, siehe Pressemeldungen vom 18. Januar 2021 und 11. März 2021.

*Palladium-Äquivalent

Das Palladium-Äquivalent wird unter Verwendung von US$ 1.100 pro Unze für Palladium, US$ 950 pro Unze für Platin, US$ 1.300 pro Unze für Gold, US$ 6.614 pro Tonne für Kupfer und US$ 15.4332 pro Tonne für Nickel berechnet. Diese Berechnung stimmt mit der Berechnung in der NI 43-101-konformen Ressourcenschätzung des Unternehmens für Kaukua vom September 2019 überein.

QA/QC

Das Phase-I-Bohrprogramm wurde unter der Aufsicht von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und Director des Unternehmens, durchgeführt.

Die Bohrkernproben wurden von den Mitarbeitern des Unternehmens mit einer Gesteinssäge geteilt, wobei die Hälfte in einer Kernbox aufbewahrt und in einer sicheren Einrichtung in Taivalkoski (Finnland) gelagert wurde. Die Bohrkernproben wurden per Kurier von der Kernbearbeitungseinrichtung des Unternehmens in Taivalkoski, Finnland, zum Labor von ALS Global (ALS) in Outokumpu, Finnland, transportiert. ALS ist ein akkreditiertes Labor und ist ISO-konform (ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005). Die PGE-Analyse wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit einem ICP-MS- oder ICP-AES-Abschluss durchgeführt. Multi-Element-Analysen, einschließlich Kupfer und Nickel, wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses unter Verwendung von 0,25 Gramm mit einem ICP-AES-Abschluss durchgeführt.

Zertifizierte Standards, Leerproben und zerkleinerte Duplikate werden dem Probenstrom in einer Rate von einer QA/QC-Probe pro 10 Kernproben beigefügt. Die Ergebnisse werden zum Zeitpunkt des Imports auf Akzeptanz analysiert. Alle Standards, die mit den Ergebnissen in dieser Pressemitteilung in Zusammenhang stehen, wurden innerhalb der definierten Grenzen des verwendeten Standards als akzeptabel eingestuft.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Director des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über Palladium One

Palladium One Mining Inc. ist ein Unternehmen im Explorationsstadium, das sich auf die Entdeckung von "Green Energy Meals" (Metalle für saubere Luft) konzentriert. Das Unternehmen besitzt vier distriktgroße Platingruppenelement (PGE)-Kupfer-Nickel-Lagerstätten in Finnland und Kanada Das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens, das Projekt Läntinen Koillismaa (oder Projekt LK), ist ein palladiumdominiertes Projekt mit Platingruppenelementen, Kupfer und Nickel. Es befindet sich im nördlichen Zentrum von Finnland, das vom Fraser Institute unter die weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gereiht wird. Die Explorationsaktivitäten bei LK sind auf die Sulfidversprengungen entlang einer 38 Kilometer langen vielversprechenden basalen Kontaktzone gerichtet und zielen auf den Ausbau einer bereits bestehenden NI 43-101-konformen obertägigen Ressource ab.

FÜR DAS BOARD:

Derrick Weyrauch

President, CEO & Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@palladiumoneinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einigen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Aussagen bezüglich der Notierung der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV unterliegen allen Risiken und Ungewissheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen stellen die beste Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, gehören behördliche Maßnahmen und die allgemeine Geschäftslage. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich jener, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 29. April 2020 dargelegt sind, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com erhältlich ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57362

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=57362&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA69644D1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.