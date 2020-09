IRW-PRESS: Pasinex Resources Ltd.: Pasinex meldet Rücktritt des President und CEO

TORONTO (ON), 16. September 2020. Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex) meldet heute den Rücktritt von Steven Williams als President, Chief Executive Officer und Director von Pasinex sowie als leitender Angestellter und Director all seiner Tochtergesellschaften. Steven Williams hat beschlossen, sich in Zukunft auf eine Tätigkeit als Berater in der Mineralverarbeitung zu konzentrieren, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft. Steven war der Gründer von Pasinex und führte das Unternehmen mit Projekten in der Türkei und Nevada in die Zinkexploration. Das Board of Directors möchte Steven Williams für seine energetische Führungsstil und seinen Enthusiasmus bei der Entwicklung von Pasinex seit Gründung des Unternehmens danken.

Larry Seeley, ein Director von Pasinex, wird zum Executive Chair des Board of Directors und Vorsitzenden des Personalausschusses ernannt. Davor war er President und CEO von Recapture Metals Limited (fünf Jahre), President und CEO von Lakefield Research Limited (insgesamt 12 Jahre) und davor Vice-President von Falconbridge Limited. Bei Falconbridge hatte Herr Seeley über einen Zeitraum von fast 25 Jahren mehrere Positionen im Betrieb sowie in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung inne. Er war auch im Board of Directors vieler öffentlicher Einrichtungen tätig, unter anderem als Chairman.

Victor Wells bleibt Director und Vorsitzender des Prüfungs- und Finanzausschusses sowie Vorsitzender des Governance-Ausschusses. Herr Wells hat mehr als zehn Jahre Erfahrung mit Unternehmensvorständen und Governance-Angelegenheiten.

Jonathan Challis ist weiterhin als Director von Pasinex tätig. Herr Challis wird zum Chairman und Director von Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex AS) in der Türkei ernannt. Er bleibt auch Director und Chairman des Board of Directors von Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum AS), dem türkischen Joint Venture des Unternehmens.

Joachim Rainer ist weiterhin Director von Pasinex und auch Director von Horzum AS. Die Herren Challis und Rainer haben langjährige Erfahrung im Management und der Führung von privaten und börsennotierten Unternehmen und wir freuen uns darauf, dass sie eine größere Rolle bei der Betriebstätigkeit des Unternehmens in der Türkei spielen werden.

Andrew Gottwald wird weiterhin den Posten des Chief Financial Officer von Pasinex bekleiden. Er wird auch die Verantwortung für den Bereich Investor Relations und Kommunikation übernehmen, eine Funktion, die er während seiner früheren Tätigkeit bei anderen börsennotierten Unternehmen ausgeübt hat. Er ist auch weiterhin Director von Pasinex Nevada Limited.

Evan White wird seine Tätigkeit als Manager of Corporate Communications fortsetzen und dabei Herrn Gottwald unterstellt sein. Herr White ist ein datenorientierter Marketingexperte mit großem Unternehmergeist, der in mehr als zehn Jahren Erfolge bei der Entwicklung und Leitung strategischer Marketinglösungen in sich ständig verändernden, dynamischen Umfeldern verzeichnen konnte. Er ist ebenfalls Gründer und CEO einer führenden Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Toronto.

Soner Koldas, General Manager von Pasinex AS, übernimmt die Position des Managing Director von Horzum AS. Soner ist ein Bergbauingenieur mit mehr als 20 Jahren Erfahrung vor allem in der Tätigkeit mit südafrikanischen Bergbaukonzernen.

Aydin Sen, Explorationsleiter für die Türkei von Pasinex AS, übernimmt zudem die Position des Explorationsleiters von Horzum AS. Aydin hat einen Master-Abschluss in Geologie und über 20 Jahre Explorationserfahrung, die er bei großen Bergbauunternehmen in der Türkei, Europa und Nordafrika sammelte.

Das Board of Directors von Pasinex arbeitet nach wie vor an einer Lösung für die finanziellen Probleme und die Schulden des Joint-Venture-Partners gegenüber Horzum AS und Pasinex AS sowie einer Umstrukturierung des Managements von Horzum AS.

www.pasinex.com

Für das Board of Directors:

PASINEX RESOURCES LTD.

Andrew Gottwald

Andrew Gottwald

Chief Financial Officer

Tel: +1 416.861.9659

E-Mail: info@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden.

Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex Resources Ltd. annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, erfolgreiche Förderung und Exploration, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53435

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53435

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53435&tr=1

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53435&tr=1

